O processamento de linguagem natural (PLN) é um ramo da inteligência artificial (IA) que se concentra em permitir que os computadores compreendam, processem e gerem linguagem humana. Ele preenche a lacuna entre a comunicação humana e o entendimento da máquina, ensinando os computadores a interpretar texto e fala de maneiras que imitam a cognição humana. O PLN alimenta diversas aplicações, incluindo assistentes virtuais, como Alexa, chatbots, análise de sentimentos e tradução automática. Ao combinar a linguística computacional com o aprendizado de máquina, o NLP permite que as máquinas extraiam significado, respondam de forma apropriada e interajam com as pessoas de maneira mais natural e intuitiva.
O que é processamento de linguagem natural na inteligência artificial?
O processamento de linguagem natural (PLN) é um subcampo da inteligência artificial (IA) que preenche a lacuna entre a comunicação humana e o entendimento da máquina. Ele permite que os computadores processem, analisem e gerem uma linguagem humana, tornando as interações intuitivas e otimizadas. Os modelos de PLN tentam interpretar com precisão as complexidades da linguagem humana, incluindo dados de texto e voz. Desde assistentes virtuais, como Siri e Alexa, até a análise preditiva de texto e a análise de sentimentos, o PLN está revolucionando a forma como os seres humanos interagem com a tecnologia. À medida que a IA continua a avançar, o PLN desempenhará um papel fundamental de liberar o potencial da linguagem humana para aplicações em todos os setores.
Processamento de linguagem natural - Definição
O processamento de linguagem natural combina ciências da computação, linguística, aprendizado de máquina e modelos de aprendizagem profunda, incluindo redes neurais profundas, para permitir que as máquinas entendam e trabalhem com a linguagem humana. Ele envolve a análise de texto ou fala para extrair significado, classificar informações e executar tarefas baseadas na linguagem. Com o aproveitamento dos grandes modelos de linguagem (LLMs), como GPT e BERT, os sistemas de PLN podem compreender e gerar uma linguagem natural, o que vem para preencher a lacuna entre dados estruturados do computador e comunicação humana não estruturada.
Principais processos de PLN
O processamento de linguagem natural abrange uma variedade de processos e técnicas.
- Tokenização é o passo fundamental em PLN, em que o texto é dividido em unidades menores, como palavras, frases ou sentenças. Esse processo simplifica os dados e os torna gerenciáveis para análise.
- Lematização e stemming são métodos de processamento de linguagem natural usados para padronizar os dados de texto, reduzindo as palavras a suas formas básicas ou raízes, para ajudar os algoritmos a identificar padrões com mais facilidade.
- Análise envolve a análise da estrutura gramatical das sentenças para entender seus componentes e relacionamentos. A análise sintática examina como organizar palavras separadas, identificando funções gramaticais como substantivos, verbos e frases. A análise sintática automática por constituência cria uma árvore de análise para representar a estrutura sintática de frases, que é crucial para a funcionalidade de tradutores de idiomas e sistemas de reconhecimento de fala. A análise de dependência se concentra nos relacionamentos entre palavras, como a estrutura objeto-verbo-objeto de uma frase.
- O NER, ou reconhecimento de entidades nomeadas, é um processo em que entidades específicas no texto, como nomes, datas ou locais, são identificadas e categorizadas. Por exemplo, na frase "O McDonald's foi fundado em Illinois em 1955", o NER identificaria o "McDonald's" como uma organização, "Illinois" como um local e "1955" como uma data. Essa técnica é amplamente aplicada em sistemas que dependem de recuperação de informações ou extração de conhecimento, tornando-a essencial para aplicações como mecanismos de pesquisa e sistemas de recomendação.
- A análise de sentimentos é o processo de avaliar o tom emocional de um texto para determinar se é positivo, negativo ou neutro. Essa técnica é comumente usada para analisar o feedback do cliente, as avaliações de produtos e as postagens em redes sociais, para que as empresas tenham insights valiosos sobre o sentimento do público.
- Análise semântica é o significado das palavras e frases, muitas vezes buscando entender o contexto. Técnicas como a desambiguidade do sentido da palavra garantem que o significado correto de uma palavra seja identificado, como distinguir a "manga" fruta da "manga" da camisa. A análise semântica é crucial para tarefas avançadas, como tradução automática e classificação de texto, em que entender o significado e o contexto é fundamental para produzir resultados precisos.
- A compreensão da linguagem natural (NLU) e a geração de linguagem natural (NLG) são processos complementares em PLN. A NLU concentra-se na interpretação e extração de significado do texto analisando a sintaxe, a semântica e o contexto. A NLG, por outro lado, envolve a geração de texto semelhante ao humano a partir de dados estruturados, permitindo aplicações como geração automática de relatórios, IA de conversação e criação de conteúdo personalizado.
Principais tecnologias de PLN enraizadas em ciências da computação
As tecnologias a seguir são essenciais para o processamento de linguagem natural.
Grandes modelos de linguagem grandes (LLMs) Os grandes modelos de linguagem, como GPT, BERT e T5, são sistemas de inteligência artificial poderosos, treinados em grandes quantidades de dados textuais. Esses modelos são primeiro "pré-treinados" em tarefas de linguagem geral, como prever a próxima palavra em uma frase, usando conjuntos de dados diversos, como livros, artigos e sites. Depois de treinados, eles podem ser ajustados para tarefas específicas, como resumir artigos, traduzir idiomas ou responder perguntas.
Aprendizado de máquina e PLN de aprendizagem profunda Aprendizado de máquina é uma ramificação da IA na qual os algoritmos aprendem padrões de dados para executar tarefas específicas. Por exemplo, um modelo de aprendizado de máquina pode ser treinado para classificar o texto como spam ou não spam analisando dados de e-mail.
O aprendizado profundo é uma área especializada de aprendizado de máquina que usa redes neurais, estruturas avançadas que imitam a maneira como o cérebro humano processa informações. Ao contrário dos algoritmos mais simples, os modelos de aprendizagem profunda consistem em muitas camadas que permitem que eles entendam padrões mais complexos no texto. Selecionar e treinar um modelo de aprendizagem profunda especificamente para tarefas de PLN é crucial para o desempenho ideal, pois permite que esses modelos executem tarefas desafiadoras, como tradução de linguagem ou detecção de sentimento no texto com maior precisão do que as abordagens tradicionais de aprendizado de máquina.
Transformadores Transformadores são um tipo revolucionário de arquitetura de rede neural que melhorou drasticamente a forma como o PLN processa a linguagem. Ao contrário dos modelos anteriores que analisavam uma palavra por vez, os transformadores podem processar todas as palavras em uma frase simultaneamente (em paralelo), o que os torna muito mais rápidos e eficientes.
Os transformadores destacam-se na compreensão de relações entre palavras dentro do contexto, não importa a distância entre essas palavras em uma sentença. Por exemplo, na frase "o cão correu atrás do brinquedo, e ele caiu no lago", um transformador pode determinar que "ele" se refere a "brinquedo".
Como funciona o processamento de linguagem natural
Os sistemas de processamento de linguagem natural dependem de uma série de etapas interconectadas que transformam texto bruto em insights ou ações significativos. Um canal de PLN típico envolve etapas sequenciais, como tokenização, marcação de parte da fala, reconhecimento de entidades nomeadas e análise sintática para processar e entender a linguagem humana. Cada etapa desempenha um papel crucial na capacitação das máquinas para gerar e entender a linguagem humana.
Pré-processamento de texto
Pré-processamento é o estágio inicial e crítico em que os dados de texto bruto são limpos, organizados e estruturados para prepará-los para análise. O texto bruto geralmente contém inconsistências, ruídos ou informações irrelevantes que podem prejudicar o processamento. As principais etapas do pré-processamento incluem:
- Tokenização: Dividir o texto em unidades menores, como palavras ou frases, para torná-lo gerenciável para análise.
- Remoção de stop words: Eliminar palavras comuns, como "o", "e" ou "é", que não contribuem com significado relevante para a análise.
- Lowercasing: Padronizar o texto convertendo todos os caracteres para letras minúsculas, garantindo que "Carro" e "carro" sejam tratados da mesma forma.
- Remoção de pontuação e caracteres especiais: Eliminar símbolos ou formatação desnecessários para focar apenas no conteúdo textual.
- Lematização e stemming: Reduzir palavras para suas formas de raiz, como converter "melhor" para "bom", o que ajuda a padronizar variações de palavras.
Essas técnicas de pré-processamento garantem que o texto esteja limpo, consistente e pronto para análise computacional adicional.
Entendimento do contexto na linguagem humana
Os sistemas de PLN usam técnicas avançadas para analisar as relações entre as palavras e seu contexto em uma sentença ou documento. O contexto é crítico porque o significado de uma palavra geralmente depende do texto ao redor: A palavra "botão" pode se referir à formação inicial de uma planta em "o botão da rosa ainda não abriu" ou a uma parte do mouse do computador em "clique duas vezes no botão esquerdo do mouse".
- Embedding de palavras: Essas são representações matemáticas de palavras em um espaço de vetor contínuo, capturando relacionamentos semânticos. Palavras com significados semelhantes, como "rei" e "rainha", são representadas como vetores próximos.
- Transformadores: Sistemas de PLN modernos, como GPT e BERT, usam arquiteturas de transformadores para analisar todas as palavras em uma frase simultaneamente.
- Resolução de correferências: Envolve determinar quando duas palavras ou frases se referem à mesma entidade. Inclui a identificação de pronomes e seus antecedentes, bem como o reconhecimento de referências metafóricas ou idiomáticas dentro do texto.
Esse processo de análise de linguagem natural garante que os sistemas de PLN compreendam não apenas os significados individuais das palavras, mas também seus papéis dentro de uma estrutura linguística maior.
Conhecimento a partir dos dados
A espinha dorsal dos sistemas de PLN está nos modelos de aprendizado de máquina que são treinados em grandes quantidades de dados de texto. Esses modelos, especialmente os grandes modelos de linguagem, como o GPT, são projetados para identificar padrões e relacionamentos na linguagem.
- Conjuntos de dados de treinamento: Os modelos são treinados em conjuntos de dados massivos e diversificados, como livros, artigos e sites, para que possam ser expostos a variados padrões linguísticos.
- Parâmetros: Os modelos de PLN, particularmente modelos de aprendizagem profunda, usam bilhões de parâmetros (valores numéricos que definem o conhecimento do modelo). Esses parâmetros são ajustados durante o treinamento para minimizar erros em tarefas como prever a próxima palavra em uma frase.
- Algoritmos de aprendizagem: Técnicas como a descida de gradiente otimizam a capacidade do modelo de fazer previsões precisas, ajustando tendências na rede e pesos que determinam quanto valorizar um ponto de dados.
- Métodos estatísticos: Abordagens estatísticas, como modelos de regressão e Markov, auxiliam na modelagem de elementos linguísticos e na extração de significado do texto. Esses métodos de aprendizado de máquina representam uma mudança de métodos baseados em regras para abordagens estatísticas, melhorando a classificação e a análise de texto. Além disso, são cruciais para a evolução das tecnologias de PLN.
Por meio desse processo de aprendizagem, os modelos ganham a capacidade de executar tarefas complexas, como gerar texto, responder perguntas e traduzir idiomas. Por exemplo, o GPT-3 usa mais de 175 bilhões de parâmetros para entender e gerar parágrafos coerentes sobre diversos temas.
Geração de resultados
Depois que a entrada é analisada e processada, os sistemas de PLN geram resultados que correspondem à tarefa desejada. Esse estágio envolve a conversão do entendimento do modelo em tarefas práticas ou resultados interpretáveis. Os principais exemplos de tarefas de PLN e seus resultados incluem:
- Tradução: O sistema converte texto de um idioma em outro, garantindo precisão gramatical e relevância contextual. Os tradutores de idiomas desempenham um papel crucial nesse processo, analisando e interpretando estruturas sintáticas por meio de técnicas como análise de dependência e constituência, o que ajuda a garantir que a produção seja compreensível tanto para modelos de máquina quanto para usuários humanos.
- Resumo: Resumir documentos longos em textos concisos que retêm pontos-chave, como resumir um documento de pesquisa em algumas frases.
- Geração de texto: Modelos como GPT geram texto coerente e contextualmente apropriado, como escrever um artigo, responder em um chatbot ou completar uma sentença.
- Classificação do texto: A classificação do texto envolve a categorização do texto em rótulos predefinidos com base em seu conteúdo. Os e-mails podem ser classificados como "spam" ou "não spam", ou o feedback do cliente pode ser categorizado como "positivo", "negativo" ou "neutro".
- Respostas para perguntas: Os sistemas de respostas a perguntas respondem às consultas do usuário extraindo informações relevantes de um conjunto de dados ou gerando respostas com base no contexto. Esses sistemas são usados em mecanismos de pesquisa, chatbots e assistentes virtuais.
Essa etapa demonstra a capacidade do sistema de aplicar sua compreensão da linguagem às tarefas do mundo real, permitindo a interação e a automação perfeitas.
Abordagens do PLN
O processamento de linguagem natural pode ser categorizado em três abordagens principais, cada uma com pontos fortes e aplicações exclusivos. Essas abordagens envolvem diferentes níveis de complexidade no processamento e na manipulação de linguagem humana, tornando-se adequadas para diversas tarefas.
- Sistemas baseados em regras: Os sistemas baseados em regras dependem de regras e sintaxe predefinidas para analisar e processar texto. Essas regras geralmente são criadas por linguistas ou especialistas em domínio e são projetadas para lidar com tarefas específicas com precisão. Um sistema baseado em regras pode identificar endereços de correspondência válidos, verificando padrões como códigos postais, nomes de cidades e formatos de rua. Da mesma forma, as ferramentas de verificação gramatical podem usar sistemas baseados em regras para identificar erros na construção de sentenças.
- PLN estatístico: O PLN estatístico usa algoritmos de aprendizado de máquina para identificar padrões e relacionamentos nos dados. Esses sistemas aprendem com grandes conjuntos de dados e usam modelos baseados em probabilidade para fazer previsões ou classificar texto. Por exemplo, um sistema de PLN estatístico treinado em e-mails pode prever se uma nova mensagem é "spam" ou "não spam" com base nos padrões observados nos dados de treinamento.
- PLN baseado em aprendizagem profunda: O PLN baseado em aprendizagem profunda leva o processamento de linguagem natural a um nível mais avançado, aproveitando redes neurais e transformadores. Esses sistemas são capazes de entender o contexto, a semântica e até mesmo gerar texto semelhante ao de um ser humano. Modelos como GPT ou BERT podem resumir documentos longos, responder a consultas de usuários ou fazer tradução automática com alta precisão.
As vantagens do processamento de linguagem natural
Ao permitir que as máquinas processem e compreendam grandes quantidades de dados textuais não estruturados, como a linguagem humana, o PLN abre novas possibilidades de automação, análise e interação.
Automação
Uma das vantagens mais significativas do PLN é sua capacidade de automatizar tarefas repetitivas e demoradas. Por exemplo, o PLN pode:
- Resumir documentos longos: Automatizar a criação de resumos concisos para relatórios de negócios, artigos de pesquisa ou documentos legais economiza horas de trabalho manual.
- Marcar e categorizar texto: O PLN pode classificar automaticamente os e-mails como spam ou não spam, categorizar o feedback do cliente ou organizar arquivos digitais com base em tópicos.
Ao assumir esses processos repetitivos, o PLN reduz a carga de trabalho para humanos, permitindo que eles se concentrem em tarefas de maior valor. Para as empresas, isso se traduz em custos operacionais mais baixos e maior produtividade.
Melhor acessibilidade e comunicação humana
O PLN desempenha um papel fundamental para tornar as informações acessíveis às pessoas em todo o mundo, auxiliando tecnologias importantes, como software de reconhecimento de fala e tradução de idiomas. Exemplos incluem:
- Serviços de fala para texto: A conversão do idioma falado em texto escrito ajuda pessoas com deficiência auditiva a acessar conversas, palestras ou conteúdo de vídeo em tempo real.
- Ferramentas de tradução de idiomas: Aplicativos como o Google Translate derrubam barreiras linguísticas, permitindo uma comunicação otimizada entre pessoas que falam idiomas diferentes.
As ferramentas de acessibilidade com tecnologia de PLN garantem que falantes de diferentes idiomas ou pessoas com deficiência possam ter acesso a conhecimento e serviços com mais facilidade.
Melhores insights
O PLN é uma ferramenta poderosa para analisar grandes quantidades de dados não estruturados, como e-mails, publicações em redes sociais ou análises de clientes, para revelar insights significativos.
- Análise de tendências: As empresas usam o PLN para monitorar conversas nas redes sociais, identificando tendências, sentimento público ou tópicos emergentes que exigem atenção.
- Mineração de dados: As organizações de saúde e finanças analisam registros eletrônicos ou dados de mercado para descobrir padrões que informam a tomada de decisões.
Essas percepções ajudam as empresas a refinar estratégias, melhorar produtos e entender melhor as necessidades dos clientes, tornando-as mais competitivas nos respectivos setores.
Interações praticamente humanas usando linguagem humana
O PLN permite que assistentes virtuais, como a Alexa da Amazon, a Siri da Apple e o Google Assistant, possibilitem interações mais naturais e intuitivas. Esses sistemas podem entender os comandos do usuário, responder perguntas e realizar tarefas de maneiras que sejam naturais e conversacionais. Por exemplo:
- Controle de casa inteligente: Os usuários podem pedir aos assistentes virtuais para ajustar o termostato, ligar as luzes ou reproduzir música.
- Atendimento ao cliente: Os chatbots ajustados com PLN podem trabalhar com consultas complexas, solucionar problemas ou fornecer recomendações de produtos de maneira humana.
Esses recursos não só melhoram a satisfação do usuário, mas também aumentam a eficiência das operações de atendimento ao cliente, reduzindo os tempos de resposta e oferecendo disponibilidade em tempo integral.
Aplicações reais do PLN
O processamento de linguagem natural tornou-se uma tecnologia fundamental em vários setores, revolucionando os fluxos de trabalho, aprimorando a tomada de decisões e criando experiências de usuário mais intuitivas.
- Assistentes virtuais: Assistentes virtuais, como Siri, Alexa e Google Assistant, dependem muito do PLN e do processamento de fala para entender os comandos de voz, interpretar a intenção do usuário e fornecer respostas contextualmente apropriadas. Esses sistemas executam tarefas diversas, desde a configuração de alarmes e reprodução de música até a resposta a perguntas complexas sobre restaurantes próximos ou atualizações meteorológicas. Eles também se integram a dispositivos de casas inteligentes, permitindo que os usuários controlem luzes, termostatos e sistemas de segurança por meio de comandos de voz simples.
- Chatbots de IA: No atendimento ao cliente, os chatbots de IA desenvolvidos por PLN estão revolucionando o modo como as empresas interagem com os clientes. Eles gerenciam consultas, orientam os usuários sobre processos como reembolsos ou assinaturas e lidam com dados de voz para fornecer suporte em tempo integral, ao mesmo tempo que reduzem os tempos de espera e os custos operacionais. Essa tecnologia garante uma experiência de usuário contínua, seja ajudando os clientes com informações sobre o produto ou solucionando problemas técnicos.
- Análise de sentimentos: A análise de sentimentos usa o PLN para avaliar o tom emocional do texto nas análises de clientes, pesquisas e postagens em redes sociais. As empresas monitoram plataformas, como o Twitter, para avaliar reações públicas a lançamentos de produtos ou campanhas de marketing. Ao identificar se os sentimentos são positivos, negativos ou neutros, as empresas podem ajustar suas estratégias para melhor atender às expectativas do cliente.
- Tradução automática: O PLN aciona ferramentas como o Google Translate, permitindo a conversão perfeita de dados de texto e fala entre idiomas. Essa tecnologia tem um impacto profundo na comunicação global, derrubando barreiras linguísticas nos negócios, viagens e educação. Empresas multinacionais usam tradução automática para traduzir sites e materiais de marketing, alcançando públicos diversificados com mais eficiência.
- Análise e resumo de documentos: O PLN automatiza a extração de insights de grandes volumes de texto, tornando-o essencial em setores como direito, finanças e saúde. As empresas jurídicas usam o PLN para extrair cláusulas importantes de contratos longos, reduzindo significativamente o tempo necessário para a revisão de documentos. As instituições financeiras analisam relatórios de ganhos ou dados de mercado para tomar decisões de investimento oportunas. Na área da saúde, as ferramentas de PLN resumem os artigos de pesquisa ou as diretrizes médicas, ajudando os profissionais a se manterem atualizados sobre os desenvolvimentos mais recentes.
- Área da saúde: O PLN está revolucionando a saúde, possibilitando serviços médicos mais rápidos, precisos e personalizados. A análise de prontuários médicos usa PLN para extrair informações críticas de prontuários eletrônicos de saúde não estruturados (EHRs), permitindo que os médicos desenvolvam planos de tratamento mais direcionados. As ferramentas de PLN de fala para texto simplificam as tarefas administrativas transcrevendo conversas entre médicos e pacientes em notas estruturadas, economizando tempo e reduzindo erros. A análise preditiva, desenvolvida por PLN, ajuda os profissionais de saúde a identificar pacientes em risco por meio de análise de sintomas, históricos médicos e estilo de vida.
- Comércio eletrônico: O PLN aprimora a experiência de compras on-line personalizando interações e recomendações. Os sistemas de recomendação analisam o comportamento do cliente, como histórico de navegação ou padrões de compra, para sugerir produtos relevantes. Por exemplo, uma loja on-line pode recomendar acessórios que correspondam a uma compra recente de roupas, aumentando as vendas cruzadas.
- Redes sociais: As plataformas de redes sociais dependem do PLN para moderação de conteúdo, engajamento do usuário e análise de tendências. Plataformas como Facebook e Twitter usam PLN para detectar e remover conteúdo nocivo, como discurso de ódio ou desinformações, garantindo um ambiente on-line mais seguro. Ferramentas de análise de engajamento identificam assuntos em alta e medem interações dos usuários, permitindo que as empresas elaborem estratégias de conteúdo que repercutam com seu público.
- Educação: O PLN transforma a educação, pois traz experiências de aprendizagem personalizadas e automatiza tarefas administrativas. As ferramentas desenvolvidas por PLN criam guias de estudo e tutoriais personalizados, atendendo às necessidades exclusivas de alunos individuais. Por exemplo, um aplicativo orientado por PLN pode gerar um plano de aula concentrado nas áreas em que o aluno tem mais dificuldade, como conceitos de gramática ou matemática.
- Entretenimento: O setor de entretenimento utiliza o PLN para aprimorar as experiências do usuário e criar conteúdo atrativo. Plataformas de streaming, como a Netflix, analisam as preferências do espectador usando o PLN para recomendar programas ou filmes personalizados de acordo com os gostos individuais. Os estúdios de produção usam análise de sentimentos para entender o feedback do público, refinar scripts ou estratégias de marketing com base nas reações do espectador.
Perguntas frequentes
O PLN enfrenta vários desafios significativos, incluindo a ambiguidade inerente da linguagem, em que a mesma palavra ou frase pode ter vários significados, dependendo do contexto. Por exemplo, a palavra “banco” pode se referir a uma instituição financeira ou a um objeto para descanso, e decifrar o significado pretendido requer uma análise mais específica. Outro desafio é o viés nos dados de treinamento, em que modelos treinados em conjuntos de dados não balanceados ou tendenciosos podem produzir resultados injustos ou imprecisos. O PLN também consome muitos recursos, exigindo uma potência computacional substancial e grandes conjuntos de dados para treinar modelos, o que pode limitar o acesso para organizações menores. Por fim, o suporte a diversos idiomas e dialetos, particularmente idiomas de baixo recurso, permanece difícil, já que muitos sistemas de PLN são treinados principalmente em idiomas amplamente falados, como o inglês.
Para trabalhar com o processamento de linguagem natural, ferramentas como a linguagem de programação Python são essenciais devido às suas extensas bibliotecas e estruturas. Os principais recursos incluem o NLTK, um kit de ferramentas de código-fonte aberto amplamente utilizado para tarefas como tokenização e marcação de parte da fala, e o spaCy, conhecido por sua eficiência em lidar com modelos pré-treinados e técnicas avançadas de processamento de linguagem natural. Estruturas como o TensorFlow e bibliotecas como a Hugging Face Transformers oferecem suporte a tarefas que variam de classificação de texto a aplicações de IA generativa. Essas ferramentas são compatíveis com plataformas como o Microsoft Windows e oferecem flexibilidade para uma variedade de casos de uso, tornando-as acessíveis para profissionais e pesquisadores.
O futuro do PLN está repleto de avanços interessantes que prometem tornar a tecnologia ainda mais acessível e inteligente. Uma área importante de progresso é a tradução em tempo real, pela qual os sistemas de PLN permitirão uma comunicação perfeita entre idiomas em conversas ao vivo. Outro foco é a criação de sistemas de IA mais éticos, na tentativa de reduzir o viés e garantir a justiça nas aplicações. Modelos específicos de domínio se tornarão mais predominantes, ajustados para setores como saúde, direito e finanças, a fim de oferecer soluções altamente especializadas. Além disso, sistemas de IA por conversação, como ChatGPT, continuarão a evoluir, oferecendo interações mais humanas e sensíveis ao contexto no atendimento ao cliente, na educação e em ferramentas de produtividade pessoal. Esses avanços tornarão os sistemas de PLN mais poderosos, inclusivos e integrados na vida diária.
Por que os clientes escolhem a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresa globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, escala e experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.