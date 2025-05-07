¿Qué es el Cloud Edge Computing?

A diferencia de la naturaleza centralizada de la arquitectura de nube, el Edge Computing es una arquitectura de TI altamente distribuida en la que la información se procesa en la periferia o el Edge de una red, cerca de los usuarios, dispositivos y aplicaciones que generan y utilizan los datos. Como los datos se procesan en servidores cercanos, el Edge Computing reduce significativamente la latencia al tiempo que protege los datos confidenciales, ya que limita su exposición a la red de Internet pública. Sin embargo, la escala del Edge Computing puede verse limitada por el número, el tamaño y la disponibilidad de los servidores en el Edge que estén cerca de una carga de trabajo determinada. En el caso de tecnologías como el IoT y aplicaciones como la inteligencia artificial, que generan enormes cantidades de datos que se deben procesar en tiempo real, es posible que las redes Edge no proporcionen suficiente potencia informática.