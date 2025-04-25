集約型のクラウドアーキテクチャとは対照的に、エッジコンピューティングは高度に分散された IT アーキテクチャであり、データを生成して消費するユーザー、デバイス、アプリケーションに近いネットワークの外縁またはエッジで情報を処理します。エッジコンピューティングでは近くのサーバーでデータが処理されるため、レイテンシーが大幅に減少します。また、公衆インターネットへの露出が制限されるため、機微な情報が保護されます。ただし、エッジコンピューティングの規模は、特定のワークロードに近いエッジサーバーの数、サイズ、可用性によって制限される場合があります。IoT などのテクノロジーや、リアルタイムで処理する必要のある膨大な量のデータを生成する人工知能などのアプリケーションに対しては、エッジネットワークは十分なコンピューティング能力を提供できない場合があります。