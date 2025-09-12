X

了解我们在中国开展业务的承诺。

什么是自然语言处理？

人工智能领域中的自然语言处理是指什么？

自然语言处理 (NLP) 是人工智能 (AI) 的一个分支，它在人类沟通与机器理解之间架起了一座桥梁。它使计算机能够处理、分析和生成人类语言，促进直观、无缝的交互。NLP 模型致力于准确解读人类语言的复杂性，包括文本和语音数据。从 Siri 和 Alexa 等虚拟助手到预测性文本和情感分析，NLP 正在改变人类与技术的交互方式。随着 AI 的不断进步，NLP 将在释放人类语言的潜能来赋能各行业应用方面发挥不可或缺的作用。

Graphic representation of natural language processing (NLP)

自然语言处理，已定义

自然语言处理将计算机科学、语言学、机器学习及深度学习模型（包括深度神经网络）相结合，使机器能够理解和处理人类语言。它涉及分析文本或语音以提取含义、对信息进行分类并执行基于语言的任务。通过利用 GPT 和 BERT 等大语言模型 (LLM)，NLP 系统可以理解和生成自然语言，在结构化计算机数据与非结构化的人类沟通之间架起了一座桥梁。

NLP 的关键过程

自然语言处理涵盖多种不同的过程与技术。

  • 词元化是 NLP 中的基础步骤。在此步骤中，文本被细分为更小的单元，例如字词、短语或句子。此过程简化了数据，使其更易于分析。
  • 词形还原和词干提取是两种用于实现文本数据标准化的 NLP 方法，他们通过将字词还原为其词元或词根形式来帮助算法更轻松地识别模式。
  • 分析涉及分析句子的语法结构，以了解其组成部分和关系。句法分析旨在剖析各个字词的排列方式，并识别出名词、动词和短语等语法成分。成分句法分析会构建一个解析树来表示句子的句法结构，这对于实现语言翻译工具和语音识别系统的功能至关重要。依存句法分析侧重于字词之间的关系，例如句子的主谓宾结构。
  • 命名实体识别 (NER) 是对文本中的特定实体（例如名称、日期或位置）进行识别和分类的过程。例如，对于句子“McDonald’s was founded in Illinois in 1955”，NER 会将“McDonald’s”识别为一个企业，将“Illinois”识别为一个地点，而将“1955”视为一个日期。此技术广泛应用在依赖信息检索或知识提取的系统中，因此它对于搜索引擎和推荐系统等应用至关重要。
  • 情感分析过程负责评估文本的情感基调，从而确定文本所表达的态度是积极、消极还是中性。此技术通常用于分析客户反馈、产品评论和社交媒体帖子，为企业提供有关公众情感的宝贵见解。
  • 语义分析会深入探究字词和句子的含义，通常侧重于理解上下文。词义消歧等技术可确保识别字词的正确含义，例如区分作为动物的“bat”（蝙蝠）和作为棒球装备的“bat”（球棒）。语义分析对于机器翻译和文本分类等高级任务至关重要，因为了解含义和上下文是生成准确结果的关键。
  • 自然语言理解 (NLU) 和自然语言生成 (NLG) 是 NLP 中的互补过程。NLU 专注于通过分析语法、语义和上下文来解读并提取文本中的含义。而 NLG 涉及从结构化数据生成类似于人类撰写的文本，从而为自动报告生成、对话式 AI 和个性化内容创建等应用提供支持。

NLP 关键技术及其计算机科学基础

以下技术对于自然语言处理至关重要。

大语言模型 (LLM) 大语言模型（例如 GPT、BERT 和 T5）是使用海量文本数据进行训练的强大 AI 系统。这些模型首先使用书籍、文章和网站等各种数据集针对一般语言任务进行“预训练”，例如预测句子中的下一个字词。训练完成后，可以针对总结文章、翻译语言或回答问题等特定任务对它们进行微调。

机器学习和深度学习 NLP 机器学习是 AI 的一个分支，在该分支中，算法可以从数据中学习模式以执行特定任务。例如，可以训练机器学习模型来通过分析电子邮件数据将文本分类为垃圾邮件或非垃圾邮件。

深度学习是机器学习中使用神经网络的一个专门领域，而神经网络是模仿人类大脑的信息处理方式的先进结构。与更简单的算法不同，深度学习模型包含许多层，这些层使它们能够理解文本中更复杂的模式。专门针对 NLP 任务来选择和训练深度学习模型，对于获得最佳性能至关重要，因为这使得这些模型能够在执行语言翻译或检测文本中的情感等具有挑战性的任务时，实现比传统机器学习方法更高的准确度。

Transformer Transformer 是一种颠覆性的神经网络架构，它极大地改进了 NLP 模型处理语言的方式。与早期逐一分析各个字词的模型不同，Transformer 可以同时（并行）处理一个句子中的所有字词，因此它们的速度更快并且更加高效。

Transformer 擅长理解上下文中字词之间的关系，而与这些字词在句子中相距多远无关。例如，对于句子“The dog ran after the ball, and it fell into the pond”，Transformer 可以确定“it”指的是“the ball”。

自然语言处理的运作方式

自然语言处理系统依赖于一系列相互关联的步骤，这些步骤将原始文本转化为有意义的见解或行动。典型的 NLP 流程涉及一系列连续的步骤，例如词元化、词性标注、命名实体识别和句法分析，以实现对人类语言的处理和理解。每一步都在使机器能够生成和理解人类语言方面发挥着至关重要的作用。

预处理文本

预处理是初始且关键的阶段。在此阶段中，会对原始文本数据进行清理、整理和结构化处理，使其为分析做好准备。原始文本通常包含不一致、噪音或不相关的信息，这些信息可能会妨碍处理。预处理中的关键步骤包括：

  • 词元化：将文本拆分为较小的单元（例如字词或句子），使其易于分析。
  • 删除停止词：删除“the”、“and”或“is”等对分析没有实质性意义的常用字词。
  • 改为小写：将所有字符改为小写以实现文本标准化，从而确保将“Car”和“car”视为相同内容。
  • 删除标点符号和特殊字符：除去不需要的符号或格式，以专注于文本内容。
  • 词形还原和词干提取：将字词还原为其词根形式，例如将“running”转换为“run”，这有助于实现字词变体的标准化。

这些预处理技术可确保文本干净、一致，并为进一步的计算分析做好了准备。

理解人类语言中的语境

NLP 系统使用先进的技术来分析句子或文档中字词与其上下文之间的关系。上下文至关重要，因为字词的含义通常取决于其周围的文本：“mouse”一词可能指的是“The mouse ran under the table”中的小型啮齿类动物，也可能指的是“Double-click the mouse”中的计算机设备。

  • 词嵌入：这些是连续向量空间中字词的数学表示，用于捕获语义关系。具有类似含义的字词（例如，“king”和“queen”）表示为距离较近的向量。
  • Transformer：GPT 和 BERT 等现代 NLP 系统使用 Transformer 架构来同时分析一个句子中的所有字词。
  • 共指消解：这涉及确定两个字词或短语何时指向同一实体。它包括识别代词及其先行词，以及识别文本中的比喻或习语指代。

此自然语言分析过程可确保 NLP 系统不仅能掌握各个字词的含义，还能掌握它们在更大的语言结构中的作用。

从数据中学习

NLP 系统的支柱在于使用大量文本数据进行训练的机器学习模型。这些模型（尤其是 GPT 等大语言模型）旨在识别语言中的模式和关系。

  • 训练数据集：模型使用海量的多样化数据集（例如书籍、文章和网站）进行训练，以使其接触各种各样的语言模式。
  • 参数：NLP 模型（尤其是深度学习模型）使用数十亿个参数（数值，用于定义模型的知识）。这些参数会在训练过程中进行调整，以最大限度地减少预测句子中下一个字词等任务中出现的错误。
  • 学习算法：梯度下降法等技术可通过调整网络中的偏差和决定数据点价值的权重来优化模型做出准确预测的能力。
  • 统计方法：回归和马尔可夫模型等统计方法有助于对语言元素进行建模并从文本中提取含义。这些机器学习方法代表着从基于规则的方法到统计方法的转变，它们改进了文本分类和分析，而且在不断发展的 NLP 技术中至关重要。

通过此学习过程，模型能够执行生成文本、回答问题和翻译语言等复杂任务。例如，GPT-3 使用超过 1750 亿个参数来理解和生成关于各种主题的连贯段落。

生成输出

在对输入进行分析和处理后，NLP 系统会生成与所需任务匹配的输出。此阶段涉及将模型的理解转化为切实可行的任务或可解释的结果。NLP 任务和输出的主要示例包括：

  • 翻译：系统将文本从一种语言转换为另一种语言，同时确保语法准确性和上下文相关性。语言翻译工具在此过程中发挥着至关重要的作用，其方法是借助依存句法分析和成分句法分析等技术来分析和解读句法结构，这有助于确保输出结果能够为机器模型和人类用户所理解。
  • 总结：将冗长的文档精简为保留要点的简明摘要，例如将一篇研究论文总结为几句话。
  • 文本生成：GPT 等模型会生成连贯且符合上下文的文本，例如撰写文章、在聊天机器人中回复或完成句子。
  • 文本分类：文本分类涉及根据内容将文本归入预定义的标签中。电子邮件可以分类为“垃圾邮件”或“非垃圾邮件”，或者客户反馈可以分为“正面”、“负面”或“中性”等类别。
  • 问题回答：问题回答系统会通过从数据集中提取相关信息或根据上下文生成答案来响应用户查询。这些系统用在搜索引擎、聊天机器人和虚拟助手中。

此步骤展示了系统将其对语言的理解应用于现实任务的能力，从而实现无缝交互和自动化。

实现 NLP 的方法

自然语言处理可分为三种主要方法，每种方法都有独特的优势和应用。这些方法可应对处理和运用人类语言时不同的复杂程度，这使得它们能够胜任各种任务。

  • 基于规则的系统：基于规则的系统依赖于预定义的规则和语法来分析并处理文本。这些规则通常由语言学家或领域专家创建，旨在精确处理特定任务。通过检查邮政编码、城市名称和街道格式等模式，基于规则的系统可以识别有效的邮寄地址。同样，语法检查工具可以使用基于规则的系统来识别句子结构中的错误。
  • 统计 NLP：统计 NLP 使用机器学习算法来识别数据中的模式和关系。这些系统会从大型数据集中学习，并使用基于概率的模型进行预测或文本分类。例如，使用电子邮件数据进行训练的统计 NLP 系统可以根据训练数据中观察到的模式来预测新邮件是“垃圾邮件”还是“不是垃圾邮件”。
  • 基于深度学习的 NLP：通过利用神经网络和 Transformer，基于深度学习的 NLP 将自然语言处理能力提升到更高水平。这些系统能够理解上下文、语义，甚至生成类似于人类撰写的文本。GPT 或 BERT 等模型可以总结长文档、回答用户查询或执行高准确性的机器翻译。

自然语言处理的优势

通过让机器能够处理和理解海量非结构化文本数据（如人类语言），NLP 为自动化、分析和交互开创了新的可能性。

自动化

NLP 最显著的优势之一是它能够自动执行重复且耗时的任务。例如，NLP 可以：

  • 总结冗长的文档：自动创建业务报告、研究论文或法律文件的简明摘要可节省数小时的人工工作。
  • 对文本进行标注和分类：NLP 可以自动区分电子邮件是否为垃圾邮件、对客户反馈进行分类或根据主题整理数字存档。

通过接管这些重复流程，NLP 可减少员工的工作量，使他们能够专注于处理更有价值的任务。对企业来说，这意味着更低的运营成本和更高的生产力。

提高了可访问性并改善了人类沟通

通过为语音识别软件和语言翻译等关键技术提供支持，NLP 在让世界各地的人们获取信息方面发挥着至关重要的作用。示例包括：

  • 语音转文字服务：将口语转换为书面文字可帮助有听力障碍的人士访问实时对话、讲座或视频内容。
  • 语言翻译工具：Google Translate 等应用程序打破了语言障碍，让使用不同语言的人能够进行顺畅的沟通。

NLP 赋能的辅助工具可确保具有不同语言背景的人员或残障人士能够更轻松地获取知识和服务。

深化洞察

NLP 是一款强大的工具，可用于分析海量的非结构化数据（例如电子邮件、社交媒体帖子或客户评论），并从中发掘出富有价值的深刻洞察。

  • 趋势分析：企业使用 NLP 来监控社交媒体聊天、识别趋势、公众情感或需要其关注的新话题。
  • 数据挖掘：医疗保健和金融行业的企业会分析电子记录或市场数据，以发现能够为决策提供信息的模式。

这些洞察可帮助企业完善策略、改进产品并更好地了解客户需求，从而提高他们在行业中的竞争力。

使用人类语言，实现媲美真人的交互体验

NLP 使 Amazon Alexa、Apple 的 Siri 和 Google 助理等虚拟助手能够提供更自然、更直观的交互。这些系统能够以对话方式来理解用户命令、回答问题并执行任务，带来自然的交互体验。例如：

  • 智能家居控制：用户可以让虚拟助手调节恒温器、开灯或播放音乐。
  • 客户支持：使用 NLP 微调的聊天机器人能够以媲美真人的方式，处理复杂的查询、诊断并解决问题或提供个性化的产品推荐。

这些功能不仅可以提高用户满意度，还能够通过缩短响应时间并提供全天候可用性来提高客户服务运营的效率。

NLP 的实际应用

自然语言处理已成为各行各业的支柱技术，它不仅彻底改变了工作流程、增强了决策能力，还带来了更直观的用户体验。

  • 虚拟助手：Siri、Alexa 和 Google 助理等虚拟助手在很大程度上依赖于 NLP 和语音处理来了解语音命令、解读用户意图并提供符合情境的回复。这些系统可执行从设置闹钟和播放音乐到回答有关附近的餐馆或天气更新等复杂问题的各种任务。它们还可以与智能家居设备进行集成，使用户能够通过简单的语音命令控制灯光、恒温器和安防系统。
  • AI 聊天机器人：在客户服务领域，由 NLP 提供支持的 AI 聊天机器人正在彻底改变企业与客户的交互方式。它们可以管理查询，指导用户完成退款或订阅等流程，并通过处理语音数据来提供全天候支持，同时还能减少等待时间并降低运营成本。无论是为客户提供产品信息还是帮助他们排查技术问题，此技术都能确保实现顺畅的用户体验。
  • 情感分析：情感分析使用 NLP 来评估客户评论、调查和社交媒体帖子中文本的情感基调。各公司会监控 Twitter 等平台，以了解公众对产品发布或营销活动的反应。通过确定情感是积极、消极还是中立的，企业可以调整策略以更好地满足客户期望。
  • 机器翻译：NLP 为 Google Translate 等工具提供支持，实现了不同语言之间文本和语音数据的无缝转换。这项技术打破了商业、旅游和教育领域的语言障碍，对全球交流产生了深远的影响。跨国公司可以使用机器翻译对网站和营销材料进行本地化，从而更有效地触达不同的受众。
  • 文档分析和总结：NLP 能够自动从大量文本中提取见解，这使其在法律、金融和医疗保健等行业发挥着不可或缺的作用。律师事务所使用 NLP 从冗长的合同中提取关键条款，从而显著缩短了文档审核所需的时间。金融机构会分析收益报告或市场数据，以及时做出投资决策。在医疗保健领域，NLP 工具能够总结研究论文或医疗指南，帮助从业人员了解最新的发展动态。
  • 医疗保健：NLP 正在通过实现更快、更准确且个性化的医疗服务来彻底改变医疗保健行业。患者记录分析使用 NLP 从非结构化电子健康记录 (EHR) 中提取关键信息，使医生能够制定更有针对性的治疗方案。语音转文字 NLP 工具能够通过将医生与患者的对话记录转写为结构化备注来简化管理任务，从而节省时间并减少错误。由 NLP 提供支持的预测性分析可帮助医疗保健提供商通过分析症状、病史和生活方式因素来识别高危患者。
  • 电商：NLP 可通过实现个性化互动和推荐来提升在线购物体验。推荐系统会分析客户行为（例如浏览历史记录或购买模式），以推荐相关产品。例如，一家在线零售商可能会根据顾客最近购买的衣服向其推荐可搭配的配饰，以此提升交叉销售额。
  • 社交媒体：社交媒体平台依赖 NLP 来进行内容审核、用户参与度分析和趋势分析。Facebook 和 Twitter 等平台使用 NLP 来检测并删除有害内容（例如仇恨言论或错误信息），以确保在线环境更加安全。参与度分析工具可识别热门话题并衡量用户互动情况，使企业能够制定与受众产生共鸣的内容策略。
  • 教育：通过提供个性化学习体验和自动完成管理任务，NLP 彻底改变了教育行业。由 NLP 提供支持的工具可创建量身定制的学习指南和教程，以满足每位学生的独特需求。例如，采用 NLP 技术的应用程序可以针对学生的薄弱环节（例如语法或数学概念）为其量身制定相应的课程计划。
  • 娱乐：娱乐业会利用 NLP 来提升用户体验并创建富有吸引力的内容。Netflix 等流媒体平台使用 NLP 分析观众偏好，进而推荐符合其个人口味的剧集或电影。影视制作公司使用情感分析来了解观众反馈，并根据观众的反响完善剧本或营销策略。

常见问题

自然语言处理 (NLP) 是人工智能 (AI) 的一个分支，它专注于使计算机能够理解、处理和生成人类语言。它通过教会计算机以模仿人类认知的方式来解读文本和语音，从而在人类沟通与机器理解之间架起一座桥梁。NLP 支持各种应用，包括 Alexa 等虚拟助手以及聊天机器人、情感分析和机器翻译。通过将计算语言学与机器学习相结合，NLP 使机器能够提取含义、做出适当响应，并以更自然、更直观的方式与人们进行交互。

NLP 面临几项严峻挑战，包括语言固有的歧义性，即同一个字词或短语在不同的上下文中可能具有多种含义。例如，“bank”一词可以指金融机构或河岸，而解读其本意需要进行细致入微的分析。另一项挑战是训练数据中存在偏见，即使用不平衡或存在偏见的数据集所训练的模型可能会产生不公平或不准确的输出。NLP 也会占用大量资源，并且需要庞大的计算能力和大型数据集来训练模型，这可能限制了小型企业对 NLP 的使用。最后，由于许多 NLP 系统主要是使用英语等广泛使用的语言进行训练的，因此对多种语言和方言（特别是低资源语言）的支持目前仍然难以实现。

要使用自然语言处理，Python 编程语言等工具必不可少，因为它们拥有丰富的库和框架。关键资源包括 NLTK 和 spaCy。前者是一种广泛使用的开源工具包，用于词元化和词形标注等任务，后者以其在处理预训练模型和先进 NLP 技术方面的效率而闻名。TensorFlow 等框架和 Akgging Face Transformers 等库可以为从文本分类到生成式 AI 应用的各种任务提供支持。这些工具与 Microsoft Windows 等平台兼容并为各种应用场景提供灵活性，这使得它们可供专业人员和研究人员使用。

展望未来，NLP 领域的发展前景激动人心，相关进步有望使技术变得更易于使用并且更加智能。实时翻译是未来发展的一个关键领域。在这一领域，NLP 系统将在实时对话中实现无缝的跨语言沟通。另一个重点是创建更符合道德标准的 AI 系统，同时努力减少偏见并确保应用中的公平性。特定于领域的模型将变得更加普及，并且会针对医疗保健、法律和金融等行业进行微调，以提供高度专业化的解决方案。此外，ChatGPT 等对话式 AI 系统将继续演进，在客户服务、教育和个人生产力工具中提供更拟人化且情境感知能力更强的交互。这些进步将使 NLP 系统变得更强大、更具包容性，并且更深度地融入到日常生活之中。

