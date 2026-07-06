피싱은 공격자가 합법적인 조직을 사칭해 피해자를 속여 사용자 이름, 암호, 계좌 번호 또는 금융 정보와 같은 민감한 정보를 공개하도록 하는 사이버 범죄의 한 종류입니다. 피싱 공격은 일반적으로 이메일, SMS 메시지(스미싱) 또는 음성 피싱(비싱) 전화를 통해 발생하며, 피해자를 공식 사이트를 모방하도록 설계된 악성 웹사이트로 유도하는 경우가 많습니다.
피싱 공격이 여전히 주요 사이버 보안 위협인 이유
피싱 공격은 최근 몇 년 동안 매우 정교하게 성장했습니다. 사이버 범죄자들은 업계 단위로 피싱 캠페인을 실행하면서 보안 레이더를 피하고 탐지를 회피하기 위한 방법과 기법을 지속적으로 발전시키고 있습니다. 한때 피싱은 주로 이메일을 통해 이루어졌지만, 최근 공격은 문자 메시지(스미싱), 소셜 미디어, 전화 통화를 통한 음성 피싱(비싱), 기타 기법을 사용해 피해자가 로그인 인증정보, 계좌 번호, 금융 정보를 공개하거나 신용카드 번호와 기타 개인 데이터를 공유하거나 멀웨어를 다운로드하도록 속입니다.
오늘날 이메일 피싱 메시지는 Microsoft, Amazon, Apple, PayPal, Gmail 같은 신뢰할 수 있는 브랜드와 기관은 물론 정부 및 법 집행 기관까지 흔히 사칭하고, 피해자를 공식 웹사이트를 모방한 피싱 웹사이트로 유도합니다. 이러한 사기성 메시지는 가짜 도메인 이름을 정상적인 것으로 보이도록 스푸핑 기법에 의존하는 악성 첨부 파일이나 사기성 링크가 포함된 의심스러운 이메일입니다.
피싱은 정상적인 출처인 것처럼 보이는 메시지를 신뢰하려는 사용자의 의지를 이용하기 때문에 보안 인식 교육은 피싱 공격을 방어하는 데 매우 중요합니다. 그러나 이러한 접근 방식도 결코 완벽하지는 않습니다. 사이버 범죄자와 이들의 캠페인은 기본적인 보안 인식 교육 방법을 극복하고 스팸 필터와 기존 이메일 보안 툴을 우회하기 위해 기술을 조정하면서 지속적으로 개선되고 있습니다. 피싱 공격에 대한 최선의 방어 방법은 안티 피싱을 위한 다중 보호 레이어를 사용하는 것입니다. 오늘날 피싱 및 스피어 피싱 캠페인의 위협으로부터 사용자, 데이터, 시스템을 보호하기 위해 Akamai의 IT 보안 솔루션을 선택하는 기업의 수가 증가하는 이유가 바로 여기에 있습니다.
피싱 공격 작동 방식
피싱 캠페인은 두 가지 요소에 의존합니다. 첫 번째는 미끼입니다. 즉 피해자의 주의를 끄는 것입니다. 이는 피해자가 잠재적인 결과를 생각하지 않은 채 빠르게 행동하게 만드는 긴급한 경고나 불안감을 주는 메시지일 수 있습니다. 두 번째 요소는 공격 대상이 도달하는 지점으로, 악성 링크나 첨부 파일, 가짜 웹사이트 또는 로그인 인증정보나 신용카드 정보 같은 민감한 데이터를 요구하는 양식일 수 있습니다.
일반적으로 피싱 공격자라고 하는 이러한 공격자는 스푸핑 기법, 사기성 리디렉션, 유사 도메인 이름을 사용해 피싱 메시지를 정상적인 것으로 보이게 만드는 경우가 많습니다. 많은 경우 피싱 이메일의 링크는 공식 사이트를 매우 유사하게 모방한 가짜 웹페이지로 연결되므로, 사용자가 정상적인 로그인 페이지와 피싱 시도를 구분하기 어렵습니다.
일반적인 피싱 캠페인에서 공격자는 정상적인 회사나 신뢰할 수 있는 회사로 가장해 피해자에게 조치를 취하도록 압력을 가하기 위해 수천 개의 피싱 메시지를 잠재적 피해자에게 보냅니다. 스피어 피싱 공격에서 사기범은 오픈 소스 인텔리전스, 소셜 네트워크, 웹사이트, 기타 공개 정보에서 수집한 개인 정보와 소셜 엔지니어링을 활용해 특정 개인이나 그룹을 표적으로 삼고, 발신자가 정상적이라고 믿게 합니다.
기타 피싱 공격 유형은 다음과 같습니다.
- 스미싱(SMS 문자 메시지를 통한 피싱)
- 비싱 또는 보이스 피싱(전화를 통해 전달되는 사기 요청)
- 재무 팀과 경영진을 표적으로 하는 비즈니스 이메일 침해(BEC) 공격
- ID 도용을 촉진하기 위해 설계된 인증정보 수집 캠페인.
성공적인 피싱 캠페인의 결과는 치명적일 수 있습니다. 피싱 공격은 멀웨어를 탈취한 컴퓨터에 배포해 DoS(Denial-of-Service) 공격에 사용할 봇넷의 일부로 사용할 수 있습니다. 더 정교한 경우, 이러한 공격은 랜섬웨어를 유포하거나 중요 시스템에 접속할 수 있는 인증정보를 훔칠 수 있습니다. 일부 피싱 캠페인은 사기성 은행 계좌로 돈을 송금하도록 사용자를 유도하고, 또 다른 공격은 중요한 정보나 지적 재산권에 대한 접속을 제공하는 인증정보를 도용하기 위해 고안됩니다.
Akamai가 피싱 공격을 예방하는 방법
Akamai는 피싱 및 기타 사이버 공격에 대응하기 위해 애플리케이션과 인프라부터 사용자까지 확장되는 글로벌 플랫폼에 엣지 보안 솔루션을 배포합니다. 잠재적인 공격자와 IT 생태계 사이에 위치한 Akamai의 보안 기술은 애플리케이션과 인프라가 위험에 처하기 전에 클라우드와 네트워크 엣지에서 공격을 차단합니다.
최근 몇 년간 Akamai의 보안 제품은 혁신적인 포인트 솔루션의 집합에서 고객을 가장 위험한 위협으로부터 보호하는 폭넓고 깊이 있는 포괄적인 플랫폼으로 성장했습니다. Akamai의 사이버 보안 기술은 클라우드와 사용자부터 앱과 API에 이르는 전체 생태계를 보호하고 지능적인 엔드투엔드 보안을 제공해 다양한 다중 기법 위협을 방어합니다.
Akamai는 다음과 같은 기능을 제공하는 솔루션을 통해 피싱 공격을 차단합니다.
- 탁월한 확장성. Akamai Intelligent Edge Platform의 탁월한 확장성과 글로벌 배포를 통해 대규모 직접 공격을 차단하는 동시에 다른 고객에 대한 공격에서 발생하는 부수적 피해로부터 사용자를 보호할 수 있습니다.
- 실시간 지원. 지원 및 실시간 인시던트 대응을 위한 단일 연락 창구를 제공합니다.
- 글로벌 방어. 전 세계 어디에서든 애플리케이션, 데이터 센터, 퍼블릭 클라우드, 멀티클라우드 환경에 대한 공격을 방어할 수 있습니다.
- 가시성 향상. 공격 및 정책 제어에 대해 향상된 가시성을 제공하는 웹 기반 포털을 통해 보안 프로그램과 여러 보안 솔루션을 관리할 수 있습니다. 상위 대시보드에서 다양한 개별 관심 영역으로 드릴다운해 기존 SIEM(Security Information and Event Management) 툴을 통합하고 모든 솔루션에 대한 인식을 높입니다.
- 통합 보안. 하나의 창에서 관리되는 Akamai의 보안 솔루션들은 원활하게 연동되어 방어 기능을 개선하고 관리를 간소화하도록 설계되었습니다.
- 사용 편의성. Akamai의 Managed Security Service를 사용하면 팀에서 물리적 장비나 소프트웨어 솔루션을 배포하지 않아도 됩니다. Akamai의 적응형 위협 보호 기능은 빠르게 진화하는 위협 환경에 대응합니다. 또한 애플리케이션 개발 수명을 관리 API와 통합하면 Akamai 솔루션 설정의 변경 사항을 자동화할 수 있습니다.
- 미래 보장형 솔루션. Akamai 보안 솔루션을 사용하면 미래의 위협에 대응할 수 있는 인프라를 구축해, 새로운 기능과 솔루션을 사용할 수 있게 됐을 때 이를 원활하게 배포할 수 있습니다.
Akamai 안티 피싱 보안 기술
보안 웹 게이트웨이 기술
Akamai Secure Internet Access는 사용자와 디바이스를 인터넷에 안전하게 연결하는 동시에 제로데이 멀웨어 및 피싱 공격으로부터 선제적으로 보호합니다. 이 Akamai 솔루션은 세계 최대의 엣지 플랫폼에서 개발된 위협 인텔리전스와 함께 여러 정적 및 동적 탐지 엔진을 포함하는 멀티레이어 방어 기능을 제공합니다. Secure Internet Access는 허용 가능한 사용 정책을 적용하고, 승인되지 않은 애플리케이션을 식별 및 차단하고, 데이터 손실 방지를 강화할 수 있습니다.
웹 애플리케이션 및 API 보안
Akamai App & API Protector는 웹사이트, 애플리케이션, API를 위한 타협 없는 원스톱 보안을 제공합니다. 이 기술을 사용하면 OWASP 10대 취약점을 대상으로 하는 공격을 비롯해 진화하는 공격에 동적으로 대응하고 방어 체계를 맞춤화할 수 있습니다. 자동 조정 기능 및 관리형 업데이트는 보안을 간소화하고 보안팀에 필요한 노력을 최소화합니다. 고급 API 식별은 악성 페이로드를 모니터링하면서 새로운 API 및 이전에 알려지지 않은 API의 리스크를 방어합니다.
마이크로세그멘테이션
Akamai Guardicore Segmentation은 데이터센터, 클라우드 또는 하이브리드 클라우드 인프라 내의 자산을 시각화하고 세그멘테이션하는 가장 빠른 방법입니다. 이 소프트웨어 기반 세그멘테이션 기술은 실시간 위협 탐지 및 대응 기능을 갖춘 간단하고 확장 가능한 플랫폼을 통해 측면 이동 공격을 방지합니다. Akamai Guardicore Segmentation은 하이브리드 클라우드 인프라 내에서 제로 트러스트 원칙을 적용하는 빠르고 간단한 방법입니다.
멀티팩터 인증
Akamai MFA는 피싱 방지 멀티팩터 인증을 통해 직원 계정 탈취와 데이터 유출을 방지합니다. Akamai MFA는 번거로운 물리적 보안 키 대신 스마트폰의 익숙하고 간편한 모바일 푸시 환경을 사용하며, 가장 안전한 멀티팩터 인증 표준으로 우회 공격을 차단합니다. 셀프 서비스 등록으로 도입이 간단하며 엔드투엔드 암호화와 밀폐된 문제 및 응답 흐름으로 피싱이 차단되고 솔루션의 기밀성이 보장됩니다.
확장 가능한 원격 보안 접속
Akamai Enterprise Application Access를 사용하면 직원들이 제로 트러스트 네트워크 접속을 통해 IT 생태계에 연결할 수 있습니다. 클라우드에서 ID 인식 프록시를 사용하는 유연하고 적응성이 뛰어난 이 서비스는 위협 인텔리전스, 사용자 정보, 디바이스 체계 등의 실시간 신호를 기반으로 세분화된 의사 결정 접속을 제공합니다.
FAQ
피싱 사기는 고급 이메일 보안, DNS 레이어 보호, 멀티팩터 인증, 스팸 필터링, 직원 보안 인식 교육을 포함하는 멀티레이어 보안 전략으로 가장 효과적으로 예방할 수 있습니다. 또한 기업은 보안팀이 악성 도메인을 차단하고 추가 침해를 방지할 수 있도록 사용자에게 피싱 시도를 신속하게 보고하도록 권장해야 합니다.
피싱 공격에는 이메일 피싱, 스미싱(SMS 피싱), 비싱(보이스 피싱), 스피어 피싱, 비즈니스 이메일 침해(BEC) 등 여러 유형이 있습니다. 각 유형은 소셜 엔지니어링 기법을 사용해 피해자를 속여 민감한 정보를 공개하거나 돈을 이체하도록 유도합니다.
스피어 피싱은 공격자가 특정 개인 또는 기업에 맞게 이메일 메시지를 사용자 지정하는 표적 피싱 형태입니다. 광범위한 피싱 캠페인과 달리 스피어 피싱은 개인 정보와 소셜 엔지니어링 기법을 사용해 신뢰성을 높이고 공격 성공 가능성을 높입니다.
비즈니스 이메일 감염(BEC)은 사이버 범죄자가 임원, 벤더사 또는 신뢰할 수 있는 파트너를 사칭해 직원들이 자금을 이체하거나 기밀 금융 정보를 공유하도록 속이는 피싱 공격입니다. BEC 공격은 종종 재무 부서를 표적으로 삼아 상당한 재정적 손실을 초래할 수 있습니다.
피싱 링크를 클릭하면 로그인 인증정보를 훔치거나 랜섬웨어와 같은 멀웨어를 설치하는 가짜 웹사이트로 리디렉션될 수 있습니다. 경우에 따라 공격자는 사기 양식에 입력된 개인 데이터나 금융 정보를 캡처할 수 있습니다.
피싱 시도가 의심되는 경우 링크를 클릭하거나 첨부 파일을 다운로드하지 마십시오. 메시지를 기업의 IT 또는 보안팀에 즉시 보고하십시오. Gmail, Microsoft Outlook 등의 많은 이메일 공급업체는 악성 발신자와 도메인을 차단하는 데 도움이 되는 "피싱 신고" 기능을 내장하고 있습니다. 비싱 또는 스미싱 공격의 경우 알 수 없는 전화 번호를 신고하고 개인 정보를 제공하지 마십시오.
고객이 Akamai를 선택하는 이유
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼에서 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다.