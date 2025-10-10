Sì, la soluzione DNS Posture Management è progettata per funzionare nelle infrastrutture del DNS basate su cloud e fornisce una visibilità e una gestione unificate negli ambienti ibridi, garantendo un livello coerente di sicurezza e conformità.
Proteggete l'infrastruttura del DNS con approfondimenti e controlli completi
Rafforzate il sistema di sicurezza del DNS della vostra organizzazione rilevando e mitigando in modo proattivo le vulnerabilità del DNS. Migliorate la resilienza operativa con un'avanzata visibilità sugli ambienti multicloud.
Una supervisione e una protezione costanti per le risorse del DNS
Come funziona DNS Posture Management
Funzioni
Un'unica visione centralizzata su tutte le risorse del DNS fornite da più provider di servizi cloud e presenti nelle infrastrutture on-premise
- Un monitoraggio continuo per rilevare errori di configurazione, variazioni del DNS e domini fittizi allo scopo di bloccare le minacce prima che possano arrecare danni
Semplificazione dei workflow e risposta ai problemi riscontrati con assegnazione di priorità degli avvisi, assistenza con la mitigazione e integrazione nel sistema di creazione dei ticket
Informazioni immediate e implementazione tramite scansione laterale senza richiedere l'installazione di endpoint o server
- Riducete i rischi normativi, guadagnate e mantenete la fiducia dei clienti con un sistema di sicurezza conforme al CIS
- Monitorate e valutate i certificati digitali per prevenire i rischi derivanti da certificati scaduti, configurati in modo errato o non autorizzati
- Disponibile come servizio gestito opzionale con l'assistenza e il supporto operativo da parte di esperti
Risolvete i problemi legati alla conformità e alla sicurezza della rete con Akamai DNS Posture Management
Visibilità del DNS multicloud
La gestione del DNS in un ambiente multicloud è complessa. Ogni provider introduce propri rischi e sistemi di configurazione.
DNS Posture Management semplifica questi problemi offrendo una visibilità unificata in tutti gli ambienti. I team possono quindi monitorare le attività del DNS, rilevare gli errori di configurazione e applicare policy di sicurezza coerenti da una sola interfaccia.
L'analisi del traffico in tempo reale aiuta ad identificare le vulnerabilità tempestivamente e a bloccare le minacce prima che possano arrecare danni. Integrandosi direttamente con le infrastrutture multicloud, DNS Posture Management elimina le lacune di visibilità e offre informazioni complete end-to-end.
Questo approccio semplificato riduce i costi operativi, rafforza la sicurezza della rete e mantiene elevate le performance nei diversi ambienti cloud.
Automatizzate l'individuazione delle risorse del DNS
Gli ambienti del DNS sono dinamici perché nuove risorse vengono create, modificate o dimenticate di frequente. Il tracciamento manuale delle risorse, spesso, lascia falle critiche che possono presentare rischi per la sicurezza delle organizzazioni.
DNS Posture Management risolve questo problema offrendo funzioni automatizzate per l'individuazione delle risorse del DNS, controllando continuamente e identificando tutti i record, le zone e le configurazioni del DNS presenti nella rete allo scopo di garantire un inventario completo e aggiornato delle risorse, incluse quelle forse trascurate in precedenza.
Automatizzando le funzionalità di individuazione, i team IT possono localizzare rapidamente potenziali vulnerabilità, modifiche non autorizzate o errori di configurazione. In tal modo, la sicurezza risulta migliorata grazie alla riduzione delle superfici di attacco e la gestione delle risorse viene semplificata, garantendo così la conformità alle policy aziendali e normative e migliorando la governance complessiva delle infrastrutture del DNS.
Rilevamento degli errori di configurazione del DNS
Gli errori di configurazione del DNS rappresentano una minaccia significativa, eppure spesso invisibile ai sistemi di cybersecurity e ai team operativi aziendali. Senza un'adeguata visibilità, vari problemi come domini scaduti, record impostati in modo errato e valori TTL non coerenti possono rimanere nascosti finché non causano interruzioni dei servizi o violazioni dei sistemi di sicurezza.
DNS Posture Management controlla continuamente l'intero patrimonio del DNS per tutti i provider, identificando automaticamente gli errori di configurazione che passano inosservati ai tradizionali strumenti di monitoraggio. Stabilendo delle policy di riferimento e rilevando le violazioni in modo proattivo, le organizzazioni passano da una forma di contrasto delle minacce reattiva ad una gestione dei problemi preventiva.
La piattaforma segnala i potenziali problemi come i record CNAME non connessi, le vulnerabilità di trasferimento delle zone e gli errori di delega prima che influiscano sui servizi del DNS.
Questa visibilità completa riduce la frequenza degli incidenti, accelera i tempi di risoluzione e impedisce ai problemi secondari del DNS di trasformarsi in importanti interruzioni aziendali.
Monitoraggio delle variazioni del DNS
Le variazioni del DNS si verificano quando vengono apportati cambiamenti indesiderati o non autorizzati alle configurazioni del DNS, che possono causare vulnerabilità della sicurezza, errori nell'indirizzamento del traffico verso siti dannosi o interruzioni dei servizi.
Tra gli esempi di variazioni del DNS, figurano l'eliminazione accidentale di un record del DNS, modifiche non autorizzate ai file delle zone o cambiamenti potenzialmente non conformi con le policy di sicurezza stabilite, come la disabilitazione della tecnologia DNSSEC.
DNS Posture Management risolve questi problemi monitorando continuamente le configurazioni del DNS e rilevando le deviazioni da un parametro di riferimento definito o da uno stato previsto. Quando viene identificata una variazione, il sistema genera gli avvisi corrispondenti e fornisce assistenza con la mitigazione consentendo ai team di risolvere rapidamente il problema.
Ad esempio, se un record critico viene modificato per puntare ad un indirizzo IP errato, la piattaforma rileva il cambiamento e informa gli amministratori prima che possa influire sugli utenti. Automatizzando il rilevamento delle variazioni del DNS, le organizzazioni possono mantenere la coerenza delle configurazioni e ridurre il rischio di errori di configurazione.
Conformità continua
DNS Posture Management aiuta le organizzazioni a soddisfare i requisiti di conformità garantendo che l'infrastruttura del loro DNS sia configurata correttamente e monitorata continuamente per difendersi dalle minacce informatiche.
Molte normative, tra cui NIST, ISO 27001, SOC 2 e GDPR, richiedono alle organizzazioni di proteggere le loro infrastrutture critiche, di prevenire gli accessi non autorizzati e di mantenere gli audit trail.
Identificando gli errori di configurazione, le modifiche non autorizzate e le falle nella sicurezza, DNS Posture Management aiuta le aziende a ridurre l'esposizione ai rischi e a rafforzare le policy di sicurezza. Il monitoraggio continuo fornisce una chiara visibilità sulla gestione del DNS, sulla cronologia delle modifiche e sulle valutazioni dei rischi.
Per i settori che devono sottostare a rigorosi obblighi normativi come i servizi finanziari e la sanità, garantire un'adeguata sicurezza del DNS aiuta a prevenire le violazioni di dati, i problemi di downtime e l'hijacking del DNS, che possono tutti condurre a sanzioni per mancata conformità.
Gestione del sistema dei certificati
La gestione del sistema dei certificati è diventata essenziale perché le organizzazioni dipendono sempre più dai certificati digitali per proteggere le comunicazioni, autenticare i sistemi e mantenere la fiducia dei clienti.
Senza un'adeguata visibilità e un controllo appropriato, i certificati scaduti o configurati in modo errato possono causare interruzioni impreviste, vulnerabilità nel sistema di sicurezza e violazioni della conformità.
DNS Posture Management supera i tradizionali sistemi di sicurezza del DNS estendendo la visibilità alla gestione dei certificati nell'ecosistema digitale. Il nostro approccio integrato consente alle organizzazioni di monitorare e di valutare continuamente tutti i certificati digitali, prevenendo i rischi per la sicurezza causati da certificati scaduti, configurati in modo errato o non autorizzati prima che possano influire sulle attività aziendali.
La piattaforma rileva automaticamente le chiavi deboli, gli algoritmi obsoleti e i certificati non autorizzati che potrebbero compromettere il livello di sicurezza della vostra azienda.
Unificando la visibilità del DNS e quella dei certificati in un'unica soluzione, i team addetti alla sicurezza possono acquisire un controllo completo su questi componenti dell'infrastruttura critici, ma spesso trascurati, garantendo un livello coerente di protezione, conformità e resilienza operativa senza implementare ulteriori strumenti o aumentare le difficoltà di gestione.
Monitoraggio con crittografia post-quantistica (PQC)
Il monitoraggio con crittografia post-quantistica (PQC) risolve gli emergenti problemi di sicurezza posti dalle funzionalità del quantum computing che potrebbero superare gli standard di crittografia attualmente usati.
Poiché le organizzazioni stanno passando ad algoritmi crittografici resistenti a queste funzionalità, mantenere una visibilità coerente sull'infrastruttura del DNS diventa fondamentale.
La soluzione DNS Posture Management aiuta a raggiungere questo obiettivo controllando continuamente e inventariando le implementazioni crittografiche effettuate nell'intero patrimonio del DNS, identificando la crittografia tradizionale che potrebbe risultare vulnerabile agli attacchi quantistici.
La piattaforma controlla i progressi compiuti verso l'adozione della tecnologia PQC, segnala le zone o i record non conformi utilizzando algoritmi obsoleti e verifica che i protocolli resistenti al quantum computing recentemente implementati siano configurati in modo corretto.
Fornendo informazioni complete sul sistema crittografico, DNS Posture Management consente ai team addetti alla sicurezza di dare priorità agli aggiornamenti in modo strategico, verificare la conformità agli standard PQC emergenti e garantire la continuità operativa man mano che lo scenario crittografico si evolve. Questo approccio proattivo previene future falle nella sicurezza, supportando, al contempo, un efficace passaggio ad un'infrastruttura DNS resistente al quantum computing.
Domande frequenti (FAQ)
La tecnologia DNSSEC è stata progettata per salvaguardare dallo spoofing e dalle manomissioni del DNS mediante la conferma dell'autenticità dei record del DNS, tuttavia non protegge da errori di configurazione del DNS, record obsoleti, minacce per il DNS o esposizione accidentale dei servizi interni. DNS Posture Management va a completare le misure di sicurezza DNSSEC assicurando che le configurazioni del DNS seguano le best practice più appropriate, migliorando la sicurezza e l'efficienza operativa.
DNS Posture Management aiuta ad identificare un'ampia gamma di minacce per il DNS, tra cui:
- Record del DNS configurati in modo errato: vengono rilevati i record A, CNAME, MX, SRV, TXT, RRSIG, PTR e CAA configurati in modo errato, che possono portare ad errori di instradamento o all'esposizione accidentale dei servizi interni.
- Minacce per il DNS: vengono identificati gli errori di configurazione che possono condurre a conflitti dei nomi in Active Directory, attacchi di amplificazione e riflessione del DNS, tunneling del DNS e vulnerabilità da sfruttare per il controllo dei sottodomini. Questi errori di configurazione possono rendere vulnerabili le risorse interne o consentire ai criminali di abusare del DNS per l'amplificazione degli attacchi DDoS o, persino, di introdurre traffico dannoso tramite l'infrastruttura DNS, mettendo a rischio la rete.
- Tunneling: vengono segnalati i casi in cui i creano stabiliscono server DNS dannosi e infettano i record del DNS della vittima designata con malware, spesso per recuperare informazioni sensibili. DNS Posture Management controlla in modo proattivo l'eventuale presenza di rischi di tunneling causati da record del DNS configurati in modo errato.
- Valori TTL configurati in modo errato: vengono identificate errate impostazioni dei valori TTL che possono condurre a problemi legati alle performance o a ritardi nella propagazione degli aggiornamenti del DNS.
- Implementazione della tecnologia DNSSEC debole o mancante: in tal modo, si garantisce che la tecnologia DNSSEC sia configurata correttamente per evitare manomissione dei dati o hijacking dei record del DNS.
- Fast Flux: i criminali cambiano di frequente gli indirizzi IP di un dominio per eludere il rilevamento e rendere i siti dannosi più difficili da bloccare. DNS Posture Management supporta la mitigazione degli attacchi Fast Flux monitorando continuamente il DNS per individuare i cambiamenti repentini, rilevando i record anomali e avvisando gli amministratori per verificare tali cambiamenti.
DNS Posture Management aiuta a garantire che le configurazioni del DNS siano allineate agli standard e ai quadri normativi più importanti del settore come il SOC 2 e il GDPR. La soluzione genera registri e rapporti di audit completi, consentendo alle aziende di dimostrare la conformità durante gli audit a cui vengono sottoposte e di risolvere attivamente eventuali vulnerabilità.
DNS Posture Management non interferisce con le performance delle query del DNS perché opera in modo passivo analizzando le configurazioni e fornendo informazioni dettagliate, avvisi e consigli utili senza influire sulla velocità o sulla disponibilità dell'infrastruttura del DNS.
Sì, DNS Posture Management si integra perfettamente con gli strumenti di sicurezza esistenti, come le piattaforme SIEM e i sistemi di gestione del cloud, per fornire avvisi in tempo reale, per semplificare la risposta agli incidenti e per migliorare il livello di sicurezza complessivo.
