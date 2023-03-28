분산형 클라우드가 스트리밍에 완벽한 이유
21세기의 콘텐츠 스트리밍은 다채롭고 특별합니다. 오늘날 미디어 기업은 시청자가 원할 때 전 세계 어디서나 최고의 스트리밍 경험을 제공해야 합니다.
대규모로 분산된 엣지 및 클라우드 플랫폼인 Akamai Connected Cloud에서 실행되는 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스가 미디어 기업이 이를 실현할 수 있도록 지원합니다.
Akamai와 함께하면 대규모 비디오 파일을 저장 및 처리하고, 급증하는 시청자 요구사항에 맞춰 확장하고, 투명한 가격 책정 및 낮은 이그레스 비용을 통해 클라우드 투자 수익을 최적화할 수 있습니다. 세계 최대 스트리밍 서비스 사업자 10곳에서 Akamai를 매우 신뢰하는 이유입니다.
모든 스트리밍
Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 사용하면 최종 사용자와 가까운 곳에 워크로드와 애플리케이션을 구축하고 배포해 지연 시간을 줄이고 성능을 개선할 수 있으며 벤더사 종속성 없이 작업을 수행할 수 있습니다. Akamai의 개방형 아키텍처를 사용하면 자주 사용하는 파트너와 함께 작업하고, 개발자가 선택한 툴을 사용해 애플리케이션을 구축하고, 써드파티 애플리케이션을 사용해 서비스에 고부가가치 기능을 추가할 수 있습니다.
모든 지역
Akamai는 이미 전 세계 4100여 곳의 지역을 아우르는 세계에서 가장 분산된 네트워크를 보유하고 있습니다. 올해는 12여 곳의 핵심 클라우드 컴퓨팅 네트워크 거점(PoP)을 추가할 계획입니다. 이러한 '핵심' PoP를 통해 최종 시청자와 더욱 가까운 위치에서 Akamai의 모든 서비스를 사용할 수 있습니다. Akamai는 가장 중요한 서비스 일부를 보다 가까운 위치로 이동시킬 수 있는 새로운 '분산' PoP 50여 곳도 발표했습니다. 이 아키텍처는 현재 기존 클라우드 사업자가 서비스를 충분히 제공하지 않는 접근이 어려운 지역에서 시청자에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 부가적인 혜택이 있습니다.
Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스는 대규모 분산 엣지 및 클라우드 플랫폼인 Akamai Connected Cloud에서 실행되기 때문에, 전 세계 어디에서나 사용자와 디바이스에서 발생하는 워크로드와 애플리케이션의 홉 수는 언제나 가장 적습니다.
핵심 내용
또한 공격적인 새로운 클라우드 가격 구조를 통해 Akamai 네트워크의 성능을 활용해 클라우드 데이터 전송에 CDN과 유사한 경제 효과를 내며 이그레스 비용을 절감할 수 있습니다.
Akamai는 고객의 요구사항을 기반으로 클라우드 컴퓨팅 서비스를 구축했습니다. 이러한 서비스는 클라우드 컴퓨팅, 보안, 콘텐츠 전송에 대규모로 분산된 플랫폼을 사용하는 근본적으로 다른 접근 방식을 취합니다. 따라서 가용성, 안정성, 복원력이 더욱 강화됩니다.
자세히 알아보기
Akamai의 클라우드 컴퓨팅 웹 페이지에서 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스가 어떻게 귀사와 같은 기업들이 클라우드 목표를 달성할 수 있도록 지원했는지 자세히 알아보세요.