분산형 클라우드가 스트리밍에 완벽한 이유

21세기의 콘텐츠 스트리밍은 다채롭고 특별합니다. 오늘날 미디어 기업은 시청자가 원할 때 전 세계 어디서나 최고의 스트리밍 경험을 제공해야 합니다.

대규모로 분산된 엣지 및 클라우드 플랫폼인 Akamai Connected Cloud에서 실행되는 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스가 미디어 기업이 이를 실현할 수 있도록 지원합니다.

Akamai와 함께하면 대규모 비디오 파일을 저장 및 처리하고, 급증하는 시청자 요구사항에 맞춰 확장하고, 투명한 가격 책정 및 낮은 이그레스 비용을 통해 클라우드 투자 수익을 최적화할 수 있습니다. 세계 최대 스트리밍 서비스 사업자 10곳에서 Akamai를 매우 신뢰하는 이유입니다.