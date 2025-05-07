Aviso de privacidad para todos los solicitantes de empleo y Acuerdo de arbitraje para solicitantes de empleo en EE. UU.

Aviso de privacidad para todos los solicitantes de empleo

General

El portal de empleo al que se ha conectado ("Portal de empleo") lo utilizan Akamai Technologies, Inc. y sus afiliados (por separado y en conjunto "Akamai").

Este aviso de privacidad para los solicitantes de empleo describirá cómo se procesan sus datos personales en relación con el uso del Portal de empleo y el envío de sus datos personales a Akamai para el proceso de reclutamiento.

Procesamiento de datos personales para fines de reclutamiento

Akamai recopila y procesa sus datos personales enviados a través del Portal de empleo de acuerdo con la Declaración de privacidad de Akamai disponible en nuestro Centro de confianza de privacidad.

Al crear un perfil y enviar sus datos personales o currículum vitae u otros documentos, usted reconoce y acepta que ha leído y comprende la Declaración de privacidad de Akamai, que incluye la información sobre el controlador de datos pertinente, sus detalles de contacto, las categorías de datos personales recopilados y procesados por Akamai, el propósito y la base jurídica para su tratamiento los destinatarios de sus datos personales, las transferencias de datos internacionales, las medidas de seguridad de los datos personales y, sobre todo, sus derechos como interesado .

Al crear un perfil y enviar sus datos personales, estará solicitando un puesto actualmente vacante en Akamai, o puede mostrar su interés general por trabajar en la empresa.

Si no ha sido seleccionado para un puesto vacante, acepta que Akamai podrá conservar sus datos para tenerlos en cuenta en otras oportunidades de empleo futuras en Akamai durante un periodo de 2 años, así como para invitarle a solicitar un puesto disponible en el futuro.

Si no está solicitando un puesto en particular, pero desea demostrar su interés por trabajar para Akamai y participar en futuros procesos de contratación, acepta que Akamai procese sus datos personales bajo su consentimiento y que estos sean revisados para tenerlos en cuenta en cualquier oportunidad de empleo durante un periodo de 2 años.

Retirada del consentimiento

Aunque Akamai procese sus datos personales bajo su consentimiento, puede retirar dicho consentimiento en cualquier momento enviando un correo electrónico a: careers@akamai.com o siguiendo las instrucciones de la Declaración de privacidad de Akamai. Tenga en cuenta que también puede modificar, cambiar o actualizar sus datos personales en cualquier momento a través de nuestro Portal de empleo.

Información para solicitantes de empleo en Brasil

Para obtener información sobre la transferencia internacional de datos, según lo establecido en la legislación brasileña, consulte el Aviso de transferencia internacional de datos para los interesados ubicados en Brasil.

Acuerdo de arbitraje para solicitantes de empleo en EE. UU.

Todas las disputas derivadas o resultantes del empleo en Akamai (incluidas, a modo enunciativo que no limitativo, la contratación y la finalización del empleo) que no se puedan resolver de ninguna otra manera serán sometidas al arbitraje vinculante de un árbitro neutral perteneciente a la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA", por sus siglas en inglés) y de acuerdo con las Normas de arbitraje en materia de empleo de la AAA. Puede conseguir una copia de las mismas en www.adr.org o solicitándosela a Akamai antes de firmar este acuerdo de arbitraje. Akamai pagará a la AAA los honorarios administrativos y de arbitraje de acuerdo con las reclamaciones estatutarias y dentro de lo establecido por la ley de cumplimiento del acuerdo de arbitraje, sujeto a la evaluación final del árbitro. El árbitro no podrá incurrir en errores de Derecho o de razonamiento jurídico, y la orden, decisión o concesión del árbitro podrá ser anulada o corregida tras presentar una apelación ante un tribunal de la jurisdicción competente para dicho error. En caso contrario, la orden, decisión o concesión del árbitro será considerada definitiva y firme, en lugar de cualesquiera otros procesos legales, equitativos o judiciales entre nosotros, y dicha orden, decisión o concesión podrá ser considerada como sentencia firme ante cualquier tribunal de jurisdicción competente. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, las partes tendrán derecho a presentar recursos provisionales de acuerdo con la ley, así como órdenes de suspensión y mandamientos judiciales cautelares ante cualquier tribunal de jurisdicción competente y a la espera del arbitraje.

Con la excepción de las reclamaciones cubiertas en el Artículo 8116 de la Ley de apropiaciones del Departamento de Defensa de 2010, que quedan excluidas del arbitraje en virtud de este acuerdo, este acuerdo de arbitraje incluye específicamente, entre otras, todas las disputas, en virtud de cualquier discriminación estatal o federal, prácticas de empleo justo u otro estatuto, norma u orden ejecutiva relacionada con el empleo (y sus posibles enmiendas), lo que prohíbe la discriminación o el acoso basado en cualquier estado protegido incluido, entre otros, la raza, el origen natural, la edad, el género, el estado civil, el grado de discapacidad, el estado de veteranía o la orientación sexual o cualquier otro estado protegido; todas las reclamaciones relacionadas con represalias ilegales para ejercitar cualquier derecho en virtud de la legislación vigente; cualesquier agravio; todas las reclamaciones estatutarias federales o estatales y todos los contratos, ya sean expresos o implícitos. Este acuerdo no afecta a su derecho u obligación de agotar las soluciones administrativas con una agencia gubernamental aplicable antes de enviar reclamaciones estatutarias aplicables a arbitraje vinculante.