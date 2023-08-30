Akamai erhält Highly Commended Experience Award von Sainsbury’s

Akamai hat eine Auszeichnung für die Bereitstellung einer Highly Commended Experience im Rahmen des jährlichen Programms zur Lieferantenwertschätzung von Sainsbury’s erhalten. Diese Auszeichnung ist ein Beleg für unsere 14-jährige Beziehung mit dem Kunden und die Effizienz der Inhaltsbereitstellung und Sicherheitslösungen, die wir dem britischen Einzelhändler bieten. Wir sind sehr stolz darauf, mit der zweitgrößten Kette von Supermärkten im Vereinigten Königreich zusammenzuarbeiten, und wir werden Sainsbury’s auch in Zukunft dabei unterstützen, gute und erschwingliche Lebensmittel anzubieten.

Performance im Lieferantenprogramm

Sainsbury’s und seine Marken führen im Rahmen eines laufenden Lieferantenprogramms kontinuierliche Bewertungen ihrer Lieferanten durch. Dies ist unerlässlich, damit sie den Kunden in ihren über 600 Supermärkten ein großartiges Einkaufserlebnis bieten können. Das Programm bewertet die Performance, den geschäftlichen Beitrag, das Beziehungsmanagement und die Innovation jedes einzelnen Lieferanten. Akamai stand bei diesen Bewertungen immer ganz oben und ist einer der am besten bewerteten Technologieanbieter im Programm. Aufgrund dieser herausragenden Performance wurde Akamai bei der ersten jährlichen Preisverleihung, die von Sainsbury’s organisiert wird, ausgezeichnet.

Preisgekrönte Sicherheits- und Bereitstellungslösungen

Argos ist eine der wichtigsten Marken von Sainsbury und die am dritthäufigsten besuchte Website im Vereinigten Königreich. Sie gehörte auch zu den meistbesuchten Websites am Black Friday des letzten Jahres. Damit Kunden diese beliebte Website schnell und effizient nutzen können, benötigt sie eine erstklassige Bereitstellungs- und Sicherheitsinfrastruktur. Und genau das bietet Akamai.

Die Bot-Management-Lösungen von Akamai erkennen unbekannte Bots mithilfe von KI-Modellen für die Analyse des Nutzerverhaltens, Browser-Fingerprints und mehr. Sainsbury’s erhält umfassende Echtzeitberichte über den Bot-Traffic sowie kontinuierliche Aktualisierungen unseres Verzeichnisses mit mehr als 1.500 Bots. So können das Unternehmen Bots ausmanövrieren, bevor diese Schaden anrichten können. Und mit unserer Web Application Firewall-Lösung kann Sainsbury's Schwachstellen schnell identifizieren und Bedrohungen über das gesamte Web und die API-Umgebungen hinweg abwehren. Darüber hinaus setzt Sainsbury auf Akamai Guardicore Segmentation – denn dies ist die einfachste, schnellste und intuitivste Art zur Durchsetzung von Zero-Trust-Prinzipien . Im Hinblick auf die Bereitstellung ermöglicht Akamai Sainsbury’s und seinen Marken ein schnelles, ansprechendes und zuverlässiges Nutzererlebnis für Websites und Apps.

Sarah Hirtenjohann, Sainsbury’s Head of Supplier Relationship Management, Technology, sagte über die Zusammenarbeit mit Akamai: „Es ist uns eine Freude, mit Akamai zusammenzuarbeiten. Sie leisten einen unglaublichen Beitrag für unsere Technologieinfrastruktur. Das Akamai-Team ist eng mit unserem eigenen verknüpft und seine Performance-Punktzahl ist aufgrund der Zusammenarbeit, der Innovation und des unglaublichen technischen Know-hows hervorragend. Es war sehr schön, dass Akamai bei unserer jährlichen Preisverleihung die gebührende Auszeichnung erhalten hat. Wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung unserer preisgekrönten Partnerschaft.“

Bleddyn Williams, Sainsbury’s Head of Engineering, kommentierte die Entwicklung der Zusammenarbeit mit Akamai und sagte: „Ich bin absolut begeistert von unserer strategischen Beziehung. Dadurch haben wir es geschafft, eine unserer wichtigsten Marken, Argos, seit 14 Jahren bereitzustellen und zu schützen. Und es ist wunderbar, dass dies jetzt auf alle unsere Marken ausgeweitet wird. Dies ist ein echter Beweis für die großartige Arbeit, die das Akamai-Team geleistet hat. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was die Zukunft für unsere Partnerschaft bereithält.“