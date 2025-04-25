클라우드 최적화는 낭비를 줄이고 비용을 최소화하면서 성능을 극대화하기 위해 클라우드 리소스를 선택하고 할당하는 최상의 방법을 결정하는 프로세스입니다. 클라우드 최적화는 기업 전반에 걸쳐 클라우드 인스턴스, 서비스 또는 사업자의 통제되지 않은 확산을 방어함으로써 보안 체계를 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
클라우드 기반 보안 이해하기
클라우드 기반 보안은 온프레미스에 설치된 소프트웨어 및 하드웨어가 아니라 인터넷 연결을 통해 원격 서버에서 광범위한 보안 서비스를 제공합니다. 클라우드 기반 솔루션을 활용하면 기업은 현장에 보안 솔루션을 설치하고 관리하지 않아도 되며, 기업 클라우드 보안팀은 어디에 있든 간에 웹 기반 대시보드에서 클라우드 기반 프로그램을 원격으로 관리할 수 있습니다. 클라우드 기반 보안에는 일반적으로 제로 트러스트 네트워크 접속, 클라우드 접속 보안 브로커, 위협 인텔리전스, 데이터 보안, 데이터 손실 차단, ID 및 접속 관리 솔루션이 포함됩니다.
클라우드 컴퓨팅의 보안 위협은 무엇이 있나요?
클라우드의 디지털 자산은 광범위한 잠재적 위협과 리스크에 노출됩니다.
- 사이버 공격. 사이버 공격 환경은 끊임없이 진화하고 있습니다. 위협이 점점 더 정교해지고 탐지하기 어려워짐에 따라 클라우드 기반 보안도 발전해야 합니다.
- 설정 오류. 다양한 클라우드 애플리케이션과 보안 인프라는 높은 수준의 보호를 가동하도록 설정할 수 있습니다. 하지만 이러한 보안 설정이 잘못 관리되거나 전혀 설정되지 않아 유출 사고가 발생하는 일이 많습니다.
- 계정 탈취. 공격자는 훔친 인증정보를 사용하여 계정을 탈취한 후 사용자를 가장하여 자금을 훔치거나 민감한 데이터에 접속할 수 있습니다.
- 데이터 유출. 우발적 또는 악의적 데이터 유출은 민감한 데이터 또는 개인 고객 정보를 노출시킬 수 있습니다.
- DoS(Denial-of-Service) 공격. DoS 공격 및 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격의 목적은 시스템 및 머신을 다운시키거나 성능을 저하시키는 것입니다. DoS 및 DDoS 공격은 종종 다른 공격 기법과 결합되며 보안팀이 더 위험한 공격을 눈치채지 못하게 하는 미끼 역할을 합니다.
- API. API의 확산은 많은 기업의 공격표면을 크게 확장시켰습니다. 이러한 소프트웨어 프로그램을 보호받지 않는 상태로 방치하면 공격자는 이를 쉽게 악용하여 무단 접속 권한을 얻을 수 있습니다.
- 인간의 실수. 대부분의 보안 실패는 사용자의 실수에서 시작됩니다. 설정 오류부터 피싱 사기 미끼에 넘어가기에까지 이르는 다양한 인적 오류는 기업 보안에 대한 주요 위협입니다.
클라우드 기반 보안 관리의 도전 과제는 무엇일까요?
클라우드 기반 보안 솔루션은 온프레미스 기술과 동일한 과제를 극복하도록 설계되었습니다.
- 클라우드 환경에 대한 가시성 부족. 퍼블릭 클라우드 공급업체는 데이터 센터의 클라우드 환경에 대한 가시성을 무제한적으로 제공하지 않으므로, 사이버 보안팀이 위협을 효과적으로 추적하고 관리하는 일이 어려워집니다.
- 부수적인 피해. 퍼블릭 클라우드 환경은 여러 고객이 동일한 물리적 서버에서 제공하는 서비스를 공유할 수 있는 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 리소스를 제공합니다. 이 ‘멀티 테넌트’ 방식은 동일한 서버의 다른 기업이 공격받을 때 잠재적인 보안 리스크가 발생한다는 점을 보여줍니다.
- 섀도 IT. 많은 사용자는 파일을 공유하거나 생산성을 향상하고자 IT팀의 승인 없이 상용 클라우드 서비스를 활용합니다. 이러한 섀도 IT 인스턴스가 보안 정책의 적용을 받지 않거나 보안 프로그램의 보호를 받지 않을 경우 심각한 리스크를 초래할 수 있습니다.
- 컴플라이언스. 개인 고객 데이터의 저장, 사용, 보관, 보호 방법은 법률 및 규정에 따라 통제됩니다. 데이터를 클라우드 스토리지에 보관하면 데이터 주권 및 상주 관련 규정을 준수하는 것이 복잡해질 수 있습니다.
클라우드 기반 보안의 장점은 무엇일까요?
클라우드 기반 보안 서비스는 온프레미스 솔루션에 비해 다양한 이점을 제공합니다.
- 비용 절감. 기업이 클라우드 기반 보안 서비스를 도입하면 하드웨어, 소프트웨어 및 온프레미스 보안 솔루션의 라이선스 비용을 지출하지 않아도 됩니다. IT팀은 직원 리소스를 추가하지 않고도 보다 쉽게 보안을 관리할 수 있습니다.
- 꾸준한 업데이트 강화. 여러 클라우드 기반 보안 솔루션의 경우, 클라우드 서비스 사업자가 최적의 시기에 취약점을 해결할 수 있도록 하는 소프트웨어 업데이트 및 패치 적용과 관련된 작업을 책임집니다.
- 관리 간소화. 클라우드 공급업체가 클라우드 기반 보안을 통해 보안 제어 관리의 다양한 일상적인 작업을 처리함으로써 IT팀은 다른 우선순위에 집중할 수 있게 됩니다.
- 최신 툴. IT 팀은 클라우드 기반 보안 서비스를 통해 최신 툴, 바이러스 정의, 바이러스 백신 소프트웨어 및 기타 보안 솔루션을 사용할 수 있습니다.
- 탁월한 확장성. 클라우드 기반 보안 제품은 다른 모든 클라우드 서비스와 마찬가지로 빠르고 쉬운 확장을 통해 추가 사용자, 디바이스 및 위치를 보호할 수 있습니다.
- 보안 전문 지식. 클라우드 기반 보안 공급업체는 보안에만 집중할 수 있으므로, 다양한 기술, 더 많은 경험과 전문 지식을 제공하는 전문가를 고용할 수 있습니다.
- 배포 시간 단축. 온프레미스 솔루션의 설치 및 구성에는 몇 주에서 몇 달이 걸릴 수 있는 데 비해, 클라우드 기반 보안 서비스의 설정은 대개 몇 분 내지 몇 시간 안에 완료될 수 있습니다.
- 신속한 인시던트 대응. 클라우드 기반 솔루션은 보안 이벤트가 발생할 때 응답 시간을 단축하여 취약점을 해결하고 위협을 더욱 신속하게 무력화할 수 있도록 지원합니다.
- 용이한 컴플라이언스. IT팀은 HIPAA, GDPR 및 PCI DSS와 같은 프레임워크의 컴플라이언스를 보장해야 한다는 무거운 부담을 느끼곤 합니다. 클라우드 기반 보안 솔루션은 컴플라이언스 작업을 간소화하고, IT 팀의 다양한 컴플라이언스 관련 책임 부담을 분산하도록 합니다.
클라우드 기반 보안에 있어 모범 사례는 무엇이 있나요?
네트워크를 보호하려면 클라우드 컴퓨팅 보안에 관한 멀티레이어 접근 방식이 필요하며 여기에는 여러 가지 모범 사례가 포함됩니다.
취약점 해결. 공격자의 최우선 공격 기법은 소프트웨어의 취약점을 공략하는 것입니다. 시스템을 업데이트하고 패치를 신속하게 적용하면 공격자가 애플리케이션의 취약점을 악용하는 것을 방지할 수 있습니다.
암호화. 민감한 데이터는 저장 중이거나 전송 중일 때 반드시 자동으로 암호화되어야 합니다. 강력한 암호화는 민감한 데이터의 사용 및 저장에 적용되는 규정 프레임워크의 컴플라이언스를 보장할 수 있습니다.
자동 백업. 정기적인 데이터 백업은 실수로 인한 삭제, 데이터 손상 및 랜섬웨어 공격으로 인한 데이터 손실의 피해를 방어할 수 있습니다.
접속 제어. 멀티팩터 인증과 같은 강력한 ID 관리 및 인증 기술은 클라우드 데이터 및 앱에 대한 무단 접속을 방지하는 데 도움이 됩니다.
보안 인식 보안 인식 교육은 훌륭한 보안 위생을 증진하고 사용자가 피싱 수법 및 기타 잠재적인 위협을 인식할 수 있도록 도와줍니다.
최고의 클라우드 기반 보안 솔루션은 무엇인가요?
클라우드의 자산을 다양한 위협으로부터 보호하려면 멀티레이어 접근 방식이 필요합니다. 가장 일반적인 클라우드 기반 보안 솔루션은 다음과 같습니다.
ID 및 접속 관리. 강력한 ID 및 접속 제어를 통해 민감한 데이터에 대한 무단 접속을 방지할 수 있습니다. 멀티팩터 인증 솔루션은 공격자가 훔친 인증정보를 사용하여 클라우드 자산에 접속하는 것을 어렵게 만듭니다.
데이터 손실 차단(DLP). DLP 솔루션은 발신 트래픽을 검사하여 신용 카드 정보, 금융 데이터, 지적 재산 및 기타 중요한 정보와 같은 민감한 데이터가 부주의 또는 악성 공격에 의해 누출되는 것을 방지합니다.
지속적인 모니터링. IT팀이 클라우드 플랫폼 및 서비스를 지속적으로 모니터링할 수 있는 보안 솔루션을 사용하면 잠재적인 위협을 신속하게 탐지하고 해결할 수 있습니다.
SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리). SIEM 솔루션은 보안 이벤트에 대한 실시간 모니터링 및 분석과 보안 감사 및 컴플라이언스 노력을 지원하는 보안 데이터의 추적 및 로깅을 제공합니다.
클라우드 네트워크 보안. 클라우드 네트워크 보안 솔루션은 네트워크 트래픽을 모니터링하여 위협이 네트워크에 침입하는 것을 차단하고, 방어막에 성공적으로 침투한 위협을 신속하게 해결하여 이들이 측면으로 이동하여 가치가 높은 표적에 접속하는 것을 막을 수 있습니다.
제로 트러스트 네트워크 접속(ZTNA). ZTNA 기술은 클라우드 자산에 대한 접속 요청이 있을 때마다 사용자 및 애플리케이션 인증을 요구하므로 데이터 유출을 더욱 성공적으로 방지할 수 있습니다.
FWaaS(Firewall as a Service). FWaaS 솔루션은 물리적 방화벽 어플라이언스를 URL 필터링, 고급 위협 방지, 침입 방지, 접속 제어, DNS 보안 등 고급 방화벽 기능을 제공하는 클라우드 기반 솔루션으로 대체합니다.
데이터 보호. 전송 중인 데이터와 저장된 데이터를 암호화함으로써 IT팀은 클라우드의 데이터를 더욱 효과적으로 보호하고 광범위한 규정 프레임워크에 관한 컴플라이언스를 확보할 수 있습니다.
위협 인텔리전스. 최신 위협 인텔리전스는 기업이 새로운 사이버 위협을 탐지하고 이에 대해 방어할 수 있도록 지원합니다.
클라우드 접속 보안 브로커(CASB). CASB는 고객과 클라우드 서비스 사이에 위치하여 보안 정책 적용과 보안 강화를 지원합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
간단히 말해, 클라우드 보안은 기업의 디지털 생태계에 대한 외부 및 내부 위협을 해결하도록 설계된 절차 및 기술의 집합입니다. 디지털 혁신을 향해 나아가고 클라우드 기반 툴과 서비스를 인프라로 통합하려면 클라우드 기반 보안이 필요합니다.
퍼블릭 클라우드 서비스를 사용하면 여러 고객 또는 테넌트가 동일한 물리적 서버에서 컴퓨팅 리소스를 공유할 수 있으므로 클라우드 자산에 대한 리스크가 증가합니다. 또한 퍼블릭 클라우드 서비스에서 실행되는 워크로드에 대해 제한적인 가시성은 제한적이므로 보안팀이 보호 기능을 유지하는 것이 어려워집니다. 프라이빗 클라우드 환경은 클라우드 내의 모든 리소스가 단일 고객 전용으로 사용되고 보안팀에 프라이빗 클라우드 아키텍처의 기본 인프라에 대한 높은 수준의 가시성이 제공되므로 제어 및 보안이 더욱 강화됩니다.
