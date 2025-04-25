클라우드 엣지 컴퓨팅이란 무엇일까요?

클라우드 아키텍처의 중앙 집중식 특성과 달리 엣지 컴퓨팅은 데이터를 생성하고 소비하는 사용자, 디바이스, 애플리케이션과 가까운 네트워크의 주변부나 엣지에서 정보를 처리하는 고도로 분산된 IT 아키텍처입니다. 엣지 컴퓨팅은 데이터가 가까운 서버에서 처리되어 지연 시간을 크게 줄이는 동시에 민감한 데이터가 퍼블릭 인터넷에 노출되지 않도록 보호합니다. 그러나 엣지 컴퓨팅의 규모는 특정 워크로드에 가까운 엣지 서버의 수, 크기, 가용성에 따라 제한될 수 있습니다. 실시간으로 처리해야 하는 엄청난 양의 데이터를 생성하는 IoT와 같은 기술과 인공 지능 등 애플리케이션의 경우, 엣지 네트워크가 충분한 컴퓨팅 성능을 제공하지 못할 수 있습니다.