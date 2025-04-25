MFA サイバーセキュリティソリューション の使用は、ネットワーク、データ、ユーザーをサイバー攻撃から保護するためのより良い方法を模索している企業において着実に評判が高まっています。



MFA では、ユーザーのアイデンティティを検証するために 2 つ以上の認証情報が求められます。これには次のようなものがあります。

あなたが知っている何か： このタイプの知識ベースの認証情報には、パスワード、PIN、ピクトグラフ、セキュリティの質問への回答などがあります。

このタイプの知識ベースの認証情報には、パスワード、PIN、ピクトグラフ、セキュリティの質問への回答などがあります。 あなたが持っている何か： このトークンベースの認証には、モバイルデバイスに配信される SMS コード、オーセンティケータアプリケーションでのプッシュ通知、ワンタイムパスワード（OTP）、スマートカードやキーフォブなどの物理デバイスなどがあります。

このトークンベースの認証には、モバイルデバイスに配信される SMS コード、オーセンティケータアプリケーションでのプッシュ通知、ワンタイムパスワード（OTP）、スマートカードやキーフォブなどの物理デバイスなどがあります。 生体情報： これはコンテキストベースまたは生体ベースの認証要素です。認証は、指紋、顔認証、署名、音声パターンに基づいて行われます。また、この要素は、ふるまい、位置信号、またはログイン時刻に基づいている場合もあります。

MFA セキュリティを実装すると、不正アクセスやシステム侵入のリスクが大幅に減少します。実際に、多要素認証を採用している企業は、そうでない企業よりも侵害を被る確率が大幅に低減されています。



しかし、MFA テクノロジーが初めて登場して以降、サイバー犯罪者は非常にシンプルでありながら効果的なソーシャルエンジニアリングと フィッシング攻撃を考案し、 MFA がもたらした課題を克服してきました。そのため、多くの企業はフィッシング対抗の MFA セキュリティソリューションを求めています。それこそまさに Akamai が得意とする分野です。