O que é MFA (autenticação multifator)?

Uso da MFA de uso específico tem crescido constantemente em popularidade à medida que as organizações buscam maneiras melhores de proteger suas redes, dados e usuários contra ataques virtuais.



A MFA requer duas ou mais formas de credenciais de autenticação para validar a identidade de um usuário. Isso inclui:

Algo que você conhece. Esse tipo de credencial baseada em conhecimento pode assumir a forma de uma senha, PIN, figura ou a resposta a uma pergunta de segurança.

Algo que você tem. Essa autenticação baseada em token pode ser um código SMS entregue a um dispositivo móvel, uma notificação push em um aplicativo autenticador, uma senha de uso único (OTP) ou um dispositivo físico, como um smart card ou chaveiro.

Algo que você é. Este é um fator de autenticação contextual ou biométrico. A autenticação pode ser baseada em uma impressão digital, reconhecimento facial, assinatura ou um padrão de voz ou fala. Esse fator também pode ser baseado no comportamento, nos sinais de localização ou na hora do login.

A implementação de uma solução MFA reduz significativamente o risco de acesso não autorizado e violações do sistema. Na verdade, as empresas que implantam serviços MFA têm uma probabilidade significativamente menor de serem comprometidas do que aquelas que não implantam.



No entanto, desde que a tecnologia MFA apareceu pela primeira vez, os criminosos virtuais desenvolveram engenharia social e, ao mesmo tempo, uma engenharia social bastante simples e eficaz ataques de phishing Para superar um desafio de MFA. Como resultado, muitas organizações estão buscando soluções de segurança MFA à prova de phishing. É aí que a Akamai pode ajudar.