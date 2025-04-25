클라우드의 자산을 다양한 위협으로부터 보호하려면 멀티레이어 접근 방식이 필요합니다. 가장 일반적인 클라우드 기반 보안 솔루션은 다음과 같습니다.

ID 및 접속 관리. 강력한 ID 및 접속 제어를 통해 민감한 데이터에 대한 무단 접속을 방지할 수 있습니다. 멀티팩터 인증 솔루션은 공격자가 훔친 인증정보를 사용하여 클라우드 자산에 접속하는 것을 어렵게 만듭니다.

데이터 손실 차단(DLP). DLP 솔루션은 발신 트래픽을 검사하여 신용 카드 정보, 금융 데이터, 지적 재산 및 기타 중요한 정보와 같은 민감한 데이터가 부주의 또는 악성 공격에 의해 누출되는 것을 방지합니다.

지속적인 모니터링. IT팀이 클라우드 플랫폼 및 서비스를 지속적으로 모니터링할 수 있는 보안 솔루션을 사용하면 잠재적인 위협을 신속하게 탐지하고 해결할 수 있습니다.

SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리). SIEM 솔루션은 보안 이벤트에 대한 실시간 모니터링 및 분석과 보안 감사 및 컴플라이언스 노력을 지원하는 보안 데이터의 추적 및 로깅을 제공합니다.

클라우드 네트워크 보안. 클라우드 네트워크 보안 솔루션은 네트워크 트래픽을 모니터링하여 위협이 네트워크에 침입하는 것을 차단하고, 방어막에 성공적으로 침투한 위협을 신속하게 해결하여 이들이 측면으로 이동하여 가치가 높은 표적에 접속하는 것을 막을 수 있습니다.

제로 트러스트 네트워크 접속(ZTNA). ZTNA 기술은 클라우드 자산에 대한 접속 요청이 있을 때마다 사용자 및 애플리케이션 인증을 요구하므로 데이터 유출을 더욱 성공적으로 방지할 수 있습니다.

FWaaS(Firewall as a Service). FWaaS 솔루션은 물리적 방화벽 어플라이언스를 URL 필터링, 고급 위협 방지, 침입 방지, 접속 제어, DNS 보안 등 고급 방화벽 기능을 제공하는 클라우드 기반 솔루션으로 대체합니다.

데이터 보호. 전송 중인 데이터와 저장된 데이터를 암호화함으로써 IT팀은 클라우드의 데이터를 더욱 효과적으로 보호하고 광범위한 규정 프레임워크에 관한 컴플라이언스를 확보할 수 있습니다.

위협 인텔리전스. 최신 위협 인텔리전스는 기업이 새로운 사이버 위협을 탐지하고 이에 대해 방어할 수 있도록 지원합니다.

클라우드 접속 보안 브로커(CASB). CASB는 고객과 클라우드 서비스 사이에 위치하여 보안 정책 적용과 보안 강화를 지원합니다.