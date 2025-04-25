클라우드 엣지 컴퓨팅이란 무엇일까요?

Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼에서 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다.
클라우드 엣지는 클라우드 컴퓨팅을 네트워크의 엣지로 가져오는 IT 패러다임입니다. IoT(사물 인터넷), 인공 지능, 자율 주행 차량 및 기타 기술이 부상함에 따라 기업은 지연 시간을 줄이고 고가용성을 유지하면서 방대한 양의 데이터를 처리할 수 있는 기능이 필요합니다. 클라우드 엣지 컴퓨팅은 데이터가 생성되고 소비되는 위치에 클라우드 리소스를 더 가깝게 배치해 멀리 떨어진 중앙 데이터 센터를 통해 데이터를 백홀할 필요가 없도록 해서 해당 기능을 제공합니다.
클라우드 컴퓨팅이란 무엇일까요?
클라우드 컴퓨팅은 인터넷을 통해 활용 가능한 유연하고 확장성이 뛰어난 서비스로 처리, 스토리지, 데이터베이스, 네트워킹, 애널리틱스 같은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 가상화를 통해 방대한 컴퓨팅 리소스 풀을 생성하는 클라우드 인프라는 종량제 요금제로 비용을 절감하면서 더 높은 성능, 보다 향상된 안정성, 놀라운 확장성을 선사합니다. 클라우드 서비스를 통해 기업은 원하는 만큼의 컴퓨팅 성능을 신속하게 프로비저닝할 수 있지만, 클라우드 스토리지와 처리 리소스가 멀리 떨어져 있어 비즈니스 크리티컬 프로세스를 처리하는 지연 시간이 늘어날 수 있습니다. 나아가 로컬 디바이스와 서버의 데이터를 중앙 집중식 클라우드 데이터 센터로 옮기려면 장거리를 이동해야 하므로, 더 큰 리스크가 발생할 수 있습니다.
엣지 컴퓨팅이란 무엇일까요?
클라우드 아키텍처의 중앙 집중식 특성과 달리 엣지 컴퓨팅은 데이터를 생성하고 소비하는 사용자, 디바이스, 애플리케이션과 가까운 네트워크의 주변부나 엣지에서 정보를 처리하는 고도로 분산된 IT 아키텍처입니다. 엣지 컴퓨팅은 데이터가 가까운 서버에서 처리되어 지연 시간을 크게 줄이는 동시에 민감한 데이터가 퍼블릭 인터넷에 노출되지 않도록 보호합니다. 그러나 엣지 컴퓨팅의 규모는 특정 워크로드에 가까운 엣지 서버의 수, 크기, 가용성에 따라 제한될 수 있습니다. 실시간으로 처리해야 하는 엄청난 양의 데이터를 생성하는 IoT와 같은 기술과 인공 지능 등 애플리케이션의 경우, 엣지 네트워크가 충분한 컴퓨팅 성능을 제공하지 못할 수 있습니다.
네트워크 엣지에 클라우드 컴퓨팅을 도입하는 이유는 무엇일까요?
많은 기술 기업이 새롭게 등장한 신기술의 처리 요구를 받아들이고자 클라우드 컴퓨팅 인프라를 네트워크 엣지에 더 가깝게 배치하는 클라우드 엣지 모델로 전환하고 있습니다. 가까운 미래에 클라우드 엣지는 사용자와 더 가까운 곳에 있는 훨씬 다양한 데이터 센터로 구성될 전망이며, 애플리케이션 인식 네트워크를 통해 상호 연결되어 변화하는 요구사항에 실시간으로 빠르게 적응할 것입니다. 이러한 클라우드 컴퓨팅과 엣지 컴퓨팅 모델이 궁극적으로 진화하면 기업이 클라우드 컴퓨팅에서 필요로 하는 유연한 온디맨드 서비스를 제공하는 동시에 새로운 기술 분야에서 요구하는 더 짧은 지연 시간, 더 높은 성능, 더 강력한 데이터, 네트워크 보안을 제공하게 될 수 있습니다.
클라우드 엣지 컴퓨팅의 장점은 무엇일까요?
클라우드 엣지 컴퓨팅은 클라우드 컴퓨팅 프로세스를 데이터 소스와 데이터를 사용하는 사람, 디바이스, 애플리케이션에 더 가깝게 배치해 상당한 이점을 제공할 수 있습니다.
- 응답 시간 단축. 클라우드 엣지 네트워크 내의 데이터가 생성된 장소 가까이에서 처리되고 소비될 수 있으므로, 응답 시간이 빨라져 사용자 경험이 향상됩니다.
- 대역폭 최적화. 클라우드 엣지 네트워크는 더 많은 워크로드를 로컬에서 처리해 중앙 집중식 서버로 대량의 데이터를 전송할 필요성을 최소화함으로써 네트워크 사용량을 낮추고 대역폭 요구량을 줄입니다.
- 보안 강화: 클라우드 엣지 네트워크는 데이터를 로컬에서 처리하고 저장해 민감한 정보가 이동해야 하는 거리를 제한하고 위협에 대한 노출을 최소화합니다.
- 데이터 거버넌스 간소화. 많은 국가와 관할 지역에서는 서로 다른 요구사항을 적용해 고객 기록과 같은 데이터를 수집, 사용, 저장, 보호 및 보관합니다. 데이터가 클라우드 데이터 센터에 도달하기 위해 장거리를 이동하는 경우 데이터 주권을 관리하는 일은 복잡하고 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 클라우드 엣지 컴퓨팅은 데이터를 로컬에서 처리하고 저장해 데이터 거버넌스를 간소화합니다.
- 유연성 및 확장성 향상. 클라우드 엣지 네트워크를 사용하면 애플리케이션을 쉽게 확장하고 컨테이너에 구축된 최신 앱이나 가상 머신에 있는 기존 앱을 모두 단일 플랫폼에서 실행할 수 있습니다.
- 실시간 인사이트. 클라우드 엣지 컴퓨팅을 사용하면 데이터를 보다 신속하게 처리하고 더 빠른 응답 시간으로 제공할 수 있으므로, 애널리틱스 플랫폼과 같은 솔루션은 최종 사용자에게 발 빠르고 시의적절하게 인사이트를 제시할 수 있습니다.
클라우드 엣지 네트워크의 사용 사례는 무엇일까요?
- 멀티미디어 경험. 클라우드 엣지 네트워크는 지연 시간과 일시 중단을 없애는 빠른 응답 시간을 제공해 비디오 스트리밍 서비스와 온라인 게임 경험을 개선할 수 있습니다.
- 제조. 산업 제조 공장 내의 IoT 디바이스는 클라우드 엣지 네트워크를 적극 활용해 제품 품질, 작업장 안전, 장비 유지 관리, 프로세스 자동화 같은 영역에 대한 실시간 애널리틱스와 인사이트를 수집, 처리 및 제공합니다.
- 자율주행 차량. 자율주행 차량은 차량 속도, 운행, 안전에 대해 순식간에 결정을 내릴 수 있도록 실시간으로 처리해야 하는 방대한 양의 데이터를 생성합니다.
- 헬스케어. 클라우드 엣지 기능을 통해 의료진은 실시간 환자 상태 데이터를 확인하고 더 빠르게 의사결정을 내려 헬스케어 결과를 개선할 수 있습니다.
- 스마트 시티 솔루션. 클라우드 엣지 네트워크의 저지연 성능은 실시간 교통 상황에 대응하는 스마트 신호등과 같은 스마트 시티 기술에 필수적입니다. 나아가 클라우드 엣지는 수천 개의 센서와 보안 카메라에서 데이터를 수집해 거리 상황을 모니터링하고, 범죄 활동을 추적하고, 공공 안전을 강화하는 스마트 감시를 지원할 수 있습니다.
클라우드 엣지 네트워크는 어떻게 보호되나요?
클라우드 엣지 컴퓨팅의 보안에는 몇 가지 주요 기술과 프레임워크를 결합한 다방면에 걸친 접근 방식이 필요합니다.
- 보안에 대한 제로 트러스트 접근 방식 은 클라우드 엣지 네트워크에 필수적입니다. 제로 트러스트 프레임워크에서는 사용자, 디바이스, 애플리케이션에 자동으로 권한이 부여되지 않습니다. 오히려 IT 리소스에 대한 접속을 요청할 때마다 각각을 인증하고 유효성을 검사해야 합니다. 권한은 특정 시간에 정해진 작업을 수행하는 데 필요한 리소스에만 접속 권한을 주는 최소 권한을 기준으로 부여되어야 합니다. 이렇게 하면 공격자가 네트워크에 무단으로 접속할 가능성이 줄어들고 측면 이동을 차단해 성공한 공격이 미치는 영향을 제한할 수 있습니다.
- 네트워크 보안 솔루션 (예: 웹 필터링, 침입 방지 시스템, 차세대 방화벽, 멀웨어 방지 기술)은 공격자가 기업 네트워크에 접속할 수 있는 리스크를 줄여줍니다.
- 클라우드 보안 기술 (예: 암호화, CASB(클라우드 접속 보안 브로커), 웹 애플리케이션 방화벽, 보안 웹 게이트웨이, 제로 트러스트 네트워크 접속)은 클라우드 자산의 보안을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 엔드포인트 보안 은 사용자 디바이스의 활동을 모니터링하고 관리하는 데 필수적입니다.
- 암호화 는 노출, 유출, 분실 또는 공개될 수 있는 민감한 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다.
- 우수한 ID 및 접속 관리 는 무단 접속을 방지하고 사용자가 필요한 IT 자산에만 접속할 수 있도록 보장합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
인공 지능과 머신 러닝용 애플리케이션은 엄청난 양의 데이터를 생성하며, 실시간 인텔리전스와 인사이트를 제공하기 위해 초저지연으로 처리되어야 합니다. 클라우드 엣지 컴퓨팅 환경은 이러한 용도에 적합합니다. 엣지 네트워크에서 AI를 실행하면 데이터가 이동해야 하는 거리가 획기적으로 줄어들어 클라우드 플랫폼에서만 실행되는 애플리케이션보다 응답 시간과 성능이 향상됩니다.
CloudEdge는 사용자가 모바일 디바이스에서 보안 카메라의 이미지를 볼 수 있는 앱이 포함된 Hangzhou Meari Technology Co., Ltd.의 홈 보안 솔루션입니다. CloudEdge 시스템에는 동작 탐지 카메라, 야간 투시경, 양방향 오디오 기능이 있는 초인종 등이 포함되어 있습니다. 이름은 비슷하지만, CloudEdge 앱/보안 시스템은 엣지 클라우드 컴퓨팅과 관련이 없습니다.