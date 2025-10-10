Automatizzate l'individuazione delle risorse del DNS

Gli ambienti del DNS sono dinamici perché nuove risorse vengono create, modificate o dimenticate di frequente. Il tracciamento manuale delle risorse, spesso, lascia falle critiche che possono presentare rischi per la sicurezza delle organizzazioni.

DNS Posture Management risolve questo problema offrendo funzioni automatizzate per l'individuazione delle risorse del DNS, controllando continuamente e identificando tutti i record, le zone e le configurazioni del DNS presenti nella rete allo scopo di garantire un inventario completo e aggiornato delle risorse, incluse quelle forse trascurate in precedenza.



Automatizzando le funzionalità di individuazione, i team IT possono localizzare rapidamente potenziali vulnerabilità, modifiche non autorizzate o errori di configurazione. In tal modo, la sicurezza risulta migliorata grazie alla riduzione delle superfici di attacco e la gestione delle risorse viene semplificata, garantendo così la conformità alle policy aziendali e normative e migliorando la governance complessiva delle infrastrutture del DNS.