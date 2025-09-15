Che cos'è la portabilità nel cloud?

La portabilità nel cloud si riferisce alla capacità di un'organizzazione o di un team IT di spostare dati, applicazioni, carichi di lavoro e servizi tra diversi ambienti cloud o provider di servizi cloud senza richiedere cambiamenti alla configurazione o modifiche significative alle applicazioni. La portabilità nel cloud consente anche alle organizzazioni di evitare la dipendenza da un unico fornitore.
Nel cloud computing, la portabilità è la capacità di spostare facilmente applicazioni, dati, carichi di lavoro e servizi tra diversi ambienti di cloud computing, minimizzando le interruzioni, i problemi di compatibilità o le modifiche da apportare alla configurazione. La portabilità nel cloud consente ai team IT di migrare i carichi di lavoro nel cloud da un provider a un altro o tra vari ambienti cloud pubblici, privati, multicloud e ibridi. La portabilità nel cloud garantisce la possibilità di ridistribuire o replicare facilmente varie risorse come macchine virtuali, container e dati su diverse piattaforme e fornitori di servizi cloud. Ciò consente ai team IT di evitare la dipendenza da un unico fornitore e di ottimizzare i costi, la localizzazione e le performance per ogni carico di lavoro.
Perché la portabilità è importante?
Per le aziende di oggi, il cloud computing offre una potenza di elaborazione altamente scalabile e conveniente con un throughput più rapido. Con l'emergere di nuove architetture dalla trasformazione digitale, le organizzazioni possono ora accedere ad un numero sempre maggiore di ambienti cloud, servizi e fornitori. Di conseguenza, le organizzazioni eseguono i carichi di lavoro su ambienti cloud ibridi e piattaforme multicloud estremamente diversi tra loro.
Per ottenere il massimo dal cloud computing, i team IT hanno bisogno della capacità di spostare dati, applicazioni e carichi di lavoro su diverse infrastrutture cloud o piattaforme cloud per eseguire carichi di lavoro altamente sensibili o per archiviare i dati riservati dei clienti o i dati personali dei dipendenti su un cloud privato o in una specifica posizione nel cloud pubblico, sfruttando, al contempo, uno spazio di storage nel cloud pubblico estremamente conveniente per contenere archivi di dati meno sensibili. Tuttavia, mentre i team IT spostano le risorse tra i data center on-premise e vari provider di servizi cloud, la complessità della migrazione nel cloud può introdurre rischi, influire sulle performance, aggiungere oneri amministrativi e causare interruzioni in caso di problemi. Concentrarsi sulla portabilità evita queste conseguenze negative, consentendo ai team IT e alle aziende di trarre il massimo vantaggio dal cloud.
Che differenza c'è tra portabilità e interoperabilità?
Anche se l'interoperabilità e la portabilità nel cloud vengono spesso utilizzate in modo intercambiabile, sono molto diverse tra loro. L'interoperabilità nel cloud computing si riferisce alla capacità di un'applicazione o un sistema di funzionare perfettamente con altre tecnologie o cloud/ambienti, consentendo di condividere facilmente le funzionalità dei dati. La portabilità è la capacità di spostare applicazioni, dati e carichi di lavoro tra diversi provider di servizi cloud e sistemi on-premise.
Quali sono i tipi di portabilità?
Esistono diversi tipi di portabilità nel cloud computing.
- La portabilità delle applicazioni è la capacità di spostare facilmente le applicazioni tra diverse piattaforme o ambienti cloud senza introdurre problemi di compatibilità né richiedere modifiche significative al codice, all'architettura o alla configurazione di un'applicazione.
- La portabilità dei dati è la capacità di trasferire i dati tra diversi ambienti cloud o provider di servizi, mantenendo, al contempo, l'integrità, la coerenza e la fruibilità degli stessi dati.
- La portabilità dei carichi di lavoro è la capacità di migrare carichi di lavoro come container, macchine virtuali o funzioni di servizi tra ambienti cloud o provider senza interruzioni di funzionalità o performance.
- La portabilità della piattaforma è la capacità di spostare interi componenti o piattaforme cloud come sistemi operativi, ambienti di runtime e middleware tra diversi cloud o provider di servizi cloud.
Quali sono i vantaggi della portabilità nel computing multicloud?
- Ottimizzazione delle performance: scegliendo l'ambiente cloud ideale, i team IT possono garantire che ogni carico di lavoro disponga delle risorse e della sicurezza ottimali di cui ha bisogno.
- Incremento della flessibilità: la portabilità consente ai team IT di apportare modifiche in qualsiasi momento nella distribuzione dei carichi di lavoro tra diversi provider di servizi cloud.
- Riduzione dei costi: spostando in modo dinamico i carichi di lavoro negli ambienti cloud più convenienti, la portabilità aiuta le organizzazioni a ridurre i costi del cloud computing.
- Miglioramento della ridondanza e della resilienza: l'utilizzo di più ambienti cloud riduce il rischio di downtime o perdita di dati a causa di problemi e interruzioni specifiche del provider.
- Mitigazione dei rischi: la possibilità di utilizzare più fornitori riduce la dipendenza da un unico fornitore e abbassa il rischio di riscontrare interruzioni dei servizi associate alla dipendenza da un unico fornitore.
- Miglioramento del processo di conformità: la portabilità consente alle aziende IT di spostare dati, applicazioni e carichi di lavoro in ambienti cloud conformi alle normative di settore e alle leggi locali sulla protezione dei dati.
- Ottimizzazione del ROI: i team IT possono spostare i carichi di lavoro nei cloud che offrono il massimo vantaggio ai vostri budget per il cloud.
- Semplificazione della scalabilità: se i carichi di lavoro sono portabili, i team IT possono incrementare le risorse di elaborazione su più piattaforme con prezzi prevedibili e rallentarle quando non sono più necessarie.
- Aumento della produttività per gli sviluppatori: la portabilità libera gli sviluppatori da strumenti restrittivi e proprietari, consentendo loro di creare tutto ciò che è necessario con gli strumenti migliori per ogni progetto.
- Miglioramento delle capacità di disaster recovery e continuità operativa: distribuendo i carichi di lavoro in più ambienti, i team IT possono sviluppare strategie di disaster recovery e continuità operativa più solide per ridurre al minimo l'impatto di incidenti e interruzioni.
- Promozione dell'innovazione: la portabilità nel cloud consente ai team IT di trarre vantaggio dai prodotti e dai servizi cloud emergenti che possono aiutarvi ad accelerare il time-to-market e a prepararvi per le architetture di nuova generazione come quelle native sull'edge.
- Miglioramento delle customer experience: la portabilità consente alle organizzazioni di fornire servizi più coerenti e affidabili, migliorando le customer experience e la soddisfazione dei clienti.
Qual è il modo migliore per conseguire la portabilità?
I team e le organizzazioni IT possono adottare diverse best practice per conseguire la portabilità.
- Adottare le architetture cloud native: le architetture cloud native, come i microservizi e la containerizzazione, separano le applicazioni da una specifica infrastruttura sottostante per migliorare la loro portabilità in diversi ambienti cloud. Le applicazioni cloud native sono intrinsecamente più portabili grazie alla loro struttura modulare e all'uso di standard aperti.
- Utilizzare standard aperti e API: l'utilizzo di standard aperti per formati di dati, tecnologie open source e API (Application Programming Interface) ben documentate facilita la portabilità tra diversi provider di servizi cloud e l'interoperabilità di diversi sistemi.
- Utilizzare la containerizzazione: tecnologie di container come Kubernetes rendono le applicazioni portabili in diversi ambienti.
- Implementare l'automazione e il coordinamento: strumenti di coordinamento come OpenShift, HashiCorp o Rancher aiutano i team IT a gestire e automatizzare l'uso di applicazioni containerizzate.
- Distribuire strumenti e servizi open source e indipendenti dal cloud: le piattaforme, i servizi e gli strumenti indipendenti dal cloud sono progettati per funzionare perfettamente in più ambienti cloud, eliminando le dipendenze da specifici provider di servizi cloud e semplificando la migrazione.
- Investire nelle conoscenze e nelle competenze nel cloud: concentrandosi sullo sviluppo di conoscenze interne e competenze nella tecnologia del cloud, i team IT saranno in grado di gestire e migrare i carichi di lavoro in vari ambienti cloud.
Domande frequenti
Quando le organizzazioni sono vincolate all'utilizzo dei servizi di un unico provider di servizi cloud, perdono la capacità di ottimizzare i costi, mitigare i rischi e mantenere la flessibilità.
Provider come Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud promuovono la portabilità fornendo una varietà di strumenti e servizi per il coordinamento dei container e la migrazione di app e dati da e verso le loro piattaforme.
