엔터프라이즈 AI 현황: 경험 축적과 리스크 관리

Akamai의 의뢰로 진행된 새로운 Forrester Consulting 새로운 연구 결과, 고객 대상 애플리케이션에서 AI를 사용하는 동인이 다음과 같이 밝혀졌습니다.

  • 응답자의 76%가 고객 경험에 AI를 활용
  • 응답자의 71%가 고객 유지율 개선에 AI를 활용
  • 응답자의 62%가 경쟁 차별화에 AI를 활용

귀사는 AI 혁신과 리스크의 균형을 어떻게 맞추고 계십니까?

보고서 미리보기

