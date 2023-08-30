Akamai recibe un premio de Sainsbury’s por ofrecer una experiencia muy recomendada

Akamai ha recibido un premio por ofrecer una experiencia muy recomendada en el programa anual de reconocimiento de proveedores que organiza Sainsbury’s. Este galardón es la prueba de nuestra relación que dura ya 14 años con el cliente, así como de la eficiencia de las soluciones de distribución de contenido y de seguridad que ofrecemos al retailer británico. Estamos encantados de poder trabajar con la segunda cadena de supermercados más grande del Reino Unido. Además, seguimos uniendo fuerzas con ellos en su misión para ayudar a todos a comer mejor.

Rendimiento en el programa de proveedores

Sainsbury's y sus marcas llevan a cabo evaluaciones continuas a sus proveedores a través de un programa continuo de relaciones con estos, lo que resulta fundamental para que los proveedores puedan ofrecer una experiencia única a los clientes que compran en sus más de 600 supermercados. El programa evalúa el rendimiento, la labor comercial, la gestión de las relaciones y la innovación de cada uno de los proveedores. Akamai siempre ha obtenido las mayores puntuaciones en este programa y es uno de los proveedores de tecnología con la puntuación más alta del programa. Este rendimiento excelente también está detrás del éxito y del reconocimiento de Akamai en la primera ceremonia anual de premios organizada por Sainsbury’s.

Soluciones de seguridad y distribución galardonadas

Argos, una de las marcas clave de Sainsbury’s, es el tercer sitio web más visitado del Reino Unido. También se ha situado entre los sitios web más visitados durante el evento del Black Friday del año pasado. Para que este popular sitio pueda ofrecer un servicio rápido y eficaz a sus clientes, necesita una infraestructura de seguridad y distribución de nivel superior. Y eso es exactamente lo que Akamai permite proporcionar.

Las soluciones de gestión de bots de Akamai ayudan a detectar bots desconocidos mediante modelos de inteligencia artificial que analizan el comportamiento del usuario, detectan la huella digital del navegador y mucho más. Sainsbury’s recibe informes exhaustivos en tiempo real sobre el tráfico de bots y actualizaciones continuas de nuestro directorio de más de 1500 bots, lo que le permite ir un paso por delante de los bots antes de que puedan causar daños. Y, a través de nuestra solución de firewall de aplicaciones web, Sainsbury’s puede identificar rápidamente vulnerabilidades y mitigar las amenazas en toda su infraestructura web y de las API. Además de esto, Sainsbury’s utiliza Akamai Guardicore Segmentation, ya que es el método más sencillo, rápido e intuitivo de aplicar los principios Zero Trust . En cuanto a la distribución, Akamai permite a Sainsbury's y a sus marcas ofrecer en todo momento experiencias de usuario rápidas, atractivas y fiables en sus sitios y aplicaciones.

Al referirse a la colaboración con Akamai, Sarah Hirtenjohann, directora de Gestión de Relaciones con los Proveedores y Tecnología de Sainsbury's, afirmó: "Estamos encantados de trabajar con Akamai y de reconocer la increíble contribución que están realizando a nuestra infraestructura tecnológica. El equipo de Akamai está perfectamente integrado con el nuestro y su puntuación de rendimiento es excepcional gracias a su colaboración, innovación e increíbles conocimientos técnicos. Nos ha encantado ver cómo Akamai recibía su merecido reconocimiento en nuestros premios anuales y estamos deseando continuar con nuestra galardonada asociación".

Al hablar sobre la evolución del trabajo con Akamai, Bleddyn Williams, director de Ingeniería de Sainsbury's, comentó: "Estoy contentísimo por nuestra relación estratégica, que nos ha permitido ofrecer y proteger una de nuestras marcas clave, Argos, durante 14 años. Y nos encanta ver cómo esta se amplía para proteger todas nuestras marcas. Se trata de una verdadera prueba del excelente trabajo realizado por el equipo de Akamai. Estamos deseando ver lo que nos depara el futuro de nuestra asociación".