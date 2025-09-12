以下技术对于自然语言处理至关重要。

大语言模型 (LLM) 大语言模型（例如 GPT、BERT 和 T5）是使用海量文本数据进行训练的强大 AI 系统。这些模型首先使用书籍、文章和网站等各种数据集针对一般语言任务进行“预训练”，例如预测句子中的下一个字词。训练完成后，可以针对总结文章、翻译语言或回答问题等特定任务对它们进行微调。

机器学习和深度学习 NLP 机器学习是 AI 的一个分支，在该分支中，算法可以从数据中学习模式以执行特定任务。例如，可以训练机器学习模型来通过分析电子邮件数据将文本分类为垃圾邮件或非垃圾邮件。

深度学习是机器学习中使用神经网络的一个专门领域，而神经网络是模仿人类大脑的信息处理方式的先进结构。与更简单的算法不同，深度学习模型包含许多层，这些层使它们能够理解文本中更复杂的模式。专门针对 NLP 任务来选择和训练深度学习模型，对于获得最佳性能至关重要，因为这使得这些模型能够在执行语言翻译或检测文本中的情感等具有挑战性的任务时，实现比传统机器学习方法更高的准确度。

Transformer Transformer 是一种颠覆性的神经网络架构，它极大地改进了 NLP 模型处理语言的方式。与早期逐一分析各个字词的模型不同，Transformer 可以同时（并行）处理一个句子中的所有字词，因此它们的速度更快并且更加高效。

Transformer 擅长理解上下文中字词之间的关系，而与这些字词在句子中相距多远无关。例如，对于句子“The dog ran after the ball, and it fell into the pond”，Transformer 可以确定“it”指的是“the ball”。