X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Accesso
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete sotto attacco?
Accesso
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Dark background with blue code overlay

Standard Support

Supporto tecnico attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 offerto dal team di assistenza tecnica Akamai che opera in pool su scala globale

Pensato per essere improntato al cliente, il nostro Standard Support vi garantisce un filo diretto costante con consulenti qualificati. Sfruttando tecnologie di assistenza all'avanguardia, i nostri consulenti risolvono ogni esigenza di supporto in modo rapido ed efficiente.

Standard Support - Descrizione prodotto

Risorse aggiuntive

Immediata disponibilità dell'ambiente Devops con Akamai Professional Services

Accelerate l'adozione della soluzione Akamai DevOps con una guida affidabile e competente

Ulteriori informazioni

Valutazione 10For10

Ottenete un miglioramento garantito delle metriche chiave delle performance per le pagine web più critiche grazie al coinvolgimento dei nostri consulenti esperti

Ulteriori informazioni

Soluzioni Akamai per le web performance

Accelerate i siti web per aumentare le opportunità di guadagno e condurre il business su scala globale su qualsiasi dispositivo e ovunque

Ulteriori informazioni

Soluzioni Akamai per il Media Delivery

Semplificate il flusso di lavoro e offrite contenuti media di altissima qualità in modo conveniente e su vasta scala

Ulteriori informazioni

Soluzioni Akamai per la Cloud Security

Mettete al riparo siti Web e data center dai rischi di downtime e furto di dati

Ulteriori informazioni

Storie di clienti Akamai

I nostri clienti cambiano le regole del gioco online

Ulteriori informazioni

Glossario di cloud computing

Che cos’è un attacco DDoS? Che cos’è una CDN? Leggete il nostro glossario per saperne di più

Ulteriori informazioni

Vantaggi

  • Supporto tecnico attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per i prodotti Akamai

  • Accesso all'assistenza Akamai tramite Akamai Control Center, telefono ed e-mail