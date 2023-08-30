在 Sainsbury's 举办的年度供应商认可计划中，Akamai 凭借得到高度赞扬的用户体验获颁相关奖项。这一殊荣不仅是对我们双方 14 年合作关系的肯定，也是对我们向英国零售商所提供内容交付和安全解决方案的效率的认可。我们很高兴能够与英国第二大连锁超市合作，我们会继续与他们携手，让每个人吃得更好。

供应商计划的效果

Sainsbury's 及其品牌通过一项持续进行的供应商关系计划对其供应商进行持续评估。对于他们来说，为了能够在其 600 多家超市里为客户提供出色的购物体验，这项计划必不可少。该计划用于评估每个供应商的绩效、商业贡献、关系管理及创新。Akamai 在该计划的评分表中始终独占鳌头，是该计划中得分最高的技术供应商之一。正是凭借一流的表现，Akamai 在 Sainsbury's 举办的第一届年度颁奖典礼上获得殊荣并赢得了认可。

屡获殊荣的安全和交付解决方案

作为 Sainsbury's 的主要品牌之一，Argos 是英国访客数量排名第三的网站。此外，在去年的“黑色星期五”活动中，它也是访客数量最多的网站之一。为了让这个深受大众青睐的网站能够快速、高效地运行，它需要顶级的交付和安全基础架构。而这正是 Akamai 所能够提供的。

Akamai 的 爬虫程序管理解决方案 将人工智能模型用于用户行为分析、浏览器指纹识别等，从而帮助检测未知爬虫程序。Sainsbury's 会收到关于爬虫程序流量的全面实时报告以及对囊括 1,500 多种爬虫程序的目录的持续更新。这有助于他们以巧妙的策略战胜爬虫程序，而不会让它们造成任何损害。并且借助我们的 web 应用程序防火墙解决方案，Sainsbury's 能够在其全部 Web 和 API 资产中快速识别漏洞并抵御威胁。除此之外，Sainsbury's 还使用了 Akamai Guardicore Segmentation ，以简单、快速且直观的方式实施 Zero Trust 原则。在内容交付方面，Akamai 让 Sainsbury's 及其品牌始终能够在其网站和应用程序中提供快速、可靠并且富有吸引力的用户体验。

谈到与 Akamai 的合作，Sainsbury's 供应商关系管理部门技术供应商主管 Sarah Hirtenjohann 表示：“我们很高兴能够与 Akamai 合作，也很高兴看到他们为我们的技术基础架构作出了令人惊叹的贡献。Akamai 团队与我们紧密合作，他们卓越的协作、创新和专业知识铸就了出色的绩效得分。很高兴看到 Akamai 在我们的年度颁奖典礼上获奖，他们实至名归。我们非常期待这种屡获殊荣的合作关系能够继续保持下去。”

对于和 Akamai 合作关系的发展，Sainsbury's 工程设计部主管 Bleddyn Williams 评论道：“我对我们的战略合作关系感到非常兴奋，这让我们能够在 14 年的时间里打造出作为主要品牌之一的 Argos 并且能够提供出色的保护措施。现在，很高兴看到我们的保护范围扩展到了所有品牌。这是对 Akamai 团队出色工作的真实证明。我们迫不及待地想看看我们的合作关系会带来怎样的未来。”