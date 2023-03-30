지연 시간이 짧은 마이크로서비스로 게이머 경험 개선하기

실시간 게임 응답에 대한 기대치는 그 어느 때보다 높기 때문에 개발자는 모든 기회를 활용해 플레이어 경험을 개선해야 합니다. 주목받고 있는 분야 중 하나가 게임 플레이의 다양한 측면을 향상할 수 있는 분산된 저지연 시간 아키텍처입니다. 이러한 서비스에는 플레이어 매칭, 리더보드, 라이브 채팅, 라이브 비디오 등이 포함됩니다.

이러한 서비스가 유망해 보임에도 불구하고, 그 성공을 방해하는 걸림돌 중 하나는 필요한 컴퓨팅 리소스가 지리적으로 최적 상태로 배치되지 않아 실제적인 저지연 경험을 전송할 수 없다는 사실입니다.