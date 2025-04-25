기업 클라우드 보안이란 무엇일까요?

퍼블릭 클라우드 서비스는 여러 고객이나 테넌트가 동일한 물리적 서버에서 컴퓨팅 리소스를 대여할 수 있는 가상화된 리소스 풀에서 써드파티 공급업체가 제공합니다. 따라서 클라우드에서 실행되는 고객의 자산에 약간의 보안 리스크가 생길 수 있습니다. 또한 보안팀은 퍼블릭 클라우드 제품에서 실행되는 워크로드에 대해 제한된 가시성을 갖기 때문에 보안을 보장하기가 더욱 어렵습니다. 반면, 프라이빗 클라우드는 클라우드 내의 모든 리소스가 단일 고객에게만 제공되기 때문에 보다 강력한 제어와 보안을 제공할 수 있습니다. 프라이빗 클라우드 고객은 클라우드 내의 베어 메탈 서버에 접속할 수 있으므로 다른 고객과 대역폭을 두고 경쟁하지 않고 다른 고객이 야기할 수 있는 보안 리스크를 피할 수 있습니다. 또한 보안팀은 프라이빗 클라우드의 기본 인프라에 대해 더 높은 가시성을 확보합니다.