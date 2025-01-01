X

+1-8774252624
企业级 AI 现状：积累经验，管控风险

Akamai 委托 Forrester Consulting 开展的最新调研报告揭示了为面向客户的应用程序采用 AI 的驱动因素：

  • 76% 的受访者使用 AI 来提升客户体验
  • 71% 的受访者使用 AI 来提高客户保留率
  • 62% 的受访者使用 AI 来保持竞争优势

您将如何平衡 AI 的创新技术及其带来的风险？

