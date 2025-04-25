Déclaration de confidentialité destinée à tous les candidats et convention d'arbitrage pour les candidats américains

Déclaration de confidentialité destinée à tous les candidats

Général

Le portail d'emploi auquel vous vous êtes connecté (dénommé « Portail d'emploi ») est utilisé par Akamai Technologies, Inc. et ses filiales à l'échelle mondiale (dénommées séparément et collectivement « Akamai »).

La présente déclaration de confidentialité destinée aux candidats décrit la manière dont vos données personnelles sont traitées dans le cadre de votre utilisation du Portail d'emploi et de la soumission de vos données personnelles à Akamai destinées au processus de recrutement.

Traitement des données personnelles destinées au recrutement

Akamai collecte et traite vos données personnelles soumises via le Portail d'emploi conformément à la Déclaration de confidentialité d'Akamai disponible dans notre Centre de confiance pour la protection de la vie privée.

En créant un profil et en soumettant vos données personnelles, votre curriculum vitæ ou d'autres documents, vous reconnaissez et acceptez avoir lu et compris la Déclaration de confidentialité d'Akamai, y compris les informations relatives au responsable du traitement concerné, ses coordonnées, les catégories de données personnelles collectées et traitées par Akamai, l'objectif et la base juridique du traitement , les destinataires de vos données personnelles, les transferts internationaux de données personnelles, les protections de données personnelles, les périodes de conservation ainsi que vos droits en tant que personne concernée .

En créant un profil et en soumettant vos données personnelles, vous pouvez postuler à une offre d'emploi chez Akamai ou faire part de votre intérêt général pour travailler chez Akamai.

Si vous n'avez pas été retenu pour l'offre d'emploi, vous acceptez qu'Akamai conserve vos données pour évaluer si elles peuvent correspondre à d'autres opportunités d'emploi chez Akamai pendant une période de 2 ans afin que nous puissions vous inviter à postuler à toute autre offre d'emploi future.

Si vous ne postulez pas à une offre d'emploi particulière, mais que vous faites part d'un intérêt général pour travailler chez Akamai et participer à de futurs processus de recrutement, vous acceptez qu'Akamai traite vos données personnelles sur la base de votre consentement et que vos données personnelles soient examinées de manière générale pour évaluer si elles peuvent correspondre à d'autres opportunités d'emploi pour une période de 2 ans.

Retrait du consentement

Dans la mesure où Akamai traite vos données personnelles sur la base de votre consentement, vous pouvez retirer ce consentement à tout moment en envoyant un e-mail à : careers@akamai.com ou en suivant les instructions de la Déclaration de confidentialité d'Akamai. Gardez à l'esprit que vous pouvez également modifier, changer ou mettre à jour vos données personnelles à tout moment via notre Portail d'emploi.

Informations pour les candidats au Brésil

Pour plus d'informations sur le transfert international de données, conformément à la loi brésilienne, veuillez vous reporter à l' Avis relatif au transfert international de données pour les personnes concernées brésiliennes.

Convention d'arbitrage pour les candidats américains

Tout litige concernant ou résultant d'un emploi chez Akamai (y compris, mais sans s'y limiter, votre candidature, votre recrutement et la cessation de votre contrat de travail) dont la résolution n'est possible par nul autre recours, doit faire l'objet d'un arbitrage obligatoire par un arbitre neutre membre de l'American Arbitration Association (AAA), en vertu de la réglementation d'arbitrage pour l'emploi de l'AAA, dont vous pouvez obtenir une copie sur www.adr.org ou auprès d'Akamai avant signature de cette convention d'arbitrage. Akamai assumera le règlement des frais administratifs et d'arbitrage requis par l'AAA, ainsi que les autres frais requis par la loi eu égard à l'application de la convention d'arbitrage et conformément à la décision finale rendue par l'arbitre. L'arbitre n'a en aucun cas le pouvoir de commettre des erreurs de droit ou de raisonnement juridique et en cas d'une telle erreur, l'arrêt, la décision ou l'adjudication rendus par lui peuvent faire l'objet d'une annulation ou d'une rectification en appel devant une juridiction compétente en la matière. À défaut, l'arrêt, la décision ou l'adjudication rendus par l'arbitre valent conclusion définitive en lieu et place de toute autre poursuite, action ou recours à notre encontre, et l'arrêt, la décision ou l'adjudication précités peuvent être validés à titre de verdict définitif, puis exécutés par toute juridiction légale compétente. Nonobstant les termes qui précèdent, les parties ont le droit de solliciter une réparation provisoire dans le cadre prévu par la loi, notamment des ordonnances d'interdiction temporaire ou des injonctions préliminaires, en sollicitant celles-ci auprès d'une Cour de juridiction compétente, pendant la période précédant l'arbitrage.

À l'exception des plaintes visées par l'article 8116 du Department of Defense Appropriations Act (2010), qui sont exclues de l'arbitrage régi par cet accord, la présente convention d'arbitrage inclut spécifiquement et sans s'y limiter tout litige d'ordre discriminatoire au regard de la législation d'État ou fédérale, des pratiques éthiques en matière d'embauche ou d'autres législations statutaires, réglementaires ou exécutives relatives à l'emploi (conformément aux amendements dont elles ont fait l'objet), qui interdisent la discrimination ou le harcèlement à l'encontre d'un statut protégé, y compris et sans s'y limiter, l'origine ethnique, la nationalité, l'âge, le sexe, le statut matrimonial, le handicap, le statut de vétéran ou l'orientation sexuelle, ou tout autre statut protégé ; toute plainte concernant des représailles illégales au motif d'exercice d'un droit quelconque sous couvert de la Loi ; tout acte dommageable ; toute créance légale d'État ou fédérale ; enfin, tout contrat explicite ou implicite. Cet accord n'affecte en aucune manière votre droit et vos obligations d'épuiser tout recours administratif auprès de l'agence gouvernementale concernée avant de soumettre votre plainte à un arbitrage obligatoire.