개인정보 보호 고지(모든 입사 지원자용) 및 중재 계약서(미국 입사 지원자용)

개인정보 보호 고지(모든 입사 지원자용)

일반

접속하신 채용 포털("채용 포털")은 Akamai Technologies, Inc. 및 동사가 100% 소유 및 운영하는 글로벌 계열사들 (각기 개별적으로 및 총칭하여 "Akamai")에서 이용하고 있습니다.

본 입사 지원자용 개인정보 보호 고지는 채용 포털을 이용하고 개인정보를 채용 프로세스 목적으로 Akamai에 제출하는 것과 관련하여 개인정보가 처리되는 방식을 기술합니다.

채용 목적으로 개인정보를 처리

Akamai는 당사의 프라이버시 트러스트 센터에서 이용 가능한 Akamai 개인정보 취급방침에 따라 채용 포털을 통해 제출된 개인정보를 수집 및 처리합니다.

프로필을 작성하고 개인정보, 이력서, 경력 사항 또는 기타 문서를 제출함으로써, 귀하는 Akamai 개인정보 취급방침을 읽고 이해했음을 인정하고 이에 동의합니다(담당 개인정보 관리자에 관한 안내, 해당 연락처 세부 정보, Akamai에서 수집 및 처리하는 개인정보의 범주, 처리 목적 및 법적 근거 , 개인정보의 수령인, 개인정보의 해외 이전, 개인정보 보호 장치, 보관 기간, 그리고 가장 중요한 정보 주체로서의 권리 등).

프로필을 작성하고 개인정보를 제출함으로써, Akamai에서 현재 공고되어 있는 자리에 지원하시거나, Akamai 근무에 대한 전반적인 관심을 보여주실 수 있습니다.

귀하가 공고된 자리에 선정되지 않은 경우, 향후 2년간 Akamai에서의 고용 기회가 있을 경우에 대비하여 Akamai가 귀하의 개인정보를 보관할 수 있다는 데 동의하며, 당사에서 향후 공고하는 자리가 있을 경우 지원하도록 초청받으실 수 있습니다.

특정한 공고되는 자리가 있을 경우에 지원하지는 않더라도, 전반적으로 Akamai 근무 및 향후 채용 프로세스 참여에 관심을 보이는 경우, 귀하는 본인의 동의를 바탕으로 Akamai가 귀하의 개인정보를 처리하고 고용 기회가 있을 경우를 대비하여 2년간 귀하의 개인정보가 전반적인 고려 대상으로 검토되는 데 동의합니다.

동의 철회

Akamai가 귀하의 동의를 바탕으로 귀하의 개인정보를 처리할 때, 귀하는 careers@akamai.com으로 이메일을 보내거나 Akamai 개인정보 취급방침의 지침에 따라 언제든지 그러한 동의를 철회하실 수 있습니다. 참고로 귀하는 당사의 채용 포털을 통해서도 언제든지 개인정보를 수정, 변경 또는 업데이트하실 수 있습니다.

브라질 구직자를 위한 정보

브라질 법률에서 요구하는 국제 데이터 전송에 관한 정보는 브라질 데이터 주체를 위한 국제 데이터 전송 고지를 참조하세요.

중재 계약서(미국 입사 지원자용)

Akamai의 고용과 관련되거나 고용 문제(지원, 고용, 고용 종료를 포함하며 이에 국한되지 않음)에서 발생하는 그 어떤 분쟁이든 다른 방법으로는 해결할 수 없다면, 미국중재협회(American Arbitration Association, "AAA")의 고용 중재 규칙에 따라 AAA의 중립적 중재자 1인 앞으로 구속력 있는 중재 요청서를 제출해야 합니다. 고용 중재 규칙 복사본은 www.adr.org 에서 구하거나, 중재를 위해 이 계약서에 서명하기 전에 Akamai에 요청하여 구할 수 있습니다. Akamai는 법정 채권에 따라 AAA 행정 처리 및 중재자 수수료를 지불하거나, 중재자의 최종 평가에 따라 중재를 위한 계약을 적용하기 위해 법률에서 달리 요구하는 범위까지 해당 수수료를 지불할 것입니다. 중재자는 법률 또는 법적 추론에 있어 실수를 범할 법적 권능이 없으므로, 중재자의 실수나 오류에 대해 관할 법원에 재심을 청구하여 중재자의 명령, 판정 또는 심사 결과를 무효화하거나 정정할 수 있습니다. 그렇지 않으면, Akamai와 귀하 사이의 다른 모든 법률적, 합리적 또는 사법 절차 대신에 중재자의 명령, 판정 또는 심사 결과가 최종적으로 확정되며, 관할 법원에서도 그와 같은 명령, 판정 또는 심사 결과를 최종 판정으로 기록하고 적용할 수 있습니다. 전술한 사항에도 불구하고, 양 당사자는 관할 법원으로부터 계류 중인 중재 사안에 대해 임시 금지 명령 및 가처분을 포함하여 법률로 보장되는 잠정적 구제 수단을 구할 권리가 있습니다.

본 계약하에서 중재 제외 대상인 2010년 제정 국방부 세출법 제8116항에서 규정하는 권리를 제외하고, 본 중재 계약서에는 제한을 두지 않고서 특별히 어떤 주 또는 연방 차별 금지, 공정 고용 또는 기타 고용 관련 법령, 규정 또는 실행 명령(개정되었을 수도 있음)에 따른 모든 분쟁이 포함되며, 아무런 제한 없이 인증, 출신 국가, 나이, 성별, 혼인 여부, 장애, 퇴역 군인 신분 또는 성적 지향성이나 기타 보호받는 상태를 포함한 어떤 보호 상태라도 이를 바탕으로 하는 차별 또는 학대를 금합니다. 또한, 법률에 따른 권리를 행사하기 위한 불법적 보복 행위, 모든 불법 행위에 대한 모든 청구권과 모든 연방 또는 주 법령상 권리, 모든 명시적 또는 묵시적 계약도 포함됩니다. 이 계약서는 구속력 있는 중재에 대한 관련 법령에 따른 권리 청구를 제기하기 전에 관련 정부 기관을 통해 모든 행정적 구제 수단을 추구할 권리나 의무에 영향을 주지 않습니다.