지연 시간이 짧은 마이크로서비스로 게이머 경험 개선하기
실시간 게임 응답에 대한 기대치는 그 어느 때보다 높기 때문에 개발자는 모든 기회를 활용해 플레이어 경험을 개선해야 합니다. 주목받고 있는 분야 중 하나가 게임 플레이의 다양한 측면을 향상할 수 있는 분산된 저지연 시간 아키텍처입니다. 이러한 서비스에는 플레이어 매칭, 리더보드, 라이브 채팅, 라이브 비디오 등이 포함됩니다.
이러한 서비스가 유망해 보임에도 불구하고, 그 성공을 방해하는 걸림돌 중 하나는 필요한 컴퓨팅 리소스가 지리적으로 최적 상태로 배치되지 않아 실제적인 저지연 경험을 전송할 수 없다는 사실입니다.
원활한 게임 경험 제공
Akamai Cloud에서 실행되는 클라우드 컴퓨팅 서비스는 개발자에게 게임 경험을 개선하기 위한 플랫폼과 서비스를 제공합니다. 대규모로 분산된 Akamai의 클라우드 플랫폼은 원활한 게임 경험에 필수인 저지연 시간 마이크로서비스를 전송할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
또한 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스는 오픈 소스 툴을 활용하므로 개발자는 마이크로서비스를 빠르고 효율적으로 구축, 전송, 관리할 수 있습니다. 오픈 소스 툴을 사용하면 독점 기술을 배울 필요가 없으며, 개발자는 필요에 따라 용량을 빠르고 쉽게 늘릴 수 있으므로 반응성이 뛰어난 게임 경험을 실시간으로 즐기는 데 필요한 리소스를 게이머에게 제공할 수 있습니다.
가격 불확실성의 제거
하지만 여러 분산 서비스를 생성, 배포, 관리하는 비용은 어떤가요? 안타깝게도 게임 개발자들은 클라우드 공급업체의 가격 책정이 매우 불확실하다는 사실에 이미 익숙합니다. 이런 상황은 예측 불가능한 비용과 치솟는 청구 비용을 관리할 리소스가 부족한 소규모 게임 개발자에게 특히 문제가 될 수 있습니다.
Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스는 투명한 가격 책정과 낮은 이그레스 수수료 체계를 통해 비용이 전반적으로 더욱 예측 및 관리 가능하기 때문에 사용량 급증에도 상당한 재정적인 부담을 덜 수 있습니다. 또한 Akamai에서 제공하는 사용이 간편하고 개발자 친화적인 툴과 수상 경력에 빛나는 지원 서비스를 통해 개발 직원을 채용하고 교육하는 데 드는 비용을 상당 부분 절감하는 효과를 얻을 수 있습니다.
플레이어 경험 보안
해커나 기타 공격자들이 마이크로서비스를 통해 게임 경험의 무결성을 훼손할 수 있으므로 게임 개발자에게는 보안 역시 최우선 과제로 꼽힙니다. 클라우드 컴퓨팅 서비스는 Akamai Cloud에서 실행되며, DDoS 공격, 계정 탈취, 멀웨어 및 기타 보안 위협으로부터 보호하는 포괄적인 보안 솔루션을 제공합니다.
실제로 Akamai는 Gartner® 2022 Magic QuadrantTM의 클라우드 웹 애플리케이션 및 API 보안 보고서에서 리더로 선정되었습니다.
혁신적인 게임 경험을 위한 툴 제공
게임 개발자들은 콘솔, PC, 모바일 디바이스, 가상 현실 등을 포함하고 있는, 점점 치열해지는 경쟁 시장 속에서 차별화를 실현하려면 혁신을 이루어야 합니다. 이러한 혁신에는 플레이어 매칭, 리더보드, 라이브 채팅 및 비디오 등에서 저지연 시간 마이크로서비스의 전송이 포함됩니다.
Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스는 몰입도와 가용성이 우수하고 지연 시간이 짧은 게임 경험을 제공할 수 있도록 개발자에게 포괄적인 툴과 서비스를 제공합니다. 가격 투명성, 낮은 이그레스 요금, 포괄적인 보안 솔루션과 결합되어 모든 규모의 게임 개발자에게 이상적인 접근 방식입니다.
자세히 알아보기
Akamai Cloud의 출시 소식을 확인하고 Akamai Cloud에서 실행되는 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스에 대해 자세히 알아보세요.