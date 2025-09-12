对于现在的企业来说，云计算可提供高度可扩展、经济高效的计算能力以及更快的吞吐量。随着数字化转型催生出新的架构，企业现在能够接触到日益扩大的云环境、服务和供应商生态系统。因此，企业可以在高度多样化的混合云环境和多云平台组合上运行工作负载。

为了从云计算中获取最大价值，IT 团队需要能够将数据、应用程序和工作负载迁移到不同的云基础架构或云平台。他们可能希望在私有云上或特定的公有云位置中运行高度敏感的工作负载或存储机密的客户数据或员工个人数据，同时利用极具成本效益的公有云存储对敏感度较低的数据进行存档。然而，当 IT 团队在本地数据中心与各种云服务提供商之间移动资产时，云迁移的复杂性可能会带来风险、影响性能、增加管理负担，并在发生故障时导致服务中断。专注于可移植性可以避免这些不利后果，并让 IT 团队和企业从云中获得最大价值。