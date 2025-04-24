利用云计算，诸如处理、存储、数据库、网络和分析等计算功能将成为可通过互联网访问的灵活且高度可扩展的服务。云基础架构利用虚拟化创建大量计算资源，提供更强的性能、更高的可靠性和极大的可扩展性，同时通过即用即付定价模式降低成本。虽然云服务也能帮助企业快速配置任意规模的计算能力，但其云存储和处理资源驻留在远程位置，这不可避免地会增加关键业务流程的延迟。此外，还可能带来更大的风险，因为数据必须从本地设备和服务器远程传输至集中式云数据中心。