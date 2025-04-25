멀티팩터 인증(MFA) 보안이란 무엇일까요?

MFA 사이버 보안 솔루션 사용이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 증가 추세는 사이버 공격으로부터 네트워크, 데이터, 사용자를 보호하기 위한 더 나은 방법을 모색하는 기업의 증가에서 기인합니다.



MFA는 사용자 ID의 유효성을 검사하기 위해 두 가지 이상의 인증정보 형식을 요구합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

사용자가 알고 있는 사항: 이러한 종류의 지식 기반 인증정보에는 비밀번호, PIN, 그림 문자 또는 보안 질문에 대한 대답의 형태를 취할 수 있습니다.

사용자가 알고 있는 사항: 이러한 종류의 지식 기반 인증정보에는 비밀번호, PIN, 그림 문자 또는 보안 질문에 대한 대답의 형태를 취할 수 있습니다.

이 토큰 기반 인증에는 모바일 디바이스로 전송되는 SMS 코드, Authenticator 앱에서 보내는 푸시 알림, 일회용 비밀번호(OTP) 또는 스마트카드나 키 리모컨 등의 물리적 디바이스 등이 해당합니다. 사용자의 신체 일부: 맥락 또는 생체 인식 기반 인증 요소입니다. 지문, 안면 인식, 서명, 음성 또는 음성 패턴을 기반으로 인증할 수 있습니다. 또한 행동, 위치 신호 또는 로그인 시간을 기반으로 인증할 수도 있습니다.

MFA 솔루션을 구축하면 무단 접속 및 시스템 유출 리스크가 크게 줄어듭니다. 실제로 멀티팩터 인증을 배포하는 기업은 그렇지 않은 기업보다 감염될 가능성이 현저히 낮습니다.



하지만 MFA 기술이 처음 등장한 이후 사이버 범죄자는 MFA로 인한 해킹의 어려움을 극복하기 위해 상당히 간편하면서도 효과적인 소셜 엔지니어링 및 피싱 공격을 개발해 왔습니다. 그 결과 많은 기업에서 피싱 차단 MFA 보안 솔루션을 찾고 있습니다. 바로 이 부분을 Akamai가 도와드릴 수 있습니다.