随着企业寻求更好的方法来保护其网络、数据和用户免受网络攻击，对于 MFA 网络安全解决方案的使用也在稳步普及。



MFA 需要两种或多种形式的身份验证凭据来验证用户的身份。其中包含：

您了解的信息。 这种基于知识的凭据可以采取各种形式，比如密码、PIN、象形文字或安全问题的答案。

这种基于知识的凭据可以采取各种形式，比如密码、PIN、象形文字或安全问题的答案。 您拥有的信息。 这种基于令牌的身份验证可以是传递到移动设备上的短信代码、验证器应用程序上的推送通知、一次性密码 (OTP) 或者智能卡或密钥卡等物理设备。

这种基于令牌的身份验证可以是传递到移动设备上的短信代码、验证器应用程序上的推送通知、一次性密码 (OTP) 或者智能卡或密钥卡等物理设备。 与您相符的信息。 这是基于上下文或生物识别特征的身份验证因素。身份验证可能基于指纹、面部识别、签名或者声音或语音模式。此因素也可以基于行为、位置信号或登录时间。

实施 MFA 安全防护可显著降低未经授权的访问和系统被入侵的风险。事实上，部署 MFA 服务的公司相比未部署此类服务的公司，遭到入侵的可能性要低得多。



但是，自从 MFA 技术出现以来，网络犯罪分子已经开发出相当简单但有效的社会工程和 网络钓鱼攻击 ，从而绕过 MFA 质询。因此，许多企业正在寻找可防范网络钓鱼的 MFA 安全解决方案。Akamai 可助您一臂之力。