エンタープライズ AI の現状：経験の蓄積とリスク管理

Forrester Consulting の新しい調査（Akamai が委託）では、顧客対応アプリの AI の活用が進んでいる要因を明らかにしています。

  • 回答者の 76% が CX（顧客体験）に AI を活用している
  • 回答者の 71% が顧客維持率の向上に AI を活用している
  • 回答者の 62% が競合他社との差別化を図るために AI を活用している

AI のイノベーションとリスクのバランスをどのように取っていますか？

調査結果を読む