¿Qué es la portabilidad en la nube?

Para las empresas de hoy en día, el cloud computing ofrece una potencia de computación altamente escalable y rentable con un rendimiento más rápido. Con las nuevas arquitecturas que emergen de la transformación digital, las organizaciones tienen ahora acceso a un universo cada vez mayor de entornos, servicios y proveedores de nube. Como resultado de ello, las organizaciones ejecutan cargas de trabajo en una combinación muy diversa de entornos de nube híbrida y plataformas multinube.

Para sacar el máximo partido al cloud computing, los equipos de TI necesitan tener la capacidad de mover datos, aplicaciones y cargas de trabajo a diferentes infraestructuras o plataformas de nube. Es posible que deseen ejecutar cargas de trabajo altamente sensibles o almacenar datos de clientes o datos personales de empleados confidenciales en una nube privada o en una ubicación de nube pública específica, al tiempo que aprovechan el extremadamente rentable almacenamiento en la nube pública para los archivos de datos menos confidenciales. Sin embargo, a medida que los equipos de TI trasladan los activos entre los centros de datos locales y diversos proveedores de servicios de nube, la complejidad de la migración a la nube puede introducir riesgos, afectar al rendimiento, añadir cargas administrativas y provocar interrupciones cuando las cosas van mal. Centrarse en la portabilidad evita estas consecuencias adversas y permite a los equipos de TI y a las empresas sacar el máximo partido a la nube.