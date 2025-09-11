클라우드 이식성이란 무엇일까요?

클라우드 컴퓨팅은 오늘날의 기업에 더 빠른 처리량과 함께 확장성이 뛰어나고 비용 효율적인 컴퓨팅 성능을 제공합니다. 디지털 전환을 통해 새로운 아키텍처가 등장하면서 기업은 이제 클라우드 환경, 서비스, 벤더로 이루어진 성장하는 환경을 이용할 수 있게 되었습니다. 결과적으로 기업은 하이브리드 클라우드 환경과 멀티클라우드 플랫폼이 매우 다양하게 뒤섞인 환경에서 워크로드를 실행합니다.

클라우드 컴퓨팅에서 최대한의 가치를 얻으려면 IT팀이 데이터, 애플리케이션, 워크로드를 다른 클라우드 인프라 또는 클라우드 플랫폼으로 이동할 수 있어야 합니다. 프라이빗 클라우드 또는 특정 퍼블릭 클라우드 위치에서는 매우 민감한 워크로드를 실행하거나 대외비 고객 데이터 또는 직원 개인 데이터를 저장하고, 덜 민감한 데이터를 보관하는 데는 비용 효율성이 높은 퍼블릭 클라우드 스토리지를 활용하는 것이 좋습니다. 그러나 IT팀이 온프레미스 데이터 센터와 다양한 클라우드 서비스 사업자 간에 자산을 이동하면 클라우드 전환의 복잡성으로 인해 리스크가 초래되고, 성능에 영향을 미치며, 관리 부담이 가중되고, 문제 발생 시 중단으로 이어질 수 있습니다. 이식성에 집중하면 이와 같은 부정적인 결과를 방지하고 IT팀과 기업이 클라우드에서 최대의 가치를 얻을 수 있습니다.