Che cos'è la portabilità nel cloud?

Per le aziende di oggi, il cloud computing offre una potenza di elaborazione altamente scalabile e conveniente con un throughput più rapido. Con l'emergere di nuove architetture dalla trasformazione digitale, le organizzazioni possono ora accedere ad un numero sempre maggiore di ambienti cloud, servizi e fornitori. Di conseguenza, le organizzazioni eseguono i carichi di lavoro su ambienti cloud ibridi e piattaforme multicloud estremamente diversi tra loro.

Per ottenere il massimo dal cloud computing, i team IT hanno bisogno della capacità di spostare dati, applicazioni e carichi di lavoro su diverse infrastrutture cloud o piattaforme cloud per eseguire carichi di lavoro altamente sensibili o per archiviare i dati riservati dei clienti o i dati personali dei dipendenti su un cloud privato o in una specifica posizione nel cloud pubblico, sfruttando, al contempo, uno spazio di storage nel cloud pubblico estremamente conveniente per contenere archivi di dati meno sensibili. Tuttavia, mentre i team IT spostano le risorse tra i data center on-premise e vari provider di servizi cloud, la complessità della migrazione nel cloud può introdurre rischi, influire sulle performance, aggiungere oneri amministrativi e causare interruzioni in caso di problemi. Concentrarsi sulla portabilità evita queste conseguenze negative, consentendo ai team IT e alle aziende di trarre il massimo vantaggio dal cloud.