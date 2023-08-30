Akamai se voit décerner le prix Highly Commended Experience Award par Sainsbury's

Akamai a reçu un prix pour avoir fourni une expérience hautement saluée dans le cadre du programme annuel de reconnaissance des fournisseurs organisé par Sainsbury's. Cette récompense témoigne de notre relation de 14 ans avec ce client et de l'efficacité des solutions de diffusion de contenu et de sécurité que nous fournissons à ce détaillant britannique. Nous sommes ravis de travailler avec la deuxième plus grande chaîne de supermarchés au Royaume-Uni et nous continuerons à unir nos forces pour les soutenir dans leur quête : aider l'ensemble de la population à mieux manger.

Performance du programme fournisseur

Sainsbury's et ses marques procèdent à des évaluations continues de leurs fournisseurs via un programme continu de relations avec ces derniers. Ceci est essentiel pour offrir une excellente expérience aux clients qui font leurs courses dans leurs plus de 600 supermarchés. Le programme évalue la performance de chaque fournisseur, sa contribution commerciale, sa gestion des relations et son innovation. Akamai a toujours été en tête des classements de ce programme et est l'un des fournisseurs de technologies les mieux notés dans ce programme. Cette performance éblouissante est également à l'origine de la victoire et de la consécration d'Akamai lors de la première cérémonie annuelle de remise de prix organisée par Sainsbury's.

Solutions de sécurité et de diffusion primées

Argos, l'une des marques clés de Sainsbury's, est le troisième site Web le plus visité au Royaume-Uni. Il a également figuré parmi les sites Web les plus visités lors de la période du Black Friday de l'année dernière. Pour que ce site si populaire fonctionne rapidement et efficacement pour ses clients, il a besoin d'une infrastructure de diffusion et de sécurité de haut niveau. C'est exactement ce qu'apporte Akamai.

La solution de gestion des bots d'Akamai facilite la détection des bots inconnus à l'aide de modèles d'IA permettant d'analyser le comportement des utilisateurs, l'empreinte du navigateur, etc. Sainsbury's reçoit des rapports complets en temps réel sur le trafic de bots et des mises à jour continues de notre répertoire de plus de 1 500 bots. Cela l'aide à contrer les bots avant qu'ils ne puissent causer des dommages. Et, grâce à notre solution Web Application Firewall, Sainsbury's peut rapidement identifier les vulnérabilités et atténuer les menaces sur l'ensemble de ses domaines Web et API. En plus de cela, Sainsbury's utilise Akamai Guardicore Segmentation , car c'est le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus intuitif d'appliquer les principes du Zero Trust . Du côté de la diffusion, Akamai permet à Sainsbury's et à ses marques de proposer en continu des expériences utilisateur rapides, attrayantes et fiables sur ses sites et applications.

Sarah Hirtenjohann, responsable de la gestion des relations fournisseur du service Technologie chez Sainsbury's, déclare au sujet de la collaboration avec Akamai : « Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe Akamai et de mettre en lumière l'incroyable contribution qu'elle apporte à notre infrastructure technologique. L'équipe Akamai est étroitement intégrée à la nôtre et son score de performance est exceptionnel en raison de sa collaboration, de son innovation et de son incroyable savoir-faire technique. C'était formidable de voir Akamai recevoir sa distinction bien méritée lors de notre remise de prix annuelle et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat primé. »

À propos de l'évolution de la collaboration avec Akamai, Bleddyn Williams, responsable de l'ingénierie chez Sainsbury's, déclare : « Je suis absolument ravi de notre relation stratégique, qui nous permet de diffuser et de protéger l'une de nos marques clés, Argos, depuis 14 ans. C'est merveilleux de voir cette relation se développer aujourd'hui pour protéger toutes nos marques. Cela témoigne véritablement de l'excellent travail fourni par l'équipe Akamai et nous avons hâte de voir ce que l'avenir réserve à notre partenariat. »