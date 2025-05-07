X
Dark background with blue code overlay

Standard Support

Asistencia técnica ininterrumpida prestada por el equipo de Akamai globalmente agrupado

Diseñado con el cliente en mente, nuestro paquete Standard Support garantiza acceso continuo a asesores expertos. Podrá aprovechar al máximo nuestras innovadoras tecnologías de asistencia técnica. Nuestros asesores responderán a sus necesidades técnicas de forma eficiente y rápida.

Información sobre el producto Standard Support

Ventajas

  • Asistencia técnica ininterrumpida para productos de Akamai

  • Acceso al servicio de asistencia de Akamai a través de Akamai Control Center, por teléfono o por correo electrónico