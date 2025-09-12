X

了解我们在中国开展业务的承诺。 阅读全文

什么是云可移植性？

在云计算中，可移植性是指在不同的云计算环境之间无缝移动应用程序、数据、工作负载和服务，同时最大限度地减少中断、兼容性问题或配置更改的能力。云可移植性使 IT 团队能够将云工作负载从一个云服务提供商迁移到另一个云服务提供商，或者在各种公有云、私有云、多云和混合云环境之间迁移。云可移植性可确保能够在不同的平台和云供应商之间轻松地重新部署或复制虚拟机、容器和数据等资源。这使得 IT 团队能够防止供应商锁定，并针对每种工作负载优化成本、本地化和性能。

可移植性为什么很重要？

对于现在的企业来说，云计算可提供高度可扩展、经济高效的计算能力以及更快的吞吐量。随着数字化转型催生出新的架构，企业现在能够接触到日益扩大的云环境、服务和供应商生态系统。因此，企业可以在高度多样化的混合云环境和多云平台组合上运行工作负载。

为了从云计算中获取最大价值，IT 团队需要能够将数据、应用程序和工作负载迁移到不同的云基础架构或云平台。他们可能希望在私有云上或特定的公有云位置中运行高度敏感的工作负载或存储机密的客户数据或员工个人数据，同时利用极具成本效益的公有云存储对敏感度较低的数据进行存档。然而，当 IT 团队在本地数据中心与各种云服务提供商之间移动资产时，云迁移的复杂性可能会带来风险、影响性能、增加管理负担，并在发生故障时导致服务中断。专注于可移植性可以避免这些不利后果，并让 IT 团队和企业从云中获得最大价值。

可移植性与互操作性有什么区别？

虽然云互操作性和可移植性通常可以互换使用，但它们代表着两种截然不同的概念。云计算中的互操作性是指应用程序或系统与其他技术或云/环境进行无缝协作以轻松共享数据功能的能力。可移植性是在不同的云服务提供商与本地系统之间移动应用程序、数据和工作负载的能力。

可移植性有哪些类型？

Diagram illustrating types of Cloud Portability

云计算中有以下几种可移植性。

  • 应用程序可移植性，是在不同的云平台或环境之间轻松移动应用程序，同时不会引入兼容性问题，也不需要对应用程序的代码、架构或配置进行重大更改的能力。
  • 数据可移植性，是在不同的云环境或服务提供商之间传输数据，同时保持完整性、一致性和可用性的能力。
  • 工作负载可移植性，是在云环境或提供商之间迁移容器、虚拟机或服务功能等工作负载，同时不会导致中断功能或影响性能的能力。
  • 平台可移植性，是在云或云服务提供商之间移动整个云平台或组件（如操作系统、运行时环境和中间件）的能力。

云计算中的可移植性有哪些好处？

  • 优化性能：通过选择理想的云环境，IT 团队可以确保每个工作负载都拥有所需的最佳资源和安全性。
  • 增强灵活性：可移植性使 IT 团队能够随时更改不同云服务提供商之间的工作负载分配。
  • 降低成本：通过将工作负载动态迁移到最具成本效益的云环境，可移植性可帮助企业降低云计算的成本。
  • 提高冗余性和恢复能力：使用多个云环境可降低因特定于提供商的问题和中断而导致停机或数据丢失的风险。
  • 降低风险：能够使用多个供应商可减少对任何一家供应商的依赖，并降低与供应商锁定相关的服务中断风险。
  • 提高合规性：可移植性使 IT 企业能够将数据、应用程序和工作负载迁移到符合行业法规和区域数据保护法律的云环境中。
  • 优化投资回报率：IT 团队可以将工作负载迁移到能为其云预算提供最大价值的云。
  • 简化可扩展性：当工作负载可移植时，IT 团队能够在多个平台上经济高效地启动具有可预测定价的计算资源，并在不再需要时关闭这些资源。
  • 提高开发人员生产力：可移植性使开发人员可以摆脱限制性的专有工具的束缚，能够使用适合每个项目的最佳工具来构建所需的一切。
  • 提高灾难恢复能力和业务连续性：通过在多个环境中分配工作负载，IT 团队可以制定更强大的灾难恢复和业务连续性策略，以最大限度地减少中断和干扰的影响。
  • 促进创新：云可移植性使 IT 团队能够利用有助于加快产品上市速度的新兴云产品和服务。它还可以帮助您为边缘原生等下一代架构做好准备。
  • 更出色的客户体验：可移植性使企业能够提供更一致、更可靠的服务，从而改善客户体验和满意度。

实现可移植性的最佳方法是什么？

IT 团队和企业可以遵循多项最佳实践来实现可移植性。

  • 采用云原生架构：微服务和容器化等云原生架构可将应用程序与特定底层基础架构分离开来，以提高它们在不同的云环境中的可移植性。由于云原生应用程序采用模块化结构和开放标准，因此它们的可移植性更强。
  • 利用开放标准和 API：采用开放的数据格式标准、开源技术以及记录完备的应用程序编程接口 (API)，有助于实现不同云服务提供商之间的可移植性以及不同系统的互操作性
  • 利用容器化Kubernetes 等容器技术使应用程序可跨不同的环境进行移植。
  • 实施自动化与编排：OpenShift、HashiCorp 或 Rancher 等编排工具可帮助 IT 团队对容器化应用程序的使用进行管理并实现自动化。
  • 部署与云无关的开源工具和服务：与云无关的平台、服务和工具旨在跨多个云环境无缝工作，从而消除对特定云服务提供商的依赖并使其更易于迁移。
  • 在云技能和专业知识方面进行投资：专注于开发云技术方面的内部技能和专业知识，可确保 IT 团队能够熟练地管理和迁移各种云环境中的工作负载。

常见问题

云可移植性是指企业或 IT 团队在不同云环境或云服务提供商之间移动数据、应用程序、工作负载和服务，同时无需更改配置或对应用程序进行重大修改的能力。云可移植性还使企业能够避免供应商锁定。

在企业被迫使用单一云服务提供商的服务时，他们将失去优化成本、降低风险和保持灵活性的能力。

Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure 和 Google Cloud 等提供商通过提供用于编排容器以及在其平台之间迁移应用程序和数据的各种工具及服务来提高可移植性。

