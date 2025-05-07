¿Qué es la seguridad de autenticación multifactorial (MFA)?

El uso de soluciones de ciberseguridad de MFA ha ido creciendo progresivamente en popularidad a medida que las organizaciones han ido buscando mejores modos de proteger sus redes, datos y usuarios de los ciberataques.



La MFA requiere dos o más tipos de credenciales de autenticación para validar la identidad de un usuario. Entre ellas se incluyen las siguientes:

Algo conocido. Este tipo de credencial basado en el conocimiento puede ser una contraseña, un PIN, una fotografía o la respuesta a una pregunta de seguridad.

Algo que se tenga. Esta autenticación basada en token puede ser un código SMS que se envía a un dispositivo móvil, una notificación push en una aplicación de autenticación, una contraseña de un solo uso (OTP) o un dispositivo físico, como una tarjeta inteligente o token de seguridad.

Algo suyo. Se trata de un factor de autenticación contextual o biométrica. La autenticación puede estar basada en una huella dactilar, un reconocimiento facial, una firma o un modelo de patrón de voz. Este factor también puede estar basado en el comportamiento, las señales de ubicación o la hora de inicio de sesión.

La implementación de la seguridad MFA reduce significativamente el riesgo de acceso no autorizado y vulneraciones del sistema. De hecho, es bastante menos probable que se vean comprometidas las empresas que implementan servicios de MFA que las que no lo hacen.



Sin embargo, desde la primera vez que apareció la tecnología MFA, los ciberdelincuentes han implementado una ingeniería social muy sencilla pero eficaz y ataques de phishing para superar el desafío de la MFA. Como resultado, muchas organizaciones están buscando soluciones de seguridad MFA a prueba de ataques de phishing. Aquí es donde Akamai puede ayudar.