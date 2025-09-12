Was ist Natural Language Processing?

Folgende Technologien sind für die Verarbeitung natürlicher Sprache unerlässlich.

Große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) LLMs wie GPT, BERT und T5 sind leistungsstarke KI-Systeme, die mit gewaltigen Mengen an Textdaten trainiert werden. Diese Modelle werden zunächst auf allgemeine Sprachaufgaben „vortrainiert“, zum Beispiel die Vorhersage des nächsten Wortes in einem Satz, wobei verschiedene Datensätze wie Bücher, Artikel und Websites verwendet werden. Nachdem sie trainiert worden sind, können sie auf bestimmte Aufgaben wie das Zusammenfassen von Artikeln, das Übersetzen von Sprachen oder das Beantworten von Fragen ausgerichtet werden.

NLP auf der Grundlage von maschinellem Lernen und Deep Learning Maschinelles Lernen ist ein Zweig der KI, in dem Algorithmen Muster aus Daten lernen, um bestimmte Aufgaben auszuführen. Ein Modell des maschinellen Lernens kann beispielsweise darin geschult werden, Text durch die Analyse von E-Mail-Daten als Spam oder Nichtspam zu klassifizieren.

Deep Learning ist ein spezialisierter Bereich des maschinellen Lernens, der neuronale Netzwerke nutzt – fortschrittliche Strukturen, die die Art und Weise nachahmen, wie das menschliche Gehirn Informationen verarbeitet. Im Gegensatz zu einfacheren Algorithmen bestehen Deep-Learning-Modelle aus vielen Ebenen, die es ihnen ermöglichen, komplexere Textmuster zu verstehen. Die Auswahl und Schulung eines Deep-Learning-Modells speziell für NLP-Aufgaben ist entscheidend für eine optimale Leistung, da diese Modelle anspruchsvolle Aufgaben wie die Übersetzung von Sprachen oder die Erkennung von Stimmungen im Text mit größerer Genauigkeit ausführen können als herkömmliche Ansätze des maschinellen Lernens.

Transformer Transformer sind eine revolutionäre Art von neuronaler Netzwerkarchitektur, die die Art und Weise, wie NLP-Modelle Sprache verarbeiten, erheblich verbessert hat. Im Gegensatz zu früheren Modellen, bei denen Wörter einzeln analysiert wurden, können Transformatoren alle Wörter in einem Satz gleichzeitig (parallel) verarbeiten, was sie viel schneller und effizienter macht.

Die besondere Stärke von Transformern besteht darin, die Beziehungen zwischen Wörtern im Kontext zu verstehen, unabhängig davon, wie weit entfernt voneinander diese Wörter in einem Satz stehen. In der Phrase „Der Hund lief hinter dem Ball her, und er fiel in den Teich“ kann ein Transformer beispielsweise ermitteln, dass „er“ sich auf „den Ball“ bezieht.