Qu'est-ce que le Cloud Edge Computing ?

Le Cloud Edge est un paradigme informatique qui amène le Cloud Computing en bordure du réseau. Avec l'essor de l'Internet des objets (IoT), de l'intelligence artificielle, des véhicules autonomes et d'autres technologies, les entreprises ont besoin d'être en mesure de traiter des quantités massives de données tout en réduisant la latence et en maintenant une haute disponibilité. Le Cloud Edge Computing offre cette fonctionnalité en localisant les ressources du cloud plus près des emplacements où les données sont créées et consommées, éliminant ainsi le besoin de les transférer via des centres de données centralisés situés à distance.
Qu'est-ce que le Cloud Computing ?
Le Cloud Computing rend disponibles des fonctionnalités informatiques telles que le traitement, le stockage, les bases de données, la mise en réseau et l'analyse sous forme de services flexibles et hautement évolutifs accessibles via Internet. En utilisant la virtualisation pour créer de vastes pools de ressources informatiques, l'infrastructure cloud offre des performances supérieures, une fiabilité accrue et une évolutivité incroyable tout en réduisant les coûts grâce à une tarification à l'utilisation. Alors que les services cloud permettent aux entreprises de provisionner rapidement n'importe quelle puissance informatique, le fait que les ressources de stockage et de traitement dans le cloud résident dans des emplacements distants peut ajouter de la latence aux processus stratégiques. Cela peut également entraîner un risque plus important, étant donné que les données doivent parcourir de longues distances pour se rendre des terminaux et serveurs locaux à un centre de données cloud centralisé.
Qu'est-ce que l'Edge Computing ?
Contrairement à la nature centralisée de l'architecture cloud, l'Edge Computing est une architecture informatique hautement distribuée dans laquelle les informations sont traitées à la périphérie ou en bordure d'un réseau, à proximité des utilisateurs, des terminaux et des applications qui génèrent et consomment les données. Puisque les données sont traitées sur des serveurs à proximité, l'Edge Computing réduit considérablement la latence tout en protégeant les données sensibles en limitant leur exposition à l'Internet public. Cependant, la portée de l'Edge Computing peut être limitée par le nombre, la taille et la disponibilité des serveurs en bordure de l'Internet proches d'une charge de travail donnée. Pour les technologies comme l'IoT et les applications comme l'intelligence artificielle qui génèrent d'énormes quantités de données qui doivent être traitées en temps réel, les réseaux en bordure de l'Internet peuvent ne pas fournir suffisamment de puissance de calcul.
Pourquoi amener le Cloud Computing en bordure du réseau ?
Pour répondre aux besoins de traitement des technologies nouvelles et émergentes, les entreprises technologiques se tournent vers un modèle de Cloud Edge qui rapproche l'infrastructure Cloud Computing de la bordure du réseau. Dans un avenir proche, le Cloud Edge comprendra beaucoup plus de centres de données situés plus près des utilisateurs, interconnectés sur un réseau orienté applications qui s'adapte rapidement à l'évolution des besoins en temps réel. Cette évolution éventuelle des modèles de Cloud Computing et d'Edge Computing fournira les services flexibles et à la demande dont les entreprises ont besoin en matière de Cloud Computing, tout en offrant une latence plus faible, de meilleures performances et des données plus fiables, ainsi que la sécurité réseau que les nouveaux domaines de la technologie exigent.
Quels sont les avantages du Cloud Edge Computing ?
En rapprochant les processus de Cloud Computing de la source des données (et des personnes, des terminaux et des applications qui utilisent les données), le Cloud Edge Computing peut apporter des avantages considérables.
- Des temps de réponse réduits. Les données au sein d'un réseau Cloud Edge peuvent être traitées et consommées à proximité de l'emplacement où elles sont générées, ce qui permet des temps de réponse plus rapides pour une expérience utilisateur améliorée.
- Une bande passante optimisée. En traitant davantage de charges de travail localement, les réseaux Cloud Edge minimisent la nécessité de transmettre des quantités massives de données vers des serveurs centralisés, réduisant ainsi l'utilisation du réseau et les besoins en bande passante.
- Une sécurité accrue. En traitant et en stockant les données localement, les réseaux Cloud Edge limitent la distance à parcourir par les informations sensibles et minimisent leur exposition aux menaces.
- Une gouvernance des données simplifiée. De nombreux pays et juridictions ont des exigences différentes quant à la manière dont les données telles que les enregistrements clients peuvent être collectées, utilisées, stockées, protégées et conservées. Lorsque les données parcourent de longues distances pour atteindre les centres de données dans le cloud, la gestion de ces mandats de souveraineté des données peut être complexe et fastidieuse. Le Cloud Edge Computing simplifie la gouvernance des données en traitant et en stockant les données localement.
- Davantage de flexibilité et d'évolutivité. Les réseaux Cloud Edge facilitent l'évolutivité des applications et permettent d'exécuter des applications actuelles basées sur des conteneurs ou des applications existantes sur des machines virtuelles, le tout au sein d'une seule plateforme.
- Des informations en temps réel. Étant donné que le Cloud Edge Computing permet de traiter les données plus rapidement et de répondre plus vite aux demandes, les solutions telles que les plateformes d'analyse sont capables de fournir des informations aux utilisateurs finaux avec plus de rapidité et dans des délais plus courts.
Quels sont les cas d'utilisation des réseaux Cloud Edge ?
- Expériences multimédias. Les réseaux Cloud Edge peuvent améliorer les services de streaming vidéo et les expériences de jeu en ligne en offrant des temps de réponse plus rapides qui éliminent les temps de latence.
- Fabrication. Les terminaux IoT au sein des usines de fabrication industrielle s'appuient sur des réseaux Cloud Edge pour collecter, traiter et fournir des analyses et des informations en temps réel, dans des domaines tels que la qualité des produits, la sécurité au travail, la maintenance des équipements et l'automatisation des processus.
- Véhicules autonomes. Les véhicules autonomes génèrent des quantités massives de données qui doivent être traitées en temps réel pour prendre des décisions en une fraction de seconde sur la vitesse, la navigation et la sécurité du véhicule.
- Santé. Les capacités du Cloud Edge permettent aux cliniciens de consulter en temps réel les données sur l'état des patients et de prendre des décisions plus rapides pour améliorer les résultats en matière de soins de santé.
- Solutions de villes intelligentes. Les performances à faible latence des réseaux Cloud Edge sont essentielles pour la technologie des villes intelligentes, comme les feux de signalisation intelligents qui répondent aux conditions de circulation en temps réel. Le Cloud Edge peut également prendre en charge une surveillance intelligente qui recueille des données provenant de milliers de capteurs et de caméras de sécurité pour suivre les conditions dans la rue, surveiller les activités criminelles et améliorer la sécurité publique.
Comment les réseaux Cloud Edge sont-ils sécurisés ?
La sécurité du Cloud Edge Computing nécessite une approche multidimensionnelle qui combine plusieurs technologies et cadres clés.
- Une approche Zero Trust de la sécurité est essentielle pour les réseaux Cloud Edge. Dans un cadre Zero Trust, aucun utilisateur, aucun terminal ou aucune application ne bénéficie automatiquement d'autorisations. Au contraire, tous doivent être authentifiés et validés à chaque demande d'accès aux ressources informatiques. Les autorisations doivent être accordées sur la base du moindre privilège, où l'accès est accordé uniquement aux ressources nécessaires à l'exécution d'une tâche spécifique à un moment donné. Cela permet de réduire le risque que des acteurs malveillants obtiennent un accès non autorisé au réseau et limite l'impact d'une attaque réussie en bloquant tout mouvement latéral.
- Les solutions de sécurité réseau comme le filtrage Web, les systèmes de prévention des intrusions, les pare-feux de nouvelle génération et la technologie de protection contre les programmes malveillants réduisent le risque que des acteurs malveillants accèdent au réseau des entreprises.
- Les technologies de sécurité du cloud , y compris le chiffrement, les courtiers de sécurité d'accès au cloud (CASB), les pare-feux d'applications Web, les passerelles Web sécurisées et l'accès réseau Zero Trust, peuvent contribuer à assurer la sécurité des ressources cloud.
- La sécurité des points de terminaison est essentielle pour la surveillance et la gestion de l'activité sur les terminaux des utilisateurs.
- Le chiffrement aide à protéger les données sensibles pouvant être exposées, divulguées, perdues ou exfiltrées.
- Une gestion des identités et des accès robuste empêche les accès non autorisés et garantit que les utilisateurs n'ont accès qu'aux ressources informatiques dont ils ont besoin.
Foire aux questions (FAQ)
Les applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique produisent d'énormes volumes de données qui doivent être traitées avec une latence ultra-faible pour fournir des informations en temps réel. Les environnements de Cloud Edge Computing répondent idéalement à ces besoins. L'exécution de l'IA sur les réseaux en bordure de l'Internet réduit considérablement la distance que les données doivent parcourir, améliorant ainsi les temps de réponse et les performances par rapport aux applications exécutées uniquement sur une plateforme cloud.
CloudEdge est une solution de sécurité domestique développée par Hangzhou Meari Technology Co., Ltd. avec une application qui permet aux utilisateurs de visualiser les images d'une caméra de sécurité sur leur appareil mobile. Le système CloudEdge comprend des caméras avec détection de mouvement, vision nocturne et sonnettes avec audio bidirectionnel. Bien que les noms soient similaires, l'application/le système de sécurité CloudEdge n'est pas lié(e) à l'Edge Cloud Computing.