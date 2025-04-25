X
Dark background with blue code overlay

Standard Support

Support technique assuré 24 h/24 et 7 j/7 par une équipe de support technique d'Akamai déployée dans le monde entier

Axé sur le client, notre support standard vous garantit un contact permanent avec des conseillers compétents. Grâce à des technologies de pointe en matière de support, nos conseillers trouveront des solutions à vos besoins d'assistance de manière efficace et rapide.

Support standard - Fiche produit

Avantages

  • Support technique assuré 24 h/24 et 7 j/7 pour les produits d'Akamai

  • Accès au support d'Akamai via le Control Center d'Akamai, par téléphone et par e-mail