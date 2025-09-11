다음과 같은 기술이 자연어 처리에서 필수적입니다.

LLM(대규모 언어 모델) GPT, BERT, T5와 같은 대규모 언어 모델은 방대한 양의 텍스트 데이터로 훈련된 강력한 AI 시스템입니다. 이러한 모델은 먼저 도서, 기사, 웹사이트 등 다양한 데이터 세트를 사용하여 문장의 다음 단어를 예측하는 등 일반적인 언어 작업에 관한 '사전 훈련'을 받습니다. 훈련이 완료되면 기사 요약, 언어 번역, 질문에 대한 답변 등 특정 작업에 맞춰 미세 조정할 수 있습니다.

머신 러닝 및 딥 러닝 NLP 머신 러닝은 알고리즘이 데이터에서 패턴을 학습하여 특정 작업을 수행하는 AI의 한 분야입니다. 예를 들어, 머신 러닝 모델은 이메일 데이터를 분석하여 텍스트를 스팸 또는 스팸이 아닌 것으로 분류하도록 훈련할 수 있습니다.

딥 러닝은 인간의 뇌가 정보를 처리하는 방식을 모방하는 고급 구조인 신경망을 사용하는 머신 러닝의 전문 영역입니다. 단순한 알고리즘과 달리 딥 러닝 모델은 여러 레이어로 구성되어 있어 텍스트에서 더 복잡한 패턴을 이해할 수 있습니다. 최적의 성능을 위해서는 NLP 작업에 특화된 딥 러닝 모델을 선택하고 학습시키는 것이 매우 중요합니다. 이러한 모델은 언어 번역이나 텍스트의 감정 탐지와 같은 까다로운 작업을 기존의 머신 러닝 접근 방식보다 더 정확하게 수행할 수 있기 때문입니다.

트랜스포머 트랜스포머는 NLP 모델이 언어를 처리하는 방식을 크게 개선한 혁신적인 종류의 신경망 아키텍처입니다. 트랜스포머는 한 번에 한 단어를 분석한 이전 모델과 달리 한 문장의 모든 단어를 동시에 병렬로 처리할 수 있으므로 훨씬 빠르고 효율적입니다.

트랜스포머는 문장 내 단어 간의 간격에 관계없이 문맥상 단어 간의 관계를 이해하는 능력이 뛰어납니다. 예를 들어 'The dog ran after the ball, and it fell into the pond'라는 문장에서 트랜스포머는 'it'이 'ball'을 가리킨다고 판단할 수 있습니다.