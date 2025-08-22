O que é cloud edge computing?

Em contraste com a natureza centralizada da arquitetura de nuvem, a edge computing é uma arquitetura de TI altamente distribuída na qual as informações são processadas na periferia ou na edge de uma rede, perto dos usuários, dispositivos e aplicações que geram e consomem os dados. Como os dados são processados em servidores próximos, a edge computing reduz significativamente a latência, ao mesmo tempo em que protege os dados confidenciais, limitando sua exposição à Internet pública. No entanto, a escala da edge computing pode ser limitada pelo número, tamanho e disponibilidade de servidores de edge próximos a uma determinada carga de trabalho. Para tecnologias como Internet das coisas e aplicações como inteligência artificial, que geram enormes quantidades de dados que devem ser processados em tempo real, as redes de edge podem não fornecer poder de computação suficiente.