클라우드 이식성이란 무엇일까요?

클라우드 이식성은 설정을 변경하거나 애플리케이션을 크게 수정하지 않고도 서로 다른 클라우드 환경이나 클라우드 공급업체 간에 데이터, 애플리케이션, 워크로드, 서비스를 이동할 수 있는 기업이나 IT팀의 능력을 의미합니다. 또한 기업은 클라우드 이식성을 활용해 벤더에 종속되는 상황을 방지할 수 있습니다.
클라우드 컴퓨팅에서 이식성은 중단, 호환성 문제 또는 설정 변경을 최소화하면서 서로 다른 클라우드 컴퓨팅 환경 간에 애플리케이션, 데이터, 워크로드, 서비스를 원활하게 이동할 수 있는 능력입니다. IT팀은 클라우드 이식성을 활용해 클라우드 워크로드를 한 클라우드 공급업체에서 다른 클라우드 공급업체로 전환하거나 다양한 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 멀티클라우드, 하이브리드 클라우드 환경 간에 전환할 수 있습니다. 클라우드 이식성 덕분에 가상 머신, 컨테이너, 데이터와 같은 리소스를 다양한 플랫폼과 클라우드 벤더에 쉽게 재배포하거나 복제할 수 있습니다. 이렇게 하면 IT팀에서는 벤더 종속을 방지하고 각 워크로드의 비용, 현지화, 성능을 최적화할 수 있습니다.
이식성이 중요한 이유는 무엇일까요?
클라우드 컴퓨팅은 오늘날의 기업에 더 빠른 처리량과 함께 확장성이 뛰어나고 비용 효율적인 컴퓨팅 성능을 제공합니다. 디지털 전환을 통해 새로운 아키텍처가 등장하면서 기업은 이제 클라우드 환경, 서비스, 벤더로 이루어진 성장하는 환경을 이용할 수 있게 되었습니다. 결과적으로 기업은 하이브리드 클라우드 환경과 멀티클라우드 플랫폼이 매우 다양하게 뒤섞인 환경에서 워크로드를 실행합니다.
클라우드 컴퓨팅에서 최대한의 가치를 얻으려면 IT팀이 데이터, 애플리케이션, 워크로드를 다른 클라우드 인프라 또는 클라우드 플랫폼으로 이동할 수 있어야 합니다. 프라이빗 클라우드 또는 특정 퍼블릭 클라우드 위치에서는 매우 민감한 워크로드를 실행하거나 대외비 고객 데이터 또는 직원 개인 데이터를 저장하고, 덜 민감한 데이터를 보관하는 데는 비용 효율성이 높은 퍼블릭 클라우드 스토리지를 활용하는 것이 좋습니다. 그러나 IT팀이 온프레미스 데이터 센터와 다양한 클라우드 서비스 사업자 간에 자산을 이동하면 클라우드 전환의 복잡성으로 인해 리스크가 초래되고, 성능에 영향을 미치며, 관리 부담이 가중되고, 문제 발생 시 중단으로 이어질 수 있습니다. 이식성에 집중하면 이와 같은 부정적인 결과를 방지하고 IT팀과 기업이 클라우드에서 최대의 가치를 얻을 수 있습니다.
이식성과 상호 운용성은 어떻게 다를까요?
클라우드 상호 운용성과 이식성이 혼용되는 경우도 있지만 이 둘은 두 가지 면에서 큰 차이가 있습니다. 클라우드 컴퓨팅의 상호 운용성은 데이터 기능을 쉽게 공유할 수 있도록 애플리케이션 또는 시스템이 다른 기술 또는 클라우드/환경과 원활하게 연동되는 능력을 의미합니다. 한편, 이식성은 다양한 클라우드 서비스 사업자와 온프레미스 시스템 간에 애플리케이션, 데이터, 워크로드를 이동하는 능력을 말합니다.
이식성의 종류에는 무엇이 있을까요?
클라우드 컴퓨팅에는 여러 종류의 이식성이 있습니다.
- 애플리케이션 이식성은 호환성 문제를 초래하거나 애플리케이션의 코드, 아키텍처 또는 설정을 크게 변경하지 않고도 서로 다른 클라우드 플랫폼 또는 환경 간에 애플리케이션을 쉽게 이동할 수 있는 능력입니다.
- 데이터 이식성은 무결성, 일관성, 사용 편의성을 유지하면서 서로 다른 클라우드 환경이나 서비스 공급업체 간에 데이터를 전송하는 능력입니다.
- 워크로드 이식성은 기능이나 성능 저하 없이 클라우드 환경이나 공급업체 간에 컨테이너, 가상 머신 또는 서비스 기능과 같은 워크로드를 마이그레이션하는 능력입니다.
- 플랫폼 이식성은 전체 클라우드 플랫폼 또는 운영 체제, 런타임 환경, 미들웨어와 같은 구성요소를 클라우드나 클라우드 공급업체 간에 이동할 수 있는 능력입니다.
멀티클라우드 컴퓨팅의 이식성에는 어떤 장점이 있을까요?
- 성능 최적화: IT팀은 적합한 클라우드 환경을 선택해 각 워크로드에 필요한 최적의 리소스와 보안을 확보할 수 있습니다.
- 유연성 향상: IT팀은 이식성을 활용해 서로 다른 클라우드 공급업체 사이의 워크로드 분배를 언제든지 변경할 수 있습니다.
- 비용 절감: 이식성을 활용해 워크로드를 가장 비용 효율적인 클라우드 환경으로 동적으로 전환하면 기업이 클라우드 컴퓨팅 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
- 이중화 및 안정성 향상: 여러 클라우드 환경을 사용하면 공급업체별 문제 및 중단으로 인한 다운타임이나 데이터 손실 리스크를 줄일 수 있습니다.
- 리스크 방어: 여러 벤더를 이용할 수 있으므로 특정 벤더에 대한 의존성이 줄고 벤더 종속과 관련된 서비스 중단 리스크도 감소합니다.
- 컴플라이언스 강화: 이식성을 통해 IT 기업은 업계 규정 및 지역별 데이터 보호법을 준수하는 클라우드 환경으로 데이터, 애플리케이션, 워크로드를 이동할 수 있습니다.
- ROI 최적화: IT팀은 클라우드 예산 대비 가장 많은 가치를 제공하는 클라우드로 워크로드를 이동할 수 있습니다.
- 확장성 간소화: 워크로드가 이식성을 갖춘 경우 IT팀은 예측 가능한 가격으로 여러 플랫폼에서 컴퓨팅 리소스를 비용 효율적으로 가동하고 더 이상 필요하지 않을 때는 중지할 수 있습니다.
- 개발자의 생산성 향상: 이식성을 통해 개발자는 제한적이고 독점적인 툴에서 벗어나 프로젝트마다 가장 적합한 툴로 필요한 모든 것을 구축할 수 있습니다.
- 재해 복구 및 비즈니스 연속성 개선: IT팀은 워크로드를 여러 환경에 분산해 보다 강력한 재해 복구 및 비즈니스 연속성 전략을 개발하고 중단과 장애의 영향을 최소화할 수 있습니다.
- 혁신 촉진: 클라우드 이식성을 통해 IT팀은 출시 기간을 단축하는 데 도움이 되는 새로운 클라우드 제품 및 서비스를 활용할 수 있습니다. 또한 엣지 네이티브와 같은 차세대 아키텍처에 대비할 수도 있습니다.
- 고객 경험 개선: 이식성을 통해 기업은 보다 일관되고 안정적인 서비스를 제공해 고객 경험과 만족도를 개선할 수 있습니다.
이식성 실현에 가장 바람직한 방법은 무엇일까요?
IT팀과 기업은 몇 가지 모범 사례에 따라 이식성을 실현할 수 있습니다.
- 클라우드 네이티브 아키텍처 도입: 마이크로서비스, 컨테이너화와 같은 클라우드 네이티브 아키텍처는 애플리케이션과 특정 기본 인프라를 분리해 다양한 클라우드 환경에서 애플리케이션의 이식성을 한층 높여 줍니다. 클라우드 네이티브 애플리케이션은 모듈식 구조이고 개방형 표준을 사용하기 때문에 본질적으로 이식성이 더 뛰어납니다.
- 개방형 표준 및 API 활용: 데이터 형식에 대한 개방형 표준, 오픈 소스 기술, 잘 문서화된 API(Application Programming Interface)를 사용하면 다양한 클라우드 공급업체 간의 이식성과 다양한 시스템의 상호 운용성을 촉진할 수 있습니다.
- 컨테이너화 활용: 쿠버네티스와 같은 컨테이너 기술을 활용하면 다양한 환경에서 애플리케이션의 이식성을 확보할 수 있습니다.
- 자동화 및 오케스트레이션 구현: OpenShift, HashiCorp 또는 Rancher와 같은 오케스트레이션 툴은 IT팀이 컨테이너화된 애플리케이션의 사용을 관리하고 자동화하는 데 도움이 됩니다.
- 클라우드에 구애받지 않는 오픈 소스 툴 및 서비스 배포: 클라우드에 구애받지 않는 플랫폼, 서비스, 툴은 여러 클라우드 환경에서 원활하게 작동하도록 설계되어 특정 클라우드 공급업체에 대한 의존성을 없애고 더욱 간편한 전환을 지원합니다.
- 클라우드 기술 및 전문 지식에 대한 투자: 클라우드 기술에 대한 내부 기술과 전문 지식을 개발하는 데 집중하면 IT팀이 다양한 클라우드 환경에서 워크로드를 능숙하게 관리하고 전환할 수 있습니다.
FAQ
기업이 단일 클라우드 사업자의 서비스를 사용하는 데 종속되면 비용을 최적화하고, 리스크를 방어하며, 유연성을 유지할 수 있는 능력을 잃게 됩니다.
AWS(Amazon Web Services), Microsoft Azure, Google Cloud와 같은 공급업체는 컨테이너 오케스트레이션 및 앱과 데이터의 플랫폼 간 전환을 위한 다양한 툴과 서비스를 제공해 이식성을 촉진합니다.
