O que é cloud edge computing?

A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, a inteligência avançada contra ameaças e a equipe de operações globais oferecem defesa completa para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.
A cloud edge é um paradigma de TI que leva a computação em nuvem à edge da rede. Com o crescimento da Internet das coisas, da inteligência artificial, dos veículos autônomos e de outras tecnologias, as organizações precisam ser capazes de processar grandes quantidades de dados, reduzindo a latência e mantendo a alta disponibilidade. A cloud edge fornece essa capacidade ao localizar recursos de nuvem mais próximos dos locais onde os dados são criados e consumidos, eliminando a necessidade de backhaul de dados por meio de data centers centralizados em locais distantes.
O que é computação em nuvem?
A computação em nuvem torna os recursos de computação, como processamento, armazenamento, bancos de dados, rede e análise disponíveis como serviços flexíveis e altamente escaláveis acessados pela Internet. Usando a virtualização para criar grandes pools de recursos de computação, a infraestrutura em nuvem oferece melhor desempenho, maior confiabilidade e escalabilidade incrível, ao mesmo tempo em que reduz custos por meio de preços com "pagamento conforme o uso". Embora os serviços de nuvem permitam que as organizações provisionem rapidamente qualquer quantidade de poder de computação, o fato de que os recursos de armazenamento em nuvem e processamento residem em locais distantes pode adicionar latência aos processos críticos para os negócios. Também pode implicar maior risco, pois os dados devem viajar longas distâncias para ir de dispositivos e servidores locais a um data center de nuvem centralizado.
O que é edge computing?
Em contraste com a natureza centralizada da arquitetura de nuvem, a edge computing é uma arquitetura de TI altamente distribuída na qual as informações são processadas na periferia ou na edge de uma rede, perto dos usuários, dispositivos e aplicações que geram e consomem os dados. Como os dados são processados em servidores próximos, a edge computing reduz significativamente a latência, ao mesmo tempo em que protege os dados confidenciais, limitando sua exposição à Internet pública. No entanto, a escala da edge computing pode ser limitada pelo número, tamanho e disponibilidade de servidores de edge próximos a uma determinada carga de trabalho. Para tecnologias como Internet das coisas e aplicações como inteligência artificial, que geram enormes quantidades de dados que devem ser processados em tempo real, as redes de edge podem não fornecer poder de computação suficiente.
Por que levar a computação em nuvem à edge da rede?
Para acomodar as necessidades de processamento de tecnologias novas e emergentes, as empresas de tecnologia estão mudando para um modelo de edge em nuvem que aproxima a infraestrutura de computação em nuvem da edge da rede. Em um futuro próximo, a cloud edge incluirá muito mais data centers localizados mais próximos dos usuários, interconectados em uma rede com reconhecimento de aplicações que se adapta rapidamente às necessidades em constante mudança em tempo real. Essa futura evolução da computação em nuvem e dos modelos de edge computing fornecerá os serviços flexíveis e sob demanda que as empresas exigem da computação em nuvem, ao mesmo tempo em que também fornecerá menor latência, melhor desempenho, dados mais fortes e segurança de rede que os novos campos de tecnologia exigem.
Quais são os benefícios da cloud edge computing?
Ao aproximar os processos de computação em nuvem da fonte de dados, e das pessoas, dispositivos e aplicações que usam os dados, a cloud edge computing pode oferecer benefícios significativos.
- Tempos de resposta mais rápidos. Os dados dentro de uma rede de cloud edge podem ser processados e consumidos perto de onde são gerados, o que possibilita tempos de resposta mais rápidos para melhores experiências de usuário.
- Largura de banda otimizada. Ao processar mais cargas de trabalho localmente, as redes de cloud edge minimizam a necessidade de transmitir grandes quantidades de dados para servidores centralizados, o que reduz o uso da rede e diminui as necessidades de largura de banda.
- Maior segurança. Ao processar e armazenar dados localmente, as redes de cloud edge limitam a distância que as informações confidenciais devem percorrer e minimizam sua exposição a ameaças.
- Governança de dados mais simples. Muitos países e jurisdições têm requisitos diferentes em relação a como dados, como registros de clientes, podem ser coletados, usados, armazenados, protegidos e retidos. Quando os dados trafegam por longas distâncias até chegar aos data centers na nuvem, o gerenciamento dessas exigências de soberania de dados pode ser complexo e demorado. A cloud edge computing simplifica a governança de dados ao processar e armazenar dados localmente.
- Mais flexibilidade e escalabilidade. As redes de cloud edge facilitam o dimensionamento de aplicações com facilidade e a execução de aplicações modernas criadas em contêineres ou aplicações existentes em máquinas virtuais, tudo em uma única plataforma.
- Insights em tempo real. Como a cloud edge computing permite que os dados sejam processados mais rapidamente e entregues com tempos de resposta mais rápidos, soluções como plataformas de análise podem oferecer insights aos usuários finais com maior velocidade e pontualidade.
Quais são os casos de uso para redes de cloud edge?
- Experiências multimídia. As redes de cloud edge podem melhorar os serviços de streaming de vídeo e as experiências de jogos online fornecendo tempos de resposta mais rápidos que eliminam a latência e o atraso.
- Fabricação. Os dispositivos de Internet das coisas nas fábricas industriais dependem de redes de cloud edge para coletar, processar e fornecer análises em tempo real e insights sobre áreas como qualidade do produto, segurança no local de trabalho, manutenção de equipamentos e automação de processos.
- Veículos autônomos. Veículos autônomos geram grandes quantidades de dados que devem ser processados em tempo real para possibilitar a tomada de decisões em frações de segundo sobre velocidade do veículo, navegação e segurança.
- Área da saúde. Os recursos de cloud edge permitem que os médicos da área da saúde visualizem dados em tempo real sobre as condições dos pacientes e permitem que eles tomem decisões mais rápidas para melhorar os resultados de cuidados à saúde.
- Soluções para cidades inteligentes. O desempenho de baixa latência das redes de cloud edge é essencial para a tecnologia de cidades inteligentes, como semáforos inteligentes que respondem às condições de tráfego em tempo real. A cloud edge também pode oferecer suporte à vigilância inteligente, que coleta dados de milhares de sensores e câmeras de segurança para monitorar as condições na rua, rastrear atividades criminosas e aumentar a segurança pública.
Como as redes de cloud edge são protegidas?
A segurança para a cloud edge computing requer uma abordagem multifacetada que combine várias tecnologias e estruturas importantes.
- Uma abordagem Zero Trust para a segurança é essencial para redes de cloud edge. Em uma estrutura Zero Trust, nenhum usuário, dispositivo ou aplicação recebe permissões automaticamente. Em vez disso, cada um deve ser autenticado e validado em cada solicitação de acesso aos recursos de TI. As permissões devem ser concedidas com privilégios mínimos, em que o acesso é concedido apenas aos recursos necessários para executar uma tarefa específica em um momento específico. Isso reduz a chance de agentes mal-intencionados obterem acesso não autorizado à rede e limita o impacto de um ataque bem-sucedido ao bloquear qualquer movimento lateral.
- As soluções de segurança de rede como a filtragem da Web, os sistemas de prevenção de invasão, os firewalls de última geração e a tecnologia antimalware reduzem o risco de agentes mal-intencionados obterem acesso à rede corporativa.
- Tecnologias de segurança na nuvem, incluindo criptografia, CASB (agentes de segurança de acesso à nuvem), firewalls de aplicativos da Web, gateways da Web seguros e acesso à rede Zero Trust, podem ajudar a garantir a segurança dos ativos na nuvem.
- A segurança de pontos de extremidade é essencial para monitorar e gerenciar atividades em dispositivos do usuário.
- A criptografia ajuda a proteger dados confidenciais que podem ser expostos, vazados, perdidos ou exfiltrados.
- O gerenciamento de identidade e acesso superior impede o acesso não autorizado e garante que os usuários tenham acesso apenas aos ativos de TI de que necessitam.
Perguntas frequentes (FAQ)
As aplicações para inteligência artificial e machine learning produzem volumes enormes de dados, que devem ser processados com latência ultrabaixa para oferecer inteligência e insights em tempo real. Os ambientes de cloud edge computing são ideais para essas finalidades. A execução de IA em redes de edge reduz drasticamente a distância que os dados devem percorrer, melhorando os tempos de resposta e o desempenho em relação às aplicações executadas exclusivamente em uma plataforma de nuvem.
O CloudEdge é uma solução de segurança doméstica da Hangzhou Meari Technology Co., Ltd. com uma aplicação que permite aos usuários visualizar imagens de uma câmera de segurança em seu dispositivo móvel. O sistema CloudEdge inclui câmeras com detecção de movimento, visão noturna e campainhas com áudio bidirecional. Embora os nomes sejam semelhantes, o app/sistema de segurança CloudEdge não está relacionado à edge cloud computing.