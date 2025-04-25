Akamai は、オンラインビジネスをサポートして保護する、サイバーセキュリティとクラウドコンピューティングの企業です。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバルな運用チームが、あらゆる場所で企業のデータとアプリケーションを保護する多層防御を提供しています。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散されたプラットフォーム上で、優れたコストパフォーマンスを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。
クラウドエッジは、クラウドコンピューティングをネットワークのエッジに配置する IT パラダイムです。モノのインターネット（IoT）、人工知能、自動運転車、その他のテクノロジーの台頭に伴い、組織は大量のデータを処理しながらレイテンシーを低減し、高可用性を維持する能力を必要としています。クラウド・エッジ・コンピューティングは、データの作成場所や消費場所の近くにクラウドリソースを配置することで、その能力をもたらします。これにより、離れた場所にある集約型データセンターを通じてデータをバックホールする必要がなくなります。
クラウドコンピューティングとは
クラウドコンピューティングは、処理、ストレージ、データベース、ネットワーキング、分析などのコンピューティング機能を、インターネット経由でアクセスできる柔軟でスケーラブルなサービスとして利用できるようにします。仮想化を使用して膨大なコンピューティングリソースのプールを作成することで、クラウドインフラは、パフォーマンスの向上、信頼性の向上、優れたスケーラビリティを実現すると同時に、従量課金制によるコストを削減します。クラウドサービスを使用すると、組織はどんな規模のコンピューティング能力も迅速にプロビジョニングできますが、クラウドストレージや処理リソースが離れた場所にあると、ビジネスクリティカルなプロセスにレイテンシーが発生する可能性があります。また、ローカルデバイスやサーバーから集約型クラウド・データ・センターまで長距離のデータ移動が必要であるため、リスクが高まる可能性もあります。
エッジコンピューティングとは
集約型のクラウドアーキテクチャとは対照的に、エッジコンピューティングは高度に分散された IT アーキテクチャであり、データを生成して消費するユーザー、デバイス、アプリケーションに近いネットワークの外縁またはエッジで情報を処理します。エッジコンピューティングでは近くのサーバーでデータが処理されるため、レイテンシーが大幅に減少します。また、公衆インターネットへの露出が制限されるため、機微な情報が保護されます。ただし、エッジコンピューティングの規模は、特定のワークロードに近いエッジサーバーの数、サイズ、可用性によって制限される場合があります。IoT などのテクノロジーや、リアルタイムで処理する必要のある膨大な量のデータを生成する人工知能などのアプリケーションに対しては、エッジネットワークは十分なコンピューティング能力を提供できない場合があります。
クラウドコンピューティングをネットワークエッジに配置する理由
新しく登場するテクノロジーの処理ニーズに対応するため、ハイテク企業は、クラウドコンピューティング・インフラをネットワークのエッジの近くに配置するクラウド・エッジ・モデルに移行しています。近い将来、クラウドエッジはユーザーの近くに配置され、今よりはるかに多くのデータセンターで構成されるようになります。データセンターは、変化するニーズにリアルタイムで迅速に対応するアプリケーション認識型ネットワーク上で相互接続されます。これがクラウド・コンピューティング・モデルとエッジ・コンピューティング・モデルの最終進化形であり、クラウドコンピューティングに求められる柔軟なオンデマンド・サービスだけでなく、新たなテクノロジー分野で求められる低レイテンシー、優れたパフォーマンス、強力なデータセキュリティと ネットワークセキュリティが実現します。
クラウド・エッジ・コンピューティングのメリット
クラウド・コンピューティング・プロセスをデータソース（そしてデータを使用する人、デバイス、アプリケーション）に近づけることで、クラウド・エッジ・コンピューティングは大きなメリットをもたらします。
- より迅速な応答時間。 クラウド・エッジ・ネットワーク内のデータは、そのデータの生成場所の近くで処理および消費することができるため、応答時間を短縮してユーザー体験を向上させることができます。
- 帯域幅の最適化。クラウド・エッジ・ネットワークは、より多くのワークロードをローカルで処理することで、大量のデータを集約型サーバーに送信する必要性を最小限に抑え、ネットワークの使用量を削減し、帯域幅のニーズを低減します。
- セキュリティの強化。クラウド・エッジ・ネットワークは、データをローカルで処理して保存することで、機微な情報の移動距離を制限し、脅威への暴露を最小限に抑えます。
- データガバナンスのシンプル化。多くの国や司法管轄区域では、顧客記録などのデータの収集、使用、保存、保護、保持の方法について要件がさまざまに異なります。データが長距離を移動してクラウド・データ・センターに到達する場合、これらのデータ主権に関する義務の管理が複雑で時間のかかるものになる可能性があります。クラウド・エッジ・コンピューティングは、データをローカルで処理および保存することで、データガバナンスをシンプル化します。
- 柔軟性とスケーラビリティの向上。クラウド・エッジ・ネットワークを使用すると、アプリケーションを簡単にスケーリングし、コンテナや既存のアプリケーション上に構築された現代的なアプリケーションを仮想マシン上で実行することができます。これらはすべて、単一のプラットフォーム内で行われます。
- リアルタイムの知見。クラウド・エッジ・コンピューティングにより、データの処理を高速化し、応答時間を短縮できるため、分析プラットフォームなどのソリューションは、エンドユーザーにより迅速かつ適時に知見を提供できます。
クラウド・エッジ・ネットワークのユースケース
- マルチメディア体験。クラウド・エッジ・ネットワークは、レイテンシーやラグを解消し、応答時間を短縮することで、動画ストリーミングサービスやオンラインゲーム体験を向上させることができます。
- 製造。産業用製造工場内の IoT デバイスは、クラウド・エッジ・ネットワークを利用して、製品品質、職場の安全性、機器のメンテナンス、プロセスの自動化などの領域に関するリアルタイムの分析と知見を収集、処理、提供します。
- 自動運転車。自律走行車両は大量のデータを生成します。車速、ナビゲーション、安全性に関する瞬時の判断を行うためには、このデータをリアルタイムで処理する必要があります。
- ヘルスケア。クラウドエッジ機能により、ヘルスケア従事者は患者の状態に関するリアルタイムのデータを閲覧し、迅速な意思決定によって成果を向上させることができます。
- スマート・シティー・ソリューション。スマート・シティー・テクノロジー（リアルタイムの交通状況に対応するスマート信号など）には、低レイテンシーのクラウド・エッジ・ネットワークが不可欠です。また、クラウドエッジはスマート監視をサポートします。スマート監視とは、何千台ものセンサーやセキュリティカメラからデータを収集して、街頭の状況を監視し、犯罪行為を追跡し、公共の安全を強化することです。
クラウド・エッジ・ネットワークの安全性の確保
クラウド・エッジ・コンピューティングのセキュリティには、いくつかの重要なテクノロジーとフレームワークを組み合わせた多面的なアプローチが必要です。
- クラウド・エッジ・ネットワークには、セキュリティに対する ゼロトラスト ・アプローチ が不可欠です。ゼロトラスト・フレームワークでは、ユーザー、デバイス、またはアプリケーションのいずれにも自動的に権限が付与されることはありません。IT リソースへのアクセスを要求するたびに、認証と検証を受けなければなりません。アクセス権限は、特定の時間に特定のタスクを実行するために必要なリソースへのアクセスのみが許可される、最小権限ベースで与えられる必要があります。これにより、攻撃者がネットワークに不正にアクセスする可能性が減り、攻撃が成功しても ラテラルムーブメント（横方向の移動）をブロックすることによって影響を制限します。
- ネットワーク・セキュリティ・ソリューション （Web フィルタリング、侵入防御システム、次世代ファイアウォール、マルウェア対策テクノロジーなど）は、攻撃者が企業ネットワークにアクセスするリスクを軽減します。
- クラウド・セキュリティ・テクノロジー （暗号化、クラウド・アクセス・セキュリティ・ブローカー（CASB）、Web アプリケーションファイアウォール、セキュア Web ゲートウェイ、ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）など）により、クラウド資産のセキュリティを確保できます。
- エンドポイントセキュリティ は、ユーザーデバイスのアクティビティを監視および管理するために不可欠です。
- 暗号化 は、機微な情報の暴露、漏えい、紛失、窃取を防ぐために役立ちます。
- 優れたアイデンティティおよびアクセス管理 は、不正アクセスを防止し、ユーザーが必要な IT 資産のみにアクセスするようにします。
よくあるご質問（FAQ）
人工知能や機械学習用のアプリケーションは膨大な量のデータを生成します。リアルタイムのインテリジェンスと知見を得るためには、このデータを超低レイテンシーで処理する必要があります。クラウド・エッジ・コンピューティング環境は、このような目的に最適です。エッジネットワークで AI を実行すると、データの移動距離が大幅に短縮されるため、クラウドプラットフォーム上でのみ実行されるアプリケーションよりも応答時間とパフォーマンスが向上します。
CloudEdge は、Hangzhou Meari Technology Co., Ltd. が提供するホーム・セキュリティ・ソリューションであり、ユーザーはセキュリティカメラの画像をモバイルデバイスで閲覧できます。CloudEdge システムには、モーション検知機能および暗視機能付きカメラと双方向オーディオ付きドアベルが含まれています。名前は似ていますが、CloudEdge アプリ／セキュリティシステムとエッジ・クラウド・コンピューティングは関係ありません。