Qu'est-ce que la portabilité dans le cloud ?

Dans le Cloud Computing, la portabilité est la capacité à déplacer en toute fluidité des applications, des données, des charges de travail et des services entre différents environnements de Cloud Computing, avec un minimum d'interruptions, de problèmes de compatibilité ou de modifications de configuration. La portabilité dans le cloud permet aux équipes informatiques de migrer les charges de travail dans le cloud d'un fournisseur de services cloud à un autre, ou entre différents environnements cloud publics, privés, multicloud et hybrides. La portabilité dans le cloud garantit que les ressources telles que les machines virtuelles, les conteneurs et les données peuvent être facilement redéployées ou répliquées sur différentes plateformes et différents fournisseurs de cloud. Cela permet aux équipes informatiques d'éviter la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et d'optimiser les coûts, la localisation et les performances pour chaque charge de travail.
Pourquoi la portabilité est-elle importante ?
Pour les entreprises d'aujourd'hui, le Cloud Computing offre une puissance de calcul hautement évolutive et rentable, avec un débit plus rapide. Avec l'émergence de nouvelles architectures issues de la transformation numérique, les entreprises ont désormais accès à un univers croissant d'environnements, de services et de fournisseurs cloud. Par conséquent, les organisations exécutent leurs charges de travail sur un mélange très diversifié d'environnements cloud hybrides et de plateformes multicloud.
Pour tirer le meilleur parti du Cloud Computing, les équipes informatiques ont besoin de pouvoir déplacer les données, les applications et les charges de travail vers différentes infrastructures ou plateformes cloud. Elles peuvent avoir besoin d'exécuter des charges de travail hautement sensibles ou de stocker des données confidentielles des clients, ou encore des données personnelles des employés sur un cloud privé ou dans un emplacement spécifique du cloud public, tout en tirant parti d'un stockage dans le cloud public extrêmement économique pour les archives de données moins sensibles. Cependant, lorsque les équipes informatiques déplacent des ressources entre des centres de données sur site et divers fournisseurs de services cloud, la complexité de la migration vers le cloud peut engendrer des risques, affecter les performances, alourdir la charge administrative et provoquer des interruptions en cas de dysfonctionnement. En mettant l'accent sur la portabilité, les équipes informatiques et les entreprises peuvent éviter ces conséquences négatives et tirer le meilleur parti du cloud.
Quelles sont les différences entre la portabilité et l'interopérabilité ?
Bien que les termes d'interopérabilité et de portabilité du cloud soient souvent utilisés de manière interchangeable, ils représentent deux choses très différentes. L'interopérabilité dans le Cloud Computing désigne la capacité d'une application ou d'un système à fonctionner de manière fluide avec d'autres technologies ou environnements cloud, permettant ainsi un partage facile des fonctionnalités liées aux données. La portabilité désigne la capacité à déplacer des applications, des données et des charges de travail entre différents fournisseurs de services cloud et systèmes sur site.
Quelles sont les différentes formes de portabilité ?
Il existe plusieurs types de portabilité dans le Cloud Computing.
- La portabilité des applications est la capacité à déplacer facilement des applications entre différents plateformes ou environnements cloud sans introduire de problèmes de compatibilité ni nécessiter des modifications importantes du code, de l'architecture ou de la configuration d'une application.
- La portabilité des données est la capacité à transférer des données entre différents environnements cloud ou fournisseurs de services tout en préservant l'intégrité, la cohérence et la facilité d'utilisation.
- La portabilité des charges de travail est la capacité à migrer des charges de travail telles que des conteneurs, des machines virtuelles ou des fonctions de service entre des environnements ou des fournisseurs de cloud, sans interrompre les fonctionnalités ni les performances.
- La portabilité de la plateforme est la capacité à déplacer des plateformes ou des composants cloud entiers, tels que des systèmes d'exploitation, des environnements d'exécution et des intergiciels entre les clouds ou les fournisseurs de cloud.
Quels sont les avantages de la portabilité dans l'informatique multicloud ?
- Optimiser les performances : En choisissant l'environnement cloud le plus adapté, les équipes informatiques peuvent s'assurer que chaque charge de travail dispose des ressources et de la sécurité optimales dont elle a besoin.
- Augmenter la flexibilité : La portabilité permet aux équipes informatiques de modifier à tout moment la répartition des charges de travail entre différents fournisseurs de cloud.
- Réduire les coûts : En déplaçant de manière dynamique les charges de travail vers les environnements de cloud les plus économiques, la portabilité permet aux entreprises de réduire le coût du Cloud Computing.
- Améliorer la redondance et la résilience : L'utilisation de plusieurs environnements cloud réduit le risque d'interruption ou de perte de données en raison de problèmes et de pannes spécifiques au fournisseur.
- Limiter les risques : La possibilité d'utiliser plusieurs fournisseurs réduit la dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur et le risque de pannes de service associées à cette dépendance.
- Renforcer la conformité : La portabilité permet aux entreprises du secteur de l'informatique de déplacer des données, des applications et des charges de travail vers des environnements cloud conformes aux réglementations sectorielles et aux lois régionales sur la protection des données.
- Optimiser le retour sur investissement : Les équipes informatiques peuvent déplacer les charges de travail vers les clouds offrant le meilleur rapport qualité-prix en fonction de leur budget cloud.
- Simplifier l'évolutivité : Lorsque les charges de travail sont portables, les équipes informatiques peuvent déployer des ressources de calcul de manière rentable sur plusieurs plateformes avec des tarifs prévisibles, puis les désactiver lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
- Augmenter la productivité des développeurs : La portabilité libère les développeurs des outils restrictifs et propriétaires, leur permettant de créer tout ce dont ils ont besoin avec les meilleurs outils pour chaque projet.
- Améliorer la reprise après sinistre et de continuité opérationnelle : En répartissant les charges de travail entre plusieurs environnements, les équipes informatiques peuvent élaborer des stratégies de reprise après sinistre et de continuité d'activité plus solides, afin de réduire au maximum les conséquences des pannes et des interruptions.
- Promouvoir l'innovation : La portabilité du cloud permet aux équipes informatiques de tirer parti des produits et services cloud émergents, ce qui peut contribuer à accélérer le délai de mise sur le marché. Cela peut également vous préparer aux architectures de nouvelle génération, telles que les applications natives de la bordure de l'Internet.
- Améliorer l'expérience client : La portabilité permet aux entreprises de fournir des services plus cohérents et plus fiables, améliorant ainsi l'expérience et la satisfaction des clients.
Quelle est la meilleure façon d'assurer la portabilité ?
Les équipes informatiques et les organisations peuvent suivre plusieurs meilleures pratiques pour atteindre une portabilité optimale.
- Adopter des architectures cloud natives : Les architectures cloud natives telles que les microservices et la conteneurisation dissocient les applications de l'infrastructure sous-jacente spécifique, ce qui leur permet d'être plus mobiles dans différents environnements cloud. Les applications cloud natives sont intrinsèquement plus portables en raison de leur structure modulaire et de l'utilisation de normes ouvertes.
- Tirer parti des normes ouvertes et des API : L'utilisation de normes ouvertes pour les formats de données, de technologies open source et d'interfaces de programmation d'applications (API) bien documentées facilite la portabilité entre les différents fournisseurs de cloud ainsi que l'interopérabilité des différents systèmes.
- Utiliser la conteneurisation : Les technologies de conteneurs comme Kubernetes rendent les applications portables entre différents environnements.
- Mettre en œuvre l'automatisation et l'orchestration : Les outils d'orchestration comme OpenShift, HashiCorp ou Rancher aident les équipes informatiques à gérer et automatiser l'utilisation des applications conteneurisées.
- Déployer des outils et services open source, indépendants du cloud : Les plateformes, services et outils indépendants du cloud sont conçus pour fonctionner de manière fluide sur plusieurs environnements cloud, éliminant ainsi les dépendances vis-à-vis de fournisseurs spécifiques et facilitant leur migration.
- Investir dans les compétences et l'expertise liées au cloud : En se concentrant sur le développement des compétences et de l'expertise internes dans le domaine de la technologie cloud, les équipes informatiques seront en mesure de gérer et de migrer efficacement les charges de travail dans différents environnements cloud.
Foire aux questions
Lorsque les entreprises sont dépendantes des services d'un seul fournisseur de cloud, elles perdent la capacité d'optimiser les coûts, de limiter les risques et de maintenir la flexibilité.
Des fournisseurs tels qu'Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud favorisent la portabilité en fournissant différents outils et services pour l'orchestration de conteneurs et la migration d'applications et de données vers et depuis leurs plateformes.
