O que é processamento de linguagem natural?

As tecnologias a seguir são essenciais para o processamento de linguagem natural.

Grandes modelos de linguagem grandes (LLMs) Os grandes modelos de linguagem, como GPT, BERT e T5, são sistemas de inteligência artificial poderosos, treinados em grandes quantidades de dados textuais. Esses modelos são primeiro "pré-treinados" em tarefas de linguagem geral, como prever a próxima palavra em uma frase, usando conjuntos de dados diversos, como livros, artigos e sites. Depois de treinados, eles podem ser ajustados para tarefas específicas, como resumir artigos, traduzir idiomas ou responder perguntas.

Aprendizado de máquina e PLN de aprendizagem profunda Aprendizado de máquina é uma ramificação da IA na qual os algoritmos aprendem padrões de dados para executar tarefas específicas. Por exemplo, um modelo de aprendizado de máquina pode ser treinado para classificar o texto como spam ou não spam analisando dados de e-mail.

O aprendizado profundo é uma área especializada de aprendizado de máquina que usa redes neurais, estruturas avançadas que imitam a maneira como o cérebro humano processa informações. Ao contrário dos algoritmos mais simples, os modelos de aprendizagem profunda consistem em muitas camadas que permitem que eles entendam padrões mais complexos no texto. Selecionar e treinar um modelo de aprendizagem profunda especificamente para tarefas de PLN é crucial para o desempenho ideal, pois permite que esses modelos executem tarefas desafiadoras, como tradução de linguagem ou detecção de sentimento no texto com maior precisão do que as abordagens tradicionais de aprendizado de máquina.

Transformadores Transformadores são um tipo revolucionário de arquitetura de rede neural que melhorou drasticamente a forma como o PLN processa a linguagem. Ao contrário dos modelos anteriores que analisavam uma palavra por vez, os transformadores podem processar todas as palavras em uma frase simultaneamente (em paralelo), o que os torna muito mais rápidos e eficientes.

Os transformadores destacam-se na compreensão de relações entre palavras dentro do contexto, não importa a distância entre essas palavras em uma sentença. Por exemplo, na frase "o cão correu atrás do brinquedo, e ele caiu no lago", um transformador pode determinar que "ele" se refere a "brinquedo".