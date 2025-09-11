O que é portabilidade de nuvem?

Para as empresas atuais, a computação em nuvem oferece potência de computação altamente escalável e econômica com taxa de transferência mais rápida. Com novas arquiteturas emergindo da transformação digital, as organizações agora têm acesso a um universo crescente de ambientes, serviços e fornecedores de nuvem. Como resultado, as organizações executam workloads em uma combinação altamente diversificada de ambientes de nuvem híbrida e plataformas multinuvem.

Para obter o máximo valor da computação em nuvem, as equipes de TI precisam ter a capacidade de mover dados, aplicações e workloads para diferentes plataformas de nuvem ou infraestrutura em nuvem. Eles podem querer executar workloads altamente confidenciais ou armazenar dados confidenciais de clientes ou dados pessoais de funcionários em uma nuvem privada ou em um local de nuvem pública específico, enquanto aproveitam o armazenamento em nuvem pública e sua grande economia para arquivamentos de dados menos confidenciais. No entanto, à medida que as equipes de TI movem ativos entre data centers locais e uma variedade de provedores de serviços em nuvem, a complexidade da migração para a nuvem pode gerar riscos, impactar o desempenho, adicionar carga administrativa e levar a interrupções quando as coisas dão errado. Prestar atenção na portabilidade evita essas consequências adversas e permite que as equipes de TI e as empresas obtenham o máximo valor da nuvem.