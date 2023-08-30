Akamai riceve un riconoscimento da Sainsbury’s per le eccellenti experience offerte

Akamai ha ricevuto un riconoscimento per le eccellenti experience offerte in occasione del programma per i fornitori organizzato ogni anno da Sainsbury’s. Questo riconoscimento viene conferito a conferma della relazione commerciale con il nostro cliente che dura da 14 anni e dell'efficienza delle soluzioni per la sicurezza e la delivery dei contenuti da noi offerti al retailer britannico. Siamo lieti di collaborare con la seconda catena di supermercati più grande del Regno Unito e di continuare ad unire le nostre forze nell'impegno del nostro cliente volto ad aiutare tutti a mangiare meglio.

Performance del programma per i fornitori

Sainsbury’s e i suoi brand sono impegnati in un continuo processo di valutazione dei loro fornitori tramite un programma dedicato. Il loro obiettivo principale consiste nel fornire un'eccellente experience ai clienti dei loro oltre 600 supermercati. Il programma valuta le performance, il contributo commerciale, la gestione delle relazioni e l'innovazione di ciascuna fornitore. Akamai si è posizionata sempre al vertice della classifica ed è stata riconosciuta come uno dei fornitori di tecnologie con i punteggi più elevati nell'ambito di questo programma. Queste straordinarie performance sono alla base del successo e del riconoscimento ricevuto da Akamai in occasione della prima cerimonia annuale organizzata da Sainsbury’s.

Pluripremiate soluzioni per la delivery e la sicurezza

In qualità di uno dei principali brand di Sainsbury’s, Argos è il terzo sito web più visitato del Regno Unito ed è stato tra i siti web più visitati in occasione del Black Friday dello scorso anno. Per garantire performance efficienti e rapide ai suoi clienti, questo apprezzato sito web ha bisogno di un'eccellente infrastruttura per la delivery e la sicurezza. Ed è proprio questo che Akamai aiuta a fornire.

Le soluzioni per la gestione dei bot di Akamai aiutano a rilevare i bot sconosciuti utilizzando modelli di intelligenza artificiale per l'analisi comportamentale degli utenti, il browser fingerprinting e altro ancora. Sainsbury’s riceve rapporti completi sul traffico dei bot in tempo reale e la nostra directory, che comprende oltre 1.500 bot, viene continuamente aggiornata. In tal modo, possiamo aiutare l'azienda a respingere i bot prima che possano arrecare danno. Tramite la nostra soluzione WAF (Web Application Firewall), Sainsbury’s può identificare rapidamente le vulnerabilità e mitigare le minacce presenti nel suo intero patrimonio di applicazioni web e API. Inoltre, Sainsbury’s utilizza la soluzione Akamai Guardicore Segmentation , che fornisce il modo più semplice, rapido e intuitivo per applicare i principi del modello Zero Trust al suo ambiente. Per quanto riguarda la delivery dei contenuti, Akamai consente costantemente a Sainsbury’s e ai suoi brand di offrire user experience rapide, coinvolgenti e affidabili sui loro siti e nelle loro app.

Relativamente alla collaborazione con Akamai, Sarah Hirtenjohann, che ricopre il ruolo di Head of Supplier Relationship Management - Technology per Sainsbury's, ha affermato: "Siamo lieti di collaborare con Akamai, a cui riconosciamo lo straordinario contributo che l'azienda sta apportando alla nostra infrastruttura tecnologica. Il team di Akamai è strettamente integrato con il nostro team e il livello di performance raggiunto è eccellente grazie alla collaborazione, all'innovazione e allo straordinario know-how tecnico offerto dall'azienda. Siamo stati entusiasti di vedere Akamai ricevere il suo riconoscimento in occasione della nostra cerimonia annuale per i fornitori e non vediamo l'ora di continuare la nostra pluripremiata partnership".

Commentando sull'evoluzione della collaborazione con Akamai, Bleddyn Williams, Head of Engineering per Sainsbury's, ha affermato "Sono contentissimo della nostra relazione commerciale strategica, che ci ha consentito di distribuire e proteggere uno dei nostri principali brand, Argos, per 14 anni. Ora è meraviglioso vedere questo processo espandersi fino a proteggere tutti i nostri brand a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto dal team di Akamai. Ora, siamo entusiasti di vedere cosa riserva il futuro alla nostra partnership".