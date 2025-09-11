Qu'est-ce que la portabilité dans le cloud ?

Pour les entreprises d'aujourd'hui, le Cloud Computing offre une puissance de calcul hautement évolutive et rentable, avec un débit plus rapide. Avec l'émergence de nouvelles architectures issues de la transformation numérique, les entreprises ont désormais accès à un univers croissant d'environnements, de services et de fournisseurs cloud. Par conséquent, les organisations exécutent leurs charges de travail sur un mélange très diversifié d'environnements cloud hybrides et de plateformes multicloud.

Pour tirer le meilleur parti du Cloud Computing, les équipes informatiques ont besoin de pouvoir déplacer les données, les applications et les charges de travail vers différentes infrastructures ou plateformes cloud. Elles peuvent avoir besoin d'exécuter des charges de travail hautement sensibles ou de stocker des données confidentielles des clients, ou encore des données personnelles des employés sur un cloud privé ou dans un emplacement spécifique du cloud public, tout en tirant parti d'un stockage dans le cloud public extrêmement économique pour les archives de données moins sensibles. Cependant, lorsque les équipes informatiques déplacent des ressources entre des centres de données sur site et divers fournisseurs de services cloud, la complexité de la migration vers le cloud peut engendrer des risques, affecter les performances, alourdir la charge administrative et provoquer des interruptions en cas de dysfonctionnement. En mettant l'accent sur la portabilité, les équipes informatiques et les entreprises peuvent éviter ces conséquences négatives et tirer le meilleur parti du cloud.