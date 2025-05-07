¿Qué es el Cloud Edge Computing?

Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad.
El Edge de nube es un paradigma informático que lleva el cloud computing al Edge de la red. Con el auge del Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial, los vehículos autónomos y otras tecnologías, las organizaciones necesitan poder procesar enormes cantidades de datos, a la vez que reducen la latencia y mantienen una alta disponibilidad. El Cloud Edge Computing ofrece esta capacidad, ya que sitúa los recursos de nube más cerca de los lugares donde se crean y utilizan los datos, por lo que se elimina la necesidad de redirigir los datos a través de centros de datos centralizados situados en ubicaciones lejanas.
¿Qué es el cloud computing?
El cloud computing permite que capacidades informáticas como el procesamiento, el almacenamiento, las bases de datos, las redes y el análisis estén disponibles como servicios flexibles y altamente escalables a los que se accede a través de Internet. Al utilizar la virtualización para crear grandes depósitos de recursos informáticos, la infraestructura de nube ofrece un mayor rendimiento, una mayor fiabilidad y una escalabilidad asombrosa, al tiempo que reduce los costes gracias a los precios de pago por uso. A pesar de que los servicios en la nube permiten a las organizaciones aprovisionar rápidamente cualquier cantidad de potencia informática, el hecho de que los recursos de almacenamiento y procesamiento en la nube residan en ubicaciones lejanas puede añadir latencia a los procesos esenciales para la empresa. También puede suponer un mayor riesgo, ya que los datos deben recorrer largas distancias para llegar desde los dispositivos y servidores locales hasta un centro de datos en la nube centralizado.
¿Qué es el Edge Computing?
A diferencia de la naturaleza centralizada de la arquitectura de nube, el Edge Computing es una arquitectura de TI altamente distribuida en la que la información se procesa en la periferia o el Edge de una red, cerca de los usuarios, dispositivos y aplicaciones que generan y utilizan los datos. Como los datos se procesan en servidores cercanos, el Edge Computing reduce significativamente la latencia al tiempo que protege los datos confidenciales, ya que limita su exposición a la red de Internet pública. Sin embargo, la escala del Edge Computing puede verse limitada por el número, el tamaño y la disponibilidad de los servidores en el Edge que estén cerca de una carga de trabajo determinada. En el caso de tecnologías como el IoT y aplicaciones como la inteligencia artificial, que generan enormes cantidades de datos que se deben procesar en tiempo real, es posible que las redes Edge no proporcionen suficiente potencia informática.
¿Por qué llevar el cloud computing al Edge de la red?
Para adaptarse a las necesidades de procesamiento de las tecnologías nuevas y emergentes, las empresas tecnológicas están cambiando a un modelo de Edge de nube que acerca la infraestructura de cloud computing al Edge de la red. En un futuro próximo, el Edge de nube estará formado por muchos más centros de datos situados más cerca de los usuarios, interconectados en una red de aplicaciones que se adapta rápidamente a las necesidades cambiantes en tiempo real. Esta posible evolución de los modelos de cloud computing y Edge Computing ofrecerá los servicios flexibles y bajo demanda que las empresas necesitan del cloud computing. Al mismo tiempo, proporcionará una menor latencia, un mayor rendimiento y una mayor seguridad de los datos y de la red, que es lo que requieren los nuevos campos de la tecnología.
¿Cuáles son las ventajas del Cloud Edge Computing?
Al acercar los procesos de cloud computing a la fuente de los datos, así como a las personas, los dispositivos y las aplicaciones que los utilizan, el Cloud Edge Computing ofrece importantes ventajas.
- Tiempos de respuesta más rápidos. Los datos de una red de Edge de nube se pueden procesar y utilizar cerca de donde se generan, lo que permite tiempos de respuesta más rápidos para mejorar la experiencia del usuario.
- Ancho de banda optimizado. Al procesar más cargas de trabajo de forma local, las redes de Edge de nube minimizan la necesidad de transmitir grandes cantidades de datos a los servidores centralizados, lo que reduce el uso de la red y las necesidades de ancho de banda.
- Mayor seguridad. Como procesan y almacenan los datos de forma local, las redes de Edge de nube limitan la distancia que debe recorrer la información confidencial y minimizan su exposición a las amenazas.
- Control de datos más sencillo. Muchos países y jurisdicciones tienen diferentes requisitos para la recopilación, el uso, el almacenamiento, la protección y la conservación de datos, como los registros de clientes. Cuando los datos recorren largas distancias para llegar a los centros de datos en la nube, gestionar estas exigencias de soberanía de los datos puede ser una tarea compleja y laboriosa. El Cloud Edge Computing simplifica la gestión de los datos, ya que los procesa y almacena localmente.
- Mayor flexibilidad y escalabilidad. Las redes de Edge de nube permiten escalar aplicaciones con facilidad y ejecutar aplicaciones modernas creadas en contenedores o aplicaciones existentes en máquinas virtuales, todo ello dentro de una única plataforma.
- Información en tiempo real. Como el Cloud Edge Computing permite procesar los datos con mayor rapidez y entregarlos con tiempos de respuesta más rápidos, algunas soluciones, como las plataformas de análisis, pueden ofrecer información valiosa a los usuarios finales a mayor velocidad y en menos tiempo.
¿Cuáles son los casos de uso de las redes de Edge de nube?
- Experiencias multimedia. Las redes de Edge de nube mejoran los servicios de streaming de vídeo y las experiencias de juego online, ya que proporcionan tiempos de respuesta más rápidos que eliminan la latencia y el lag.
- Fabricación. Los dispositivos del IoT de las fábricas industriales utilizan las redes de Edge de nube para recopilar, procesar y ofrecer análisis e información en tiempo real sobre aspectos como la calidad de los productos, la seguridad en el lugar de trabajo, el mantenimiento de los equipos y la automatización de los procesos.
- Vehículos autónomos. Los vehículos autónomos generan enormes cantidades de datos que se deben procesar en tiempo real para tomar decisiones en una fracción de segundo sobre la velocidad, la navegación y la seguridad del vehículo.
- Atención sanitaria. Las funciones de Edge de nube permiten a los profesionales sanitarios ver datos en tiempo real sobre el estado de los pacientes y tomar decisiones con mayor rapidez para mejorar los resultados sanitarios.
- Soluciones para ciudades inteligentes. El rendimiento de baja latencia de las redes de Edge de nube es fundamental para la tecnología de las ciudades inteligentes, como los semáforos inteligentes que responden a las condiciones del tráfico en tiempo real. El Edge de nube también puede ser útil para sistemas de vigilancia inteligente, que recopilan datos de miles de sensores y cámaras de seguridad para controlar la situación en la calle, hacer un seguimiento de la actividad criminal y mejorar la seguridad pública.
¿Cómo se protegen las redes de Edge de nube?
Para garantizar la seguridad del Cloud Edge Computing se requiere una estrategia polifacética que combine varias tecnologías y marcos clave.
- Un enfoque de Zero Trust en materia de seguridad es esencial para las redes de Edge de nube. En un marco Zero Trust no se conceden permisos automáticamente a ningún usuario, dispositivo ni aplicación. Al contrario, es necesario autenticar y validar cada uno de ellos en todas las solicitudes de acceso a los recursos informáticos. Los permisos se deben otorgar según el principio de mínimos privilegios, por el que se concede acceso solo a los recursos necesarios para realizar una tarea concreta en un momento determinado. Así se reduce la posibilidad de que los agentes maliciosos obtengan acceso no autorizado a la red y se limita el impacto de los ataques con éxito al bloquear el movimiento lateral.
- Las soluciones de seguridad de red como el filtrado web, los sistemas de prevención de intrusiones, los firewalls de nueva generación y la tecnología antimalware reducen el riesgo de que los agentes maliciosos accedan a la red corporativa.
- Las tecnologías de seguridad en la nube como el cifrado, los agentes seguros de acceso a la nube (CASB), los firewalls de aplicaciones web, las puertas de enlace web seguras y el acceso de red Zero Trust permiten garantizar la seguridad de los activos en la nube.
- La seguridad de extremos es fundamental a la hora de supervisar y gestionar la actividad en los dispositivos de los usuarios.
- El cifrado protege los datos confidenciales en caso de que queden expuestos, se filtren, se pierdan o se exfiltren.
- La gestión de acceso e identidades de alto nivel impide los accesos no autorizados y garantiza que los usuarios solo tengan acceso a los recursos informáticos que necesitan.
Preguntas frecuentes
Las aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático producen enormes volúmenes de datos que deben procesarse con latencia ultrabaja para ofrecer inteligencia e información en tiempo real. Los entornos de Cloud Edge Computing son idóneos para estos fines. Al ejecutar la IA en redes Edge, se reduce drásticamente la distancia que deben recorrer los datos, lo que mejora los tiempos de respuesta y el rendimiento con respecto a las aplicaciones que se ejecutan únicamente en una plataforma en la nube.
CloudEdge es una solución de seguridad doméstica de Hangzhou Meari Technology Co., Ltd. que cuenta con una aplicación que permite a los usuarios ver las imágenes de una cámara de seguridad en su dispositivo móvil. El sistema CloudEdge incluye cámaras con detección de movimiento, visión nocturna y timbres con audio bidireccional. Aunque los nombres se parecen, la aplicación/sistema de seguridad CloudEdge no está relacionada con el cloud computing en el Edge.