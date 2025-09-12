Was ist Cloudportabilität?

Für moderne Unternehmen bietet Cloud Computing eine hochgradig skalierbare, kostengünstige Rechenleistung mit schnellerem Durchsatz. Mit neuen Architekturen, die aus der digitalen Transformation hervorgehen, haben Unternehmen nun Zugang zu einem wachsenden Universum an Cloudumgebungen, -diensten und -anbietern. Daher führen Unternehmen Workloads auf einer ausgesprochen vielfältigen Mischung von Hybrid-Cloud-Umgebungen und Multicloud-Plattformen aus.

Um das Cloud Computing optimal nutzen zu können, müssen IT-Teams Daten, Anwendungen und Workloads in verschiedene Cloudinfrastrukturen oder Cloudplattformen verschieben können. Sie möchten möglicherweise hochsensible Workloads ausführen oder vertrauliche Kundendaten oder personenbezogene Mitarbeiterdaten in einer Private Cloud oder an einem bestimmten Public-Cloud-Standort speichern, während Sie gleichzeitig den kostengünstigen Public-Cloud -Speicher für weniger sensible Datenarchive nutzen. Wenn IT-Teams jedoch Ressourcen zwischen On-Premise-Rechenzentren und verschiedenen Anbietern von Clouddiensten verschieben, kann die Komplexität der Cloudmigration zu Risiken führen, die Performance beeinträchtigen, den Verwaltungsaufwand erhöhen und zu Unterbrechungen führen, wenn Probleme auftreten. Wenn Sie sich auf Portabilität konzentrieren, vermeiden Sie diese negativen Folgen und lassen IT-Teams und Unternehmen den größtmöglichen Nutzen aus der Cloud ziehen.