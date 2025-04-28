Che cos'è la sicurezza dell'autenticazione multifattore (MFA)?

Akamai MFA rappresenta un'innovazione nella sicurezza MFA. La nostra soluzione è in grado di proteggere la vostra organizzazione da attacchi di phishing, credential stuffing e controllo degli account con una tecnologia MFA unica nel suo genere che consentirà un futuro sicuro, effettivamente senza password.



Akamai MFA si basa su FIDO2, il più efficace metodo di autenticazione basato su standard disponibile. Lo standard FIDO2 crea credenziali di accesso crittografiche che sono univoche su ogni sito web, non escono mai il dispositivo dell'utente e non vengono memorizzate su un server. Di conseguenza, la sicurezza MFA con lo standard FIDO2 è praticamente impossibile da violare tramite phishing e social engineering.



La maggior parte delle soluzioni di sicurezza MFA basate su FIDO2 richiede alle organizzazioni di implementare il servizio MFA e di acquistare, distribuire e gestire chiavi di sicurezza hardware. Ciò non solo aumenta il costo e la complessità della gestione dei servizi MFA, ma crea user experience insoddisfacenti. Quando i dipendenti perdono o dimenticano le chiavi, recuperare l'accesso ad app e servizi essenziali può essere frustrante e dispendioso in termini di tempo.



Akamai risolve questo problema sostituendo i token hardware fisici con un'app per smartphone che garantisce user experience piacevoli e senza problemi. Quando un dipendente riceve la notifica push sicura da Akamai MFA, può essere completamente certo che sia autentica.