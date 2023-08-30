Sainsbury’s로부터 경험 우수상을 수상한 Akamai

Akamai는 Sainsbury’s가 주최하는 연례 공급업체 표창 프로그램에서 뛰어난 경험을 제공한 공로를 인정받아 상을 수상했습니다. 이번 수상으로 Akamai는 고객과의 14년 관계와 Sainsbury’s에 제공하는 콘텐츠 전송 및 보안 솔루션의 효율성을 입증했습니다. Akamai는 영국에서 두 번째로 큰 슈퍼마켓 체인인 Sainsbury’s와 협력하게 된 것을 기쁘게 생각하며, 앞으로도 모든 사람이 더 나은 식생활을 누릴 수 있도록 함께 노력할 것입니다.

공급업체 프로그램의 성과

Sainsbury’s와 소속 브랜드는 지속적인 공급업체 관계 프로그램을 통해 공급업체를 평가하고 있습니다. 이는 600개 이상의 슈퍼마켓에서 쇼핑하는 고객에게 훌륭한 경험을 제공하기 위해 필수적인 조치입니다. 프로그램에서는 각 공급업체의 성과, 상업적 기여도, 관계 관리, 혁신 등을 평가합니다. Akamai는 이 프로그램에서 꾸준히 상위권을 차지하고 있으며 가장 높은 점수를 받은 기술 공급업체 중 하나입니다. 이와 같이 뛰어난 성과 덕분에 Akamai는 Sainsbury’s가 주최한 첫 번째 연례 시상식에서 상을 수상하고 인정받게 되었습니다.

수상 경력에 빛나는 보안 및 전송 솔루션

Sainsbury’s의 주요 브랜드 중 하나인 Argos는 영국에서 세 번째로 방문자 수가 많은 웹 사이트로, 작년 블랙 프라이데이 행사 기간 동안에도 최고 수준의 방문자 규모를 기록했습니다. 이렇게 인기 있는 사이트가 고객을 위해 빠르게 효율적으로 운영되려면 최상급 전송 및 보안 인프라가 필요합니다. 바로 Akamai가 제공하는 것과 같은 인프라입니다.

Akamai의 봇 관리 솔루션 은 사용자 행동 분석과 브라우저 핑거프린팅 등을 위한 인공 지능 모델을 사용해 알려지지 않은 봇을 탐지하는 데 도움을 줍니다. Sainsbury’s는 봇 트래픽에 대한 종합적인 실시간 보고서와 1,500개 이상의 봇 디렉토리에 대해 지속적으로 업데이트를 받습니다. 이를 통해 봇이 피해를 입히기 전에 대응할 수 있습니다. Sainsbury’s는 또한 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션을 통해 전체 웹과 API 자산에서 취약점을 신속하게 식별하고 위협을 방어할 수 있습니다. 이 외에도 Sainsbury는 Akamai Guardicore Segmentation 을 사용합니다. 이 제품은 제로 트러스트 원칙을 적용하는 가장 간단하고 빠르며 직관적인 방법이기 때문입니다. 전송 측면에서도 Akamai는 Sainsbury’s와 브랜드가 사이트와 앱에서 빠르고, 몰입도 높고, 안정적인 사용자 경험을 지속적으로 제공할 수 있도록 지원합니다.

Sainsbury’s의 기술 부문 공급업체 관계 관리 책임자 사라 히르텐조한(Sarah Hirtenjohan)은 Akamai와의 협업에 대해 "Akamai와 협력하고, 기술 인프라에 대한 Akamai의 놀라운 기여를 인정하게 되어 기쁩니다. Akamai 팀은 Sainsbury’s 팀과 긴밀하게 통합되어 협업, 혁신, 놀라운 기술 노하우를 통해 탁월한 성과를 거두었습니다. 연례 시상식에서 Akamai가 상을 수상하게 되어 매우 기쁘게 생각하며 앞으로도 수상 경력에 빛나는 파트너십을 이어나갈 수 있기를 기대합니다."라고 말했습니다.

Sainsbury’s의 엔지니어링 책임자 블레딘 윌리엄스(Bleddyn Williams)는 "14년 동안 핵심 브랜드 중 하나인 Argos를 전송하고 보호할 수 있게 해준 Akamai와의 전략적 관계에 매우 만족하고 있습니다. 이제 관계를 확장해 모든 브랜드를 보호하게 되어 더없이 기쁩니다. 이는 Akamai 팀이 제공한 훌륭한 성과를 입증하는 것이며, 앞으로의 파트너십이 어떻게 발전할지 기대됩니다."라고 말했습니다.