Standard Support

Support technique assuré 24 h/24 et 7 j/7 par une équipe de support technique d'Akamai déployée dans le monde entier
Axé sur le client, notre support standard vous garantit un contact permanent avec des conseillers compétents. Grâce à des technologies de pointe en matière de support, nos conseillers trouveront des solutions à vos besoins d'assistance de manière efficace et rapide.
Avantages
Accès au support d'Akamai via le Control Center d'Akamai, par téléphone et par e-mail