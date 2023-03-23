클라우드 아키텍처란 무엇일까요?

이러한 구성요소를 설계하고, 구축하고, 사용자에게 제공하는(또는 추상화하는) 정확한 방법은 클라우드 제공 모델과 클라우드 컴퓨팅의 종류에 따라 다릅니다. 예를 들어, 프라이빗 클라우드 내 가상 머신에서 실행되는 웹 애플리케이션의 아키텍처는 분산형 쿠버네티스 기반 애플리케이션과 다릅니다.

모든 클라우드 구축 방식의 공통점은 클라우드가 사용자를 위해 복잡성을 어느 정도 추상화해주는 플랫폼이라는 것입니다. 예를 들어 AWS(Amazon Web Services) EC2 인스턴스와 같은 IaaS 제품은 하드웨어 복잡성을 추상화합니다. Google Docs와 같은 SaaS 앱은 더욱 고도의 추상화가 가능하며 운영 체제, 미들웨어, 애플리케이션 유지 관리를 포함한 모든 것이 사용자로부터 숨겨집니다.

클라우드 인프라의 주요 물리적 구성요소

클라우드 컴퓨팅은 추상화 레이어 아래에 온프레미스 IT 인프라와 마찬가지로 세 가지 기본 레이어가 있습니다.

컴퓨팅: CPU, RAM, GPU 리소스

CPU, RAM, GPU 리소스 네트워킹: 네트워크 인터페이스 같은 리소스

네트워크 인터페이스 같은 리소스 스토리지: SSD 및 HDD 같은 리소스

IaaS와 같은 모델에서는 이러한 범주의 리소스 사용량을 기준으로 요금이 청구되는 경우가 많습니다.



참고: 클라우드 아키텍처와 네트워크 아키텍처를 혼동하지 마세요. 클라우드 아키텍처에는 관련 네트워크 아키텍처도 포함됩니다. 예를 들어 기업 환경의 클라우드 아키텍처에는 SD-WAN, SDN, DNS 서비스가 모두 포함될 수 있습니다.