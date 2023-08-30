A Akamai recebe um prêmio de Experiência Altamente Recomendada da Sainsbury's

A Akamai recebeu um prêmio por oferecer uma Experiência Altamente Recomendada no programa anual de reconhecimento de fornecedores organizado pela Sainsbury’s. Essa distinção é uma prova de nosso relacionamento de 14 anos com o cliente e da eficiência da entrega de conteúdo e das soluções de segurança que fornecemos ao varejista britânico. Temos o prazer de trabalhar com a segunda maior cadeia de supermercados do Reino Unido, à medida que continuamos a juntar forças com eles na sua busca para ajudar todos a comer melhor.

Desempenho do programa do fornecedor

A Sainsbury’s e suas marcas estão envolvidas em avaliações contínuas de seus fornecedores por meio de um programa contínuo de relacionamento com fornecedores. Isso é essencial para que possam oferecer uma excelente experiência aos clientes que compram em mais de 600 supermercados. O programa avalia o desempenho, a contribuição comercial, o gerenciamento de relacionamento e a inovação de cada fornecedor. A Akamai tem estado consistentemente no topo dos gráficos de pontuação deste programa e é um dos fornecedores de tecnologia com pontuação mais alta no esquema. Esse excelente desempenho também está por trás da vitória e do reconhecimento da Akamai na primeira cerimônia anual de premiação organizada pela Sainsbury’s.

Soluções de segurança e entrega premiadas

Como uma das principais marcas da Sainsbury’s, a Argos é o terceiro website mais visitado no Reino Unido. Também esteva entre os principais websites mais visitados durante o evento da Black Friday do ano passado. Para que este website amado funcione de forma rápida e eficiente para seus clientes, era necessária uma infraestrutura de segurança e de entrega de alto nível. E é exatamente isso que a Akamai ajuda a oferecer.

As soluções de gerenciamento de bots da Akamai ajudam a detectar bots desconhecidos usando modelos de inteligência artificial para análise do comportamento do usuário, impressão digital do navegador e muito mais. A Sainsbury's recebe relatórios completos em tempo real sobre tráfego de bots e atualizações contínuas para nosso diretório de mais de 1.500 bots. Isso os ajuda a superar os bots antes que eles possam causar danos. E por meio de nossa solução de firewall de aplicativos da Web, a Sainsbury's pode identificar vulnerabilidades rapidamente e mitigar ameaças em toda a Web e propriedades de API. Além disso, a Sainsbury's usa a Akamai Guardicore Segmentation, pois ela é a maneira mais simples, rápida e intuitiva de aplicar os princípios Zero Trust. No lado da entrega, a Akamai permite que a Sainsbury's e suas marcas ofereçam experiências de usuário rápidas, envolventes e confiáveis em seus websites e apps.

Falando sobre a colaboração com a Akamai, Sarah Hirtenjohann, diretora de Gerenciamento de Relacionamento com Fornecedores e Tecnologia da Sainsbury's, disse: "Estamos muito satisfeitos em trabalhar com a Akamai e reconhecemos a incrível contribuição que eles estão fazendo para nossa infraestrutura de tecnologia. A equipe da Akamai está intimamente integrada à nossa, e sua pontuação de desempenho é excepcional devido à sua colaboração, inovação e incrível conhecimento técnico. Foi ótimo ver a Akamai receber seu devido reconhecimento em nossos prêmios anuais e estamos realmente ansiosos em continuar nossa parceria premiada".

Comentando sobre a evolução do trabalho com a Akamai, Bleddyn Williams, chefe de engenharia da Sainsbury's, disse: "Estou absolutamente entusiasmado com nosso relacionamento estratégico, que nos permitiu entregar e proteger uma de nossas principais marcas, a Argos, por 14 anos. E agora é maravilhoso ver isso se expandir para proteger todas as nossas marcas. Essa é uma verdadeira prova do excelente trabalho realizado pela equipe da Akamai e mal podemos esperar para ver o que o futuro reserva para nossa parceria".