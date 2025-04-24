Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。众多全球企业信赖 Akamai，凭借我们卓越的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。
云边缘是一种将云计算转移至网络边缘的 IT 模式。随着物联网 (IoT)、人工智能、自动驾驶汽车和其他技术的兴起，企业需要具备处理大量数据的能力，同时减少延迟并保持高可用性。云边缘计算可为企业提供上述能力，它能够将云资源放置在更靠近数据创建和使用的位置，因而无需通过远程位置的集中式数据中心回传数据。
什么是云计算？
利用云计算，诸如处理、存储、数据库、网络和分析等计算功能将成为可通过互联网访问的灵活且高度可扩展的服务。云基础架构利用虚拟化创建大量计算资源，提供更强的性能、更高的可靠性和极大的可扩展性，同时通过即用即付定价模式降低成本。虽然云服务也能帮助企业快速配置任意规模的计算能力，但其云存储和处理资源驻留在远程位置，这不可避免地会增加关键业务流程的延迟。此外，还可能带来更大的风险，因为数据必须从本地设备和服务器远程传输至集中式云数据中心。
什么是边缘计算？
与云架构的中心化本质相反，边缘计算是一种高度分布式的 IT 架构。在这种架构下，信息在网络的外围或边缘进行处理，靠近生成和使用数据的用户、设备和应用程序。由于数据在附近的服务器上进行处理，因此边缘计算显著减少了延迟，同时通过限制敏感数据暴露在公共互联网上来保护敏感数据。然而，边缘计算的规模可能受到靠近指定工作负载的边缘服务器的数量、大小和可用性的限制。物联网等技术和人工智能等应用程序都会产生大量必须实时处理的数据，而边缘网络可能无法提供足够的计算能力。
为什么将云计算转移至网络边缘？
为了满足新兴技术的处理需求，科技公司正在转向云边缘模式，将云计算基础架构转移至更靠近网络边缘的位置。在不久的将来，云边缘将包括更多离用户更近的数据中心，在应用程序感知网络上实现互连，快速适应实时变化的需求。云计算和边缘计算模式经过发展之后，最终会演变为提供企业需要通过云计算来获得的灵活、按需服务，同时还将提供新技术领域所需的更低延迟、更高性能以及更强的数据和 网络安全。
云边缘计算有哪些优势？
通过将云计算处理推向更靠近数据源以及使用数据的人员、设备和应用程序的位置，云边缘计算可以带来显著优势。
- 更快的响应速度。 云边缘网络中的数据可以在靠近数据生成的位置处理和使用，从而实现更快的响应速度，增强用户体验。
- 优化的带宽。云边缘网络通过在本地处理更多工作负载，尽可能减少了将大量数据传输到集中式服务器的需求，从而减少了网络使用量并降低了带宽需求。
- 更高的安全性。云边缘网络通过在本地处理和存储数据，限制了敏感信息的传输距离，尽可能降低了暴露在威胁中的风险。
- 更简单的数据管理。许多国家/地区和司法管辖区对于如何收集、使用、存储、保护和保留客户记录等数据有不同的要求。在数据经过远程传输到达云数据中心后，管理这些数据主权要求可能会非常复杂且耗时。云边缘计算通过在本地处理和存储数据，可简化数据管理。
- 更高的灵活性和可扩展性。借助云边缘网络，可以轻松扩展应用程序，并运行容器上构建的现代应用程序或虚拟机上的现有应用程序，所有这些操作均可在单个平台内进行。
- 实时数据分析。由于云边缘计算能够更快地处理数据和交付数据，因此分析平台等解决方案可以更快、更及时地向最终用户提供数据分析见解。
云边缘网络有哪些应用场景？
- 多媒体体验。云边缘网络可通过提供更快的响应速度来消除延迟和滞后，从而改善视频流媒体服务和在线游戏体验。
- 制造业。工业制造工厂内的物联网设备依靠云边缘网络来收集、处理和提供对产品质量、工作场所安全、设备维护和流程自动化等领域的实时分析和见解。
- 自动驾驶汽车。自动驾驶汽车会产生大量数据，这些数据必须进行实时处理，以便在瞬间做出有关车速、导航和安全的决策。
- 医疗保健。通过云边缘功能，医疗保健临床医生能够查看有关患者状况的实时数据，从而更快地做出决策以改善医疗保健成效。
- 智慧城市解决方案。云边缘网络的低延迟性能对于智慧城市技术至关重要，例如根据实时交通状况进行响应的智能交通灯。云边缘还可以支持智能监控，从数千个传感器和安防摄像头收集数据，以监控街道状况、跟踪犯罪活动并增强公共安全。
如何保护云边缘网络？
云边缘计算的安全防护需要采用多层面的方法，结合多种关键技术和框架。
- 通过 Zero Trust 方法 进行安全防护对于云边缘网络至关重要。在 Zero Trust 框架中，不会自动向用户、设备或应用程序授予权限。相反，每个访问 IT 资源的请求都必须经过身份验证和验证。必须在最低权限的基础上授予权限，即仅授予在特定时间执行特定任务所需的资源的访问权限。这可减少攻击者未经授权访问网络的可能性，并通过阻止 横向移动来限制成功攻击的影响。
- 网络安全解决方案 （如 Web 过滤、入侵防护系统、新一代防火墙和反恶意软件技术）可降低攻击者入侵企业网络的风险。
- 云安全技术 （包括加密、云访问安全代理 (CASB)、Web 应用程序防火墙、安全 Web 网关和 Zero Trust 网络访问）可帮助确保云资产的安全。
- 端点安全 对于监控和管理用户设备上的活动至关重要。
- 加密 有助于保护可能暴露、泄露、丢失或遭到窃取的敏感数据。
- 出色的身份和访问管理 可防止未经授权的访问，并确保用户只能访问他们需要的 IT 资产。
常见问题
人工智能和机器学习的应用程序会产生大量数据，必须以超低延迟进行处理，以提供实时情报和数据分析。云边缘计算环境非常适合这些用途。在边缘网络上运行人工智能可显著缩短数据传输的距离，与仅在云平台上运行的应用程序相比，缩短了响应时间，提高了性能。
CloudEdge 是杭州觅睿科技有限公司的一款家庭安全解决方案，其应用程序允许用户在移动设备上查看安防摄像头拍摄的影像。CloudEdge 系统包括具有运动检测、夜视功能的摄像头和具有双向音频功能的门铃。虽然名称相似，但 CloudEdge 应用程序/安全系统与边缘云计算无关。