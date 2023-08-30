Akamai の体験が高く評価され、Sainsbury’s からアワードを受賞

Sainsbury’s の年間サプライヤー表彰プログラムで、Akamai が提供している体験が高く評価され、アワードが授与されました。この栄誉は、顧客である Sainsbury’s との 14 年にわたる関係と、Akamai がこの英国の小売企業に提供しているコンテンツ・デリバリー・ソリューションやセキュリティソリューションの効率性を証明するものです。英国第 2 位のスーパーマーケットチェーンと提携し、すべての人がより良い食生活を送れるよう支援する同社の取り組みに引き続き協力できることを、嬉しく思います。

サプライヤープログラムにおけるパフォーマンス

Sainsbury’s とそのブランドは、継続的なサプライヤー関係プログラムを通じて、サプライヤーの継続的な評価に取り組んでいます。これは、同社が 600 店以上のスーパーマーケットで買い物客に素晴らしい体験を提供できるようにするために不可欠です。このプログラムでは、各サプライヤーのパフォーマンス、商業的貢献、関係管理、イノベーションを評価します。Akamai は、このプログラムのスコアリングチャートで常に上位を占め、このスキームで最も高いスコアを獲得したテクノロジーサプライヤーの 1 つとなっています。この優れたパフォーマンスも、Sainsbury's が開催した初の年間表彰式で Akamai がアワードを受賞し、功績を称えられることにつながりました。

アワードを受賞したセキュリティソリューションとデリバリーソリューション

主な Sainsbury’s のブランドの 1 つである Argos は、訪問者の数で英国第 3 位の Web サイトです。昨年のブラックフライデーのイベントでは、最も訪問者の多い Web サイトの 1 つでもありました。この人気サイトを顧客のために迅速かつ効率的に動作させるためには、トップレベルのデリバリーインフラとセキュリティインフラが必要です。Akamai はまさに、その提供を支援しています。

Akamai の ボット管理ソリューション は、ユーザーふるまい分析、ブラウザーフィンガープリントなどの人工知能モデルを使用して、未知のボットを検知するために役立ちます。Sainsbury's は、ボットトラフィックに関する包括的なリアルタイムレポートと、1,500 以上のボットのディレクトリへの継続的なアップデートを受信します。これにより、被害を受ける前にボットを出し抜くことができます。また、Akamai の Web アプリケーション・ファイアウォール・ソリューションにより、Sainsbury's は Web と API の資産全体で脆弱性を迅速に特定し、脅威を緩和できます。これに加えて、Sainsbury’s は Akamai Guardicore Segmentation を使用し、極めてシンプルに、迅速に、そして直感的に ゼロトラスト の原則を適用しています。デリバリーの面では、Akamai は Sainsbury’s とそのブランドがサイトやアプリにおいて高速で魅力的で信頼性の高いユーザー体験を提供できるよう、常に支援しています。

Akamai とのコラボレーションについて、Sainsbury's の Head of Supplier Relationship Management である Sarah Hirtenjohann 氏は次のように述べています。「Akamai が弊社と協力し、弊社のテクノロジーインフラに多大な貢献をしてくださることを嬉しく思います。Akamai のチームは弊社のチームと密接に連携しており、コラボレーション、イノベーション、優れた技術的なノウハウにより、並外れたパフォーマンススコアを獲得しています。Akamai が年間表彰で相応しい称賛を受けたことは素晴らしいことです。アワードを受賞した両社のパートナーシップが今後も続くことを期待しています」

Sainsbury's の Head of Engineering である Bledyn Williams 氏は、Akamai との提携の進化について次のように語りました。「Akamai との戦略的関係により、主要ブランドの 1 つである Argos を 14 年間提供し、保護できたことに、大きな喜びを感じています。現在ではこれが拡大し、弊社のすべてのブランドが保護されていることは素晴らしいことです。これは Akamai チームが素晴らしい仕事をしていることの証です。両社のパートナーシップの将来がどのようなものになるのか楽しみで仕方ありません」