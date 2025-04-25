Qu'est-ce que la sécurité par authentification multifactorielle ?

L'authentification multifactorielle, également appelée authentification à deux facteurs, est une technologie de sécurité qui exige d'un utilisateur qu'il présente une combinaison d'au moins deux informations d'identification, ou facteurs, pour vérifier son identité lors de la connexion. Les facteurs doivent inclure : un élément que l'utilisateur connaît, tel qu'un code PIN, un mot de passe ou une réponse à une question de sécurité ; un élément qui concerne l'utilisateur, comme une empreinte digitale ou la reconnaissance faciale ; et un élément que l'utilisateur possède, tel qu'une clé de sécurité, une carte à puce, un mot de passe à usage unique ou une notification push sur un téléphone portable.
Empêchez les violations grâce à la sécurité de l'authentification multifactorielle
Lorsqu'un utilisateur se connecte pour accéder à une application ou à un service, les entreprises doivent être absolument certaines qu'il s'agit bien d'un employé autorisé et non d'un acteur malveillant. Accorder l'accès à une personne non autorisée enfreint les principes de base du Zero Trust, le modèle de sécurité qui permet aux entreprises de supprimer la confiance implicite.
L'authentification multifactorielle fournit une sécurité supplémentaire lorsque les utilisateurs demandent un accès. Outre le nom d'utilisateur et le mot de passe, la sécurité par authentification multifactorielle requiert une preuve d'identité supplémentaire, telle qu'une empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, une clé de sécurité, un code d'accès à usage unique ou une notification push.
Bien que la sécurité par authentification multifactorielle apporte une meilleure protection que l'authentification traditionnelle qui repose uniquement sur un nom d'utilisateur et un mot de passe, elle peut néanmoins être contournée par un cybercriminel. C'est pourquoi de plus en plus d'entreprises se tournent vers la solution d'authentification multifactorielle Akamai MFA pour réduire le risque de piratage des comptes des employés et prévenir les violations qui commencent par le vol d'informations d'identification.
Les avantages de la sécurité par authentification multifactorielle
L'utilisation des solutions de cybersécurité par authentification multifactorielle ne cesse de gagner en popularité, alors que les entreprises cherchent de meilleurs moyens de protéger leurs réseaux, leurs données et leurs utilisateurs contre les cyberattaques.
La solution d'authentification multifactorielle nécessite au moins deux formes d'authentification pour valider l'identité d'un utilisateur. En voici quelques exemples :
- Un élément que vous connaissez. Ce type d'identifiant basé sur les connaissances peut prendre la forme d'un mot de passe, d'un code PIN, d'un pictogramme ou de la réponse à une question de sécurité.
- Un élément que vous possédez. Ce type d'authentification basée sur un jeton peut prendre la forme d'un code SMS envoyé sur un terminal mobile, d'une notification push sur une application d'authentification, d'un mot de passe à usage unique (OTP) ou d'un dispositif physique tel qu'une carte à puce ou une clé de sécurité.
- Un élément vous concernant. Il s'agit d'un facteur d'authentification contextuel ou biométrique. L'authentification peut être fondée sur une empreinte digitale, la reconnaissance faciale, une signature ou un modèle vocal. Ce facteur peut également reposer sur le comportement, les signaux de localisation ou l'heure de la connexion.
La mise en place d'une sécurité par authentification multifactorielle réduit considérablement le risque d'accès non autorisé et de violation du système. Les entreprises qui déploient des services d'authentification multifactorielle sont en effet beaucoup moins susceptibles d'être compromises que celles qui ne le font pas.
Cependant, depuis l'apparition de la technologie d'authentification multifactorielle, les cybercriminels ont mis au point des techniques d'ingénierie sociale et d'attaques par hameçonnage assez simples, mais efficaces pour surmonter les difficultés liées à la technologie d'authentification multifactorielle. Par conséquent, de nombreuses entreprises recherchent des solutions de sécurité par authentification multifactorielle capables de repousser les attaques par hameçonnage. C'est là qu'Akamai peut vous aider.
Sécurité par authentification multifactorielle avec Akamai
Akamai MFA représente une véritable innovation dans la sécurité par authentification multifactorielle. Notre solution peut protéger votre entreprise contre les attaques par hameçonnage, le credential stuffing et le piratage de compte grâce à une technologie d'authentification multifactorielle unique en son genre, qui permettra un avenir sécurisé et véritablement sans mot de passe.
Akamai MFA tire parti de FIDO2, la méthode d'authentification basée sur des normes la plus solide qui soit. La norme FIDO2 crée des identifiants cryptographiques uniques sur chaque site Web, qui ne quittent jamais le terminal de l'utilisateur et qui ne sont pas stockés sur un serveur. Par conséquent, la sécurité par authentification multifactorielle basée sur la norme FIDO2 est pratiquement impossible à pirater via une attaque par hameçonnage ou par ingénierie sociale.
La plupart des solutions de sécurité par authentification multifactorielle basées sur la norme FIDO2 exigent que les entreprises déploient le service d'authentification multifactorielle et achètent, distribuent et gèrent des clés de sécurité matérielles. Cette pratique augmente non seulement le coût et la complexité de la gestion des services d'authentification multifactorielle, mais elle crée également une expérience utilisateur loin d'être idéale. Lorsque les employés égarent ou oublient leurs clés, la récupération de l'accès aux applications et services essentiels peut s'avérer chronophage et frustrante.
Akamai résout ce problème en remplaçant les jetons matériels physiques par une application pour smartphone qui permet à l'utilisateur final de vivre une expérience agréable et sans contrainte. Lorsqu'un employé reçoit la notification push sécurisée de l'application Akamai MFA, il peut être totalement certain qu'elle est authentique.
Les avantages de la solution Akamai MFA
Akamai MFA permet aux utilisateurs de s'authentifier rapidement et facilement à l'aide d'une application pour mobile sur leur smartphone. Lorsqu'un utilisateur fournit son nom d'utilisateur et son mot de passe à un authentifiant principal tel que Microsoft Azure AD, l'authentifiant Microsoft valide les informations d'identification et se connecte à Akamai MFA pour générer un second facteur. Akamai affiche une page qui permet à l'utilisateur de sélectionner un facteur d'authentification et envoie un push anti-hameçonnage au terminal mobile de l'utilisateur. Une fois que l'utilisateur a répondu, Akamai MFA renvoie le contrôle à l'authentifiant principal, qui accorde à l'utilisateur l'autorisation d'accéder aux applications ou services demandés.
Grâce à la solution Akamai MFA, les entreprises peuvent :
- Réduire les risques en déployant des technologies d'authentification basées sur les normes de sécurité les plus strictes qui existent
- Réduire le coût total de possession (TCO) en s'authentifiant via les smartphones et les navigateurs Web existants, sans avoir à acheter, remplacer et entretenir du matériel supplémentaire
- Assurer une expérience utilisateur sans friction qui permet aux utilisateurs de s'authentifier avec des notifications push habituelles
- Mettre en œuvre l'authentification à deux facteurs rapidement et facilement en utilisant l'application Akamai MFA basée sur le temps sur les smartphones existants
- Soutenir la transition de l'entreprise vers le réseau Zero Trust et les structures de sécurité SASE
Foire aux questions (FAQ)
Puisqu'elles exigent un niveau de sécurité supplémentaire pour authentifier les utilisateurs qui demandent l'accès à une application ou à un service, les solutions de sécurité par authentification multifactorielle sont un élément essentiel de la sécurité des réseaux Zero Trust et du travail à distance. Les entreprises qui déploient la sécurité supplémentaire d'une solution d'authentification multifactorielle sont beaucoup moins susceptibles d'être victimes d'une violation de la sécurité que les entreprises qui ne le font pas.
Pourquoi les clients choisissent-ils Akamai ?
