Qu'est-ce que le traitement du langage naturel ?

Les technologies suivantes sont essentielles pour le traitement du langage naturel.

Grands modèles de langage (LLM) Les grands modèles de langage, tels que GPT, BERT et T5, sont de puissants systèmes d'IA entraînés sur d'énormes quantités de données textuelles. Ces modèles sont d'abord « pré-entraînés » sur des tâches linguistiques générales, telles que la prédiction du mot suivant dans une phrase, à l'aide de divers ensembles de données comme des livres, des articles et des sites Web. Une fois entraînés, ils peuvent être adaptés à des tâches spécifiques telles que la synthèse d'articles, la traduction ou la réponse à des questions.

Apprentissage automatique et apprentissage profond dans le NLP L'apprentissage automatique est une branche de l'IA dans laquelle des algorithmes apprennent des modèles à partir des données pour effectuer des tâches spécifiques. Par exemple, un modèle d'apprentissage automatique peut être entraîné pour classer du texte comme courrier indésirable ou non, en analysant les données des e-mails.

L'apprentissage profond est un domaine spécialisé de l'apprentissage automatique qui utilise des réseaux neuronaux, des structures avancées qui imitent la façon dont le cerveau humain traite les informations. Contrairement aux algorithmes plus simples, les modèles d'apprentissage profond se composent de nombreuses couches, qui leur permettent de comprendre des modèles plus complexes dans le texte. La sélection et l'entraînement d'un modèle d'apprentissage profond spécifiquement conçu pour les tâches de NLP sont cruciaux afin d'obtenir des performances optimales, car ils permettent à ces modèles d'effectuer des tâches complexes telles que la traduction ou la détection du sentiment dans le texte, avec une plus grande précision que les approches traditionnelles d'apprentissage automatique.

Transformateurs Les transformateurs sont un type d'architecture de réseau neuronal révolutionnaire qui a considérablement amélioré la façon dont les modèles de NLP traitent le langage. Contrairement aux modèles précédents qui analysent les mots un par un, les transformateurs peuvent traiter tous les mots simultanément dans une phrase (en parallèle), ce qui les rend beaucoup plus rapides et efficaces.

Les transformateurs excellent dans la compréhension des relations entre les mots en contexte, quelle que soit la distance entre ces mots dans une phrase. Par exemple, dans la phrase « La chienne courait après la balle et elle tomba dans l'étang », un transformateur peut déterminer qu'« elle » fait référence à « la balle ».