O que é portabilidade de nuvem?

A portabilidade da nuvem refere-se à capacidade de uma organização ou de uma equipe de TI de mover dados, aplicações, workloads e serviços entre diferentes ambientes de nuvem ou provedores de nuvem sem exigir alterações de configuração ou modificações significativas nas aplicações. A portabilidade da nuvem também permite que as organizações evitem a dependência de fornecedores.
Na computação em nuvem, portabilidade é a capacidade de mover facilmente aplicações, dados, workloads e serviços entre diferentes ambientes, com o mínimo de interrupções, problemas de compatibilidade ou alterações de configuração. A portabilidade da nuvem permite que as equipes de TI migrem workloads da nuvem de um provedor de nuvem para outro ou entre vários ambientes de nuvem pública, nuvem privada, multinuvem e nuvem híbrida. A portabilidade da nuvem garante que recursos como máquinas virtuais, contêineres e dados sejam facilmente reimplantados ou replicados entre diferentes plataformas e fornecedores de nuvem. Isso permite que as equipes de TI impeçam a dependência de fornecedores e otimizem o custo, a localização e o desempenho de cada workload.
Por que a portabilidade é importante?
Para as empresas atuais, a computação em nuvem oferece potência de computação altamente escalável e econômica com taxa de transferência mais rápida. Com novas arquiteturas emergindo da transformação digital, as organizações agora têm acesso a um universo crescente de ambientes, serviços e fornecedores de nuvem. Como resultado, as organizações executam workloads em uma combinação altamente diversificada de ambientes de nuvem híbrida e plataformas multinuvem.
Para obter o máximo valor da computação em nuvem, as equipes de TI precisam ter a capacidade de mover dados, aplicações e workloads para diferentes plataformas de nuvem ou infraestrutura em nuvem. Eles podem querer executar workloads altamente confidenciais ou armazenar dados confidenciais de clientes ou dados pessoais de funcionários em uma nuvem privada ou em um local de nuvem pública específico, enquanto aproveitam o armazenamento em nuvem pública e sua grande economia para arquivamentos de dados menos confidenciais. No entanto, à medida que as equipes de TI movem ativos entre data centers locais e uma variedade de provedores de serviços em nuvem, a complexidade da migração para a nuvem pode gerar riscos, impactar o desempenho, adicionar carga administrativa e levar a interrupções quando as coisas dão errado. Prestar atenção na portabilidade evita essas consequências adversas e permite que as equipes de TI e as empresas obtenham o máximo valor da nuvem.
Portabilidade x Interoperabilidade
Embora a interoperabilidade e a portabilidade da nuvem sejam frequentemente usadas de maneiras alternadas, elas representam dois processos muito diferentes. A interoperabilidade na computação em nuvem refere-se à capacidade de uma aplicação ou sistema de trabalhar continuamente com outras tecnologias ou nuvens/ambientes, facilitando o compartilhamento das funcionalidades de dados. Portabilidade é a capacidade de mover aplicações, dados e workloads entre diferentes provedores de serviços em nuvem e sistemas locais.
Quais são os tipos de portabilidade de nuvem?
Há vários tipos de portabilidade na computação em nuvem.
- A portabilidade de aplicações é a capacidade de mover facilmente aplicações entre diferentes plataformas ou ambientes de nuvem sem introduzir problemas de compatibilidade ou exigir alterações significativas no código, na arquitetura ou na configuração de uma aplicação.
- A portabilidade de dados é a capacidade de transferir dados entre diferentes ambientes de nuvem ou provedores de serviços, mantendo a integridade, a consistência e a usabilidade.
- A portabilidade de workloads é a capacidade de migrar workloads, como contêineres, máquinas virtuais ou funções de serviço entre ambientes ou provedores de nuvem sem interrupções de funcionalidades ou desempenho.
- A portabilidade de plataforma é a capacidade de mover plataformas de nuvem inteiras ou componentes como sistemas operacionais, ambientes de tempo de execução e middleware entre nuvens ou provedores de nuvem.
Quais são os benefícios da portabilidade na computação multinuvem?
- Otimizar o desempenho: Com a escolha ideal do ambiente de nuvem, as equipes de TI podem garantir que cada workload tenha os recursos ideais e a segurança de que precisam.
- Aumentar a flexibilidade: A portabilidade permite que as equipes de TI façam alterações a qualquer momento na distribuição de workloads entre diferentes provedores de nuvem.
- Reduzir custos: Ao mudar dinamicamente as workloads para os ambientes de nuvem mais econômicos, a portabilidade ajuda as organizações a reduzir o custo da computação em nuvem.
- Melhorar a redundância e a resiliência: O uso de vários ambientes de nuvem reduz o risco de tempo de inatividade ou perda de dados devido a problemas e interrupções específicos do provedor.
- Atenuar riscos: A possibilidade de trabalhar com vários parceiros reduz a dependência de uma única empresa e diminui o risco de interrupções de serviço associadas à dependência de fornecedor.
- Melhorar a conformidade: A portabilidade permite que as empresas de TI movam dados, aplicações e workloads para ambientes em nuvem que estejam em conformidade com as normas do setor e as leis regionais de proteção de dados.
- Otimizar o ROI: As equipes de TI podem transferir workloads para nuvens que ofereçam o maior valor para seu orçamento de nuvem.
- Simplificar a escalabilidade: Quando as workloads são portáteis, as equipes de TI podem ativar recursos de computação em várias plataformas de maneira econômica, com preços previsíveis, e desativá-los quando não forem mais necessários.
- Aumentar a produtividade do usuário: Na portabilidade, os desenvolvedores ficam livres de ferramentas restritivas e proprietárias, podendo criar o que for necessário com as melhores ferramentas para cada projeto.
- Melhorar a recuperação de desastres e a continuidade de negócios: Ao distribuir workloads entre vários ambientes, as equipes de TI podem desenvolver estratégias mais robustas de recuperação de desastres e continuidade de negócios para minimizar os impactos de falhas e interrupções.
- Promover a inovação: A portabilidade da nuvem permite que as equipes de TI aproveitem os novos produtos e serviços em nuvem que podem ajudar a acelerar o tempo de lançamento no mercado. Ela também pode preparar você para arquiteturas de última geração, como as nativas de edge.
- Melhores experiências de clientes: A portabilidade permite que as organizações ofereçam serviços mais consistentes e confiáveis, melhorando as experiências e a satisfação do cliente.
Qual é a melhor maneira de conseguir portabilidade?
As equipes e organizações de TI podem usar várias práticas recomendadas para conseguir portabilidade.
- Adotar arquiteturas nativas de nuvem: Arquiteturas nativas de nuvem, como microsserviços e conteinerização, dissociam as aplicações da infraestrutura subjacente específica, permitindo que elas sejam mais portáteis entre diferentes ambientes de nuvem. As aplicações nativas da nuvem são inerentemente mais portáteis em razão de sua estrutura modular e do uso de padrões abertos.
- Usar padrões abertos e APIs: O uso de padrões abertos para formatos de dados, tecnologias de código aberto e interfaces de programação de aplicações (APIs) bem documentadas facilita a portabilidade entre diferentes provedores de nuvem e a interoperabilidade de diferentes sistemas
- Utilizar a conteinerização: As tecnologias de contêiner, como o Kubernetes, tornam as aplicações portáteis em diferentes ambientes.
- Implementar a adoção de automação e orquestração: As ferramentas de orquestração, como OpenShift, HashiCorp ou Rancher, ajudam as equipes de TI a gerenciar e automatizar o uso de aplicações em contêineres.
- Implantar ferramentas e serviços de código aberto, independentes de nuvem: Plataformas, serviços e ferramentas independentes de nuvem são projetados para funcionar perfeitamente em vários ambientes de nuvem, eliminando as dependências de provedores de nuvem específicos e facilitando a migração.
- Investir em habilidades e experiência em nuvem: Pensar no desenvolvimento de habilidades internas e expertise em tecnologia de nuvem garante que as equipes de TI sejam proficientes no gerenciamento e na migração de workloads em vários ambientes de nuvem.
Perguntas frequentes
Quando as organizações ficam presas ao uso dos serviços de um único provedor de nuvem, elas perdem a capacidade de otimizar custos, reduzir riscos e manter a flexibilidade.
Provedores como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud promovem a portabilidade com a oferta de várias ferramentas e serviços para orquestração de contêineres e migração de aplicações e dados entre suas plataformas.
