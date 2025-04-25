Qu'est-ce que la sécurité par authentification multifactorielle ?

L'utilisation des solutions de cybersécurité par authentification multifactorielle ne cesse de gagner en popularité, alors que les entreprises cherchent de meilleurs moyens de protéger leurs réseaux, leurs données et leurs utilisateurs contre les cyberattaques.



La solution d'authentification multifactorielle nécessite au moins deux formes d'authentification pour valider l'identité d'un utilisateur. En voici quelques exemples :

Un élément que vous connaissez. Ce type d'identifiant basé sur les connaissances peut prendre la forme d'un mot de passe, d'un code PIN, d'un pictogramme ou de la réponse à une question de sécurité.

Un élément que vous possédez. Ce type d'authentification basée sur un jeton peut prendre la forme d'un code SMS envoyé sur un terminal mobile, d'une notification push sur une application d'authentification, d'un mot de passe à usage unique (OTP) ou d'un dispositif physique tel qu'une carte à puce ou une clé de sécurité.

Un élément vous concernant. Il s'agit d'un facteur d'authentification contextuel ou biométrique. L'authentification peut être fondée sur une empreinte digitale, la reconnaissance faciale, une signature ou un modèle vocal. Ce facteur peut également reposer sur le comportement, les signaux de localisation ou l'heure de la connexion.

La mise en place d'une sécurité par authentification multifactorielle réduit considérablement le risque d'accès non autorisé et de violation du système. Les entreprises qui déploient des services d'authentification multifactorielle sont en effet beaucoup moins susceptibles d'être compromises que celles qui ne le font pas.



Cependant, depuis l'apparition de la technologie d'authentification multifactorielle, les cybercriminels ont mis au point des techniques d'ingénierie sociale et d'attaques par hameçonnage assez simples, mais efficaces pour surmonter les difficultés liées à la technologie d'authentification multifactorielle. Par conséquent, de nombreuses entreprises recherchent des solutions de sécurité par authentification multifactorielle capables de repousser les attaques par hameçonnage. C'est là qu'Akamai peut vous aider.