피싱 캠페인은 두 가지 요소에 의존합니다. 첫 번째는 미끼입니다. 즉 피해자의 주의를 끄는 것입니다. 이는 피해자가 잠재적인 결과를 생각하지 않은 채 빠르게 행동하게 만드는 긴급한 경고나 불안감을 주는 메시지일 수 있습니다. 두 번째 요소는 공격 대상이 도달하는 지점으로, 악성 링크나 첨부 파일, 가짜 웹사이트 또는 로그인 인증정보나 신용카드 정보 같은 민감한 데이터를 요구하는 양식일 수 있습니다.

일반적으로 피싱 공격자라고 하는 이러한 공격자는 스푸핑 기법, 사기성 리디렉션, 유사 도메인 이름을 사용해 피싱 메시지를 정상적인 것으로 보이게 만드는 경우가 많습니다. 많은 경우 피싱 이메일의 링크는 공식 사이트를 매우 유사하게 모방한 가짜 웹페이지로 연결되므로, 사용자가 정상적인 로그인 페이지와 피싱 시도를 구분하기 어렵습니다.

일반적인 피싱 캠페인에서 공격자는 정상적인 회사나 신뢰할 수 있는 회사로 가장해 피해자에게 조치를 취하도록 압력을 가하기 위해 수천 개의 피싱 메시지를 잠재적 피해자에게 보냅니다. 스피어 피싱 공격에서 사기범은 오픈 소스 인텔리전스, 소셜 네트워크, 웹사이트, 기타 공개 정보에서 수집한 개인 정보와 소셜 엔지니어링을 활용해 특정 개인이나 그룹을 표적으로 삼고, 발신자가 정상적이라고 믿게 합니다.

기타 피싱 공격 유형은 다음과 같습니다.

스미싱(SMS 문자 메시지를 통한 피싱)

비싱 또는 보이스 피싱(전화를 통해 전달되는 사기 요청)

재무 팀과 경영진을 표적으로 하는 비즈니스 이메일 침해(BEC) 공격

ID 도용을 촉진하기 위해 설계된 인증정보 수집 캠페인.

성공적인 피싱 캠페인의 결과는 치명적일 수 있습니다. 피싱 공격은 멀웨어를 탈취한 컴퓨터에 배포해 DoS(Denial-of-Service) 공격에 사용할 봇넷의 일부로 사용할 수 있습니다. 더 정교한 경우, 이러한 공격은 랜섬웨어를 유포하거나 중요 시스템에 접속할 수 있는 인증정보를 훔칠 수 있습니다. 일부 피싱 캠페인은 사기성 은행 계좌로 돈을 송금하도록 사용자를 유도하고, 또 다른 공격은 중요한 정보나 지적 재산권에 대한 접속을 제공하는 인증정보를 도용하기 위해 고안됩니다.