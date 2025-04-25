API는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스의 약어로, 다양한 소프트웨어 구성요소 또는 프로그램이 서로 통신하고 데이터를 공유할 수 있도록 하는 일련의 프로토콜과 정의입니다.

API는 한 애플리케이션이 다른 소프트웨어 프로그램에서 제공하는 데이터나 기능에 접속하는 방법을 결정합니다. 예를 들어, 프로그래머는 웹사이트에 날씨 정보를 포함하기 위해 API를 사용하여 날씨 데이터를 수집하고 해석하는 자체 프로그램을 구축할 필요 없이 실시간 날씨 보고서를 제공하는 사이트와 통신할 수 있습니다. 오늘날의 디지털 환경에서 API는 모바일 결제 또는 이커머스 사이트 브라우징을 포함해 온라인에서 수행하는 거의 모든 작업과 거래에 관여합니다.