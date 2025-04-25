Qu'est-ce que le Cloud Edge Computing ?

Contrairement à la nature centralisée de l'architecture cloud, l'Edge Computing est une architecture informatique hautement distribuée dans laquelle les informations sont traitées à la périphérie ou en bordure d'un réseau, à proximité des utilisateurs, des terminaux et des applications qui génèrent et consomment les données. Puisque les données sont traitées sur des serveurs à proximité, l'Edge Computing réduit considérablement la latence tout en protégeant les données sensibles en limitant leur exposition à l'Internet public. Cependant, la portée de l'Edge Computing peut être limitée par le nombre, la taille et la disponibilité des serveurs en bordure de l'Internet proches d'une charge de travail donnée. Pour les technologies comme l'IoT et les applications comme l'intelligence artificielle qui génèrent d'énormes quantités de données qui doivent être traitées en temps réel, les réseaux en bordure de l'Internet peuvent ne pas fournir suffisamment de puissance de calcul.